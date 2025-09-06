Walker Cup results

At Cypress Point Club
Pebble Beach, Calif.
Yardage: 6,620; Par: 70
UNITED STATES 6 1/2, GREAT BRITAIN & IRELAND 5 1/2
Foursomes
GREAT BRITAIN & IRELAND 3, UNITED STATES 1
Tyler Weaver and Connor Graham, Great Britain & Ireland, def. Jackson Koivun and Tommy Morrison, United States, 3 and 1.
Luke Poulter and Charlie Foster, Great Britain & Ireland, def. Ben James and Stewart Hagestad, United States, 3 and 2.
Stuart Grehan and Eliot Baker, Great Britain & Ireland, def. Preston Stout and Ethan Fang, United States, 1 up.
Jase Summy and Michael La Sasso, United States, def. Cameron Adam and Dominic Clemons, Great Britain & Ireland, 4 and 2.
Singles
UNITED STATES 5 1/2, GREAT BRITAIN & IRELAND 2 1/2
Jackson Koivun, United States, def. Tyler Weaver, Great Britain & Ireland, 4 and 3.
Niall Shiels Donegan, Great Britain & Ireland, def. Jacob Modleski, United States, 1 up.
Mason Howell, United States, def. Luke Poulter, Great Britain & Ireland, 3 and 2.
Connor Graham, Great Britain & Ireland, def. Ben James, United States, 3 and 2.
Stewart Hagestad, United States, def. Gavin Tiernan, Great Britain & Ireland, 7 and 5.
Stuart Grehan, Great Britain & Ireland, halved with Ethan Fang, United States.
Preston Stout, United States, def. Charlie Forster, Great Britain & Ireland, 6 and 5.
Jase Summy, United States, def. Eliot Baker, Great Britain & Ireland, 1 up.
___
AP golf: https://apnews.com/hub/golf
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.