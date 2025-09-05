US Open Results

Friday
At USTA Billie Jean King National Tennis Center
New York
Purse: $4,780,000
Surface: Hardcourt outdoor
NEW YORK (AP) _ Results Friday from US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center (seedings in parentheses):
Women’s Doubles
Championship
Gabriela Dabrowski, Canada, and Erin Routliffe (3), New Zealand, def. Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (1), Czechia, 6-4, 6-4.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.