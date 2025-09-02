US Open Results

Tuesday
At USTA Billie Jean King National Tennis Center
New York
Purse: $31,620,000
Surface: Hardcourt outdoor
NEW YORK (AP) _ Results Tuesday from US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Quarterfinals
Carlos Alcaraz (2), Spain, def. Jiri Lehecka (20), Czechia, 6-4, 6-2, 6-4.
Women’s Singles
Quarterfinals
Jessica Pegula (4), United States, def. Barbora Krejcikova, Czechia, 6-3, 6-3.
Men’s Doubles
Third Round
Rajeev Ram, United States, and Nikola Mektic (11), Croatia, def. Fernando Romboli, Brazil, and John-Patrick Smith, Australia, 6-7 (7), 7-5, 7-5.
Michael Venus, New Zealand, and Yuki Bhambri (14), India, def. Kevin Krawietz and Tim Putz (4), Germany, 6-4, 6-4.
Women’s Doubles
Quarterfinals
Gabriela Dabrowski, Canada, and Erin Routliffe (3), New Zealand, def. Timea Babos, Hungary, and Luisa Stefani (11), Brazil, 0-6, 6-4, 6-4.
Sara Errani and Jasmine Paolini (2), Italy, def. Asia Muhammad, United States, and Demi Schuurs (7), Netherlands, 6-1, 7-6 (5).
Veronika Kudermetova, Russia, and Elise Mertens (4), Belgium, def. Diana Shnaider and Mirra Andreeva (5), Russia, 6-4, 6-2.
