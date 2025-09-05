Live Radio
US Open Results

The Associated Press

September 5, 2025, 1:50 PM

Friday

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Purse: $4,780,000

Surface: Hardcourt outdoor

NEW YORK (AP) _ Results Friday from US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center (seedings in parentheses):

Women’s Doubles

Championship

Gabriela Dabrowski, Canada, and Erin Routliffe (3), New Zealand, def. Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (1), Czechia, 6-4, 6-4.

