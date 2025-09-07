Live Radio
US Open Men’s Champions

The Associated Press

September 7, 2025, 5:41 PM

2025 — Carlos Alcaraz

2024 — Jannik Sinner

2023 — Novak Djokovic

2022 — Carlos Alcaraz

2021 — Daniil Medvedev

2020 — Dominic Thiem

2019 — Rafael Nadal

2018 — Novak Djokovic

2017 — Rafael Nadal

2016 — Stan Wawrinka

2015 — Novak Djokovic

2014 — Marin Cilic

2013 — Rafael Nadal

2012 — Andy Murray

2011 — Novak Djokovic

2010 — Rafael Nadal

2009 — Juan Martin del Potro

2008 — Roger Federer

2007 — Roger Federer

2006 — Roger Federer

2005 — Roger Federer

2004 — Roger Federer

2003 — Andy Roddick

2002 — Pete Sampras

2001 — Lleyton Hewitt

2000 — Marat Safin

1999 — Andre Agassi

1998 — Patrick Rafter

1997 — Patrick Rafter

1996 — Pete Sampras

1995 — Pete Sampras

1994 — Andre Agassi

1993 — Pete Sampras

1992 — Stefan Edberg

1991 — Stefan Edberg

1990 — Pete Sampras

1989 — Boris Becker

1988 — Mats Wilander

1987 — Ivan Lendl

1986 — Ivan Lendl

1985 — Ivan Lendl

1984 — John McEnroe

1983 — Jimmy Connors

1982 — Jimmy Connors

1981 — John McEnroe

1980 — John McEnroe

1979 — John McEnroe

1978 — Jimmy Connors

1977 — Guillermo Vilas

1976 — Jimmy Connors

1975 — Manuel Orantes

1974 — Jimmy Connors

1973 — John Newcombe

1972 — Ilie Nastase

1971 — Stan Smith

1970 — Ken Rosewall

1969 — Rod Laver

1968 — Arthur Ashe

1967 — John Newcombe

1966 — Fred Stolle

1965 — Manolo Santana

1964 — Roy Emerson

1963 — Rafael Osuna

1962 — Rod Laver

1961 — Roy Emerson

1960 — Neale Fraser

1959 — Neale Fraser

1958 — Ashley Cooper

1957 — Mal Anderson

1956 — Ken Rosewall

1955 — Tony Trabert

1954 — Vic Seixas

1953 — Tony Trabert

1952 — Frank Sedgman

1951 — Frank Sedgman

1950 — Art Larsen

1949 — Pancho Gonzales

1948 — Pancho Gonzales

1947 — Jack Kramer

1946 — Jack Kramer

1945 — Frank Parker

1944 — Frank Parker

1943 — Joe Hunt

1942 — Ted Schroeder

1941 — Bobby Riggs

1940 — Donald McNeill

1939 — Bobby Riggs

1938 — Don Budge

1937 — Don Budge

1936 — Fred Perry

1935 — Wilmer Allison

1934 — Fred Perry

1933 — Fred Perry

1932 — Ellsworth Vines

1931 — Ellsworth Vines

1930 — John Doeg

1929 — Bill Tilden

1928 — Henri Cochet

1927 — Rene Lacoste

1926 — Rene Lacoste

1925 — Bill Tilden

1924 — Bill Tilden

1923 — Bill Tilden

1922 — Bill Tilden

1921 — Bill Tilden

1920 — Bill Tilden

1919 — Bill Johnston

1918 — Lindley Murray

1917 — Lindley Murray

1916 — Dick Williams

1915 — Bill Johnston

1914 — Dick Williams

1913 — Maurice McLoughlin

1912 — Maurice McLoughlin

1911 — Bill Larned

1910 — Bill Larned

1909 — Bill Larned

1908 — Bill Larned

1907 — Bill Larned

1906 — Bill Clothier

1905 — Beals C. Wright

1904 — Holcombe Ward

1903 — Laurie Doherty

1902 — Bill Larned

1901 — Bill Larned

1900 — Malcolm Whitman

1899 — Malcolm Whitman

1898 — Malcolm Whitman

1897 — Robert Wrenn

1896 — Robert Wrenn

1895 — Fred Hovey

1894 — Robert Wrenn

1893 — Robert Wrenn

1892 — Oliver Campbell

1891 — Oliver Campbell

1890 — Oliver Campbell

1889 — Henry Slocum, Jr.

1888 — Henry Slocum, Jr.

1887 — Richard Sears

1886 — Richard Sears

1885 — Richard Sears

1884 — Richard Sears

1883 — Richard Sears

1882 — Richard Sears

1881 — Richard Sears

Prior to 1968, the United States National Championships was an amateur event. It became the U.S. Open in 1968 when the tournament was open to professionals.

