US Open Men’s Champions

2025 — Carlos Alcaraz
2024 — Jannik Sinner
2023 — Novak Djokovic
2022 — Carlos Alcaraz
2021 — Daniil Medvedev
2020 — Dominic Thiem
2019 — Rafael Nadal
2018 — Novak Djokovic
2017 — Rafael Nadal
2016 — Stan Wawrinka
2015 — Novak Djokovic
2014 — Marin Cilic
2013 — Rafael Nadal
2012 — Andy Murray
2011 — Novak Djokovic
2010 — Rafael Nadal
2009 — Juan Martin del Potro
2008 — Roger Federer
2007 — Roger Federer
2006 — Roger Federer
2005 — Roger Federer
2004 — Roger Federer
2003 — Andy Roddick
2002 — Pete Sampras
2001 — Lleyton Hewitt
2000 — Marat Safin
1999 — Andre Agassi
1998 — Patrick Rafter
1997 — Patrick Rafter
1996 — Pete Sampras
1995 — Pete Sampras
1994 — Andre Agassi
1993 — Pete Sampras
1992 — Stefan Edberg
1991 — Stefan Edberg
1990 — Pete Sampras
1989 — Boris Becker
1988 — Mats Wilander
1987 — Ivan Lendl
1986 — Ivan Lendl
1985 — Ivan Lendl
1984 — John McEnroe
1983 — Jimmy Connors
1982 — Jimmy Connors
1981 — John McEnroe
1980 — John McEnroe
1979 — John McEnroe
1978 — Jimmy Connors
1977 — Guillermo Vilas
1976 — Jimmy Connors
1975 — Manuel Orantes
1974 — Jimmy Connors
1973 — John Newcombe
1972 — Ilie Nastase
1971 — Stan Smith
1970 — Ken Rosewall
1969 — Rod Laver
1968 — Arthur Ashe
1967 — John Newcombe
1966 — Fred Stolle
1965 — Manolo Santana
1964 — Roy Emerson
1963 — Rafael Osuna
1962 — Rod Laver
1961 — Roy Emerson
1960 — Neale Fraser
1959 — Neale Fraser
1958 — Ashley Cooper
1957 — Mal Anderson
1956 — Ken Rosewall
1955 — Tony Trabert
1954 — Vic Seixas
1953 — Tony Trabert
1952 — Frank Sedgman
1951 — Frank Sedgman
1950 — Art Larsen
1949 — Pancho Gonzales
1948 — Pancho Gonzales
1947 — Jack Kramer
1946 — Jack Kramer
1945 — Frank Parker
1944 — Frank Parker
1943 — Joe Hunt
1942 — Ted Schroeder
1941 — Bobby Riggs
1940 — Donald McNeill
1939 — Bobby Riggs
1938 — Don Budge
1937 — Don Budge
1936 — Fred Perry
1935 — Wilmer Allison
1934 — Fred Perry
1933 — Fred Perry
1932 — Ellsworth Vines
1931 — Ellsworth Vines
1930 — John Doeg
1929 — Bill Tilden
1928 — Henri Cochet
1927 — Rene Lacoste
1926 — Rene Lacoste
1925 — Bill Tilden
1924 — Bill Tilden
1923 — Bill Tilden
1922 — Bill Tilden
1921 — Bill Tilden
1920 — Bill Tilden
1919 — Bill Johnston
1918 — Lindley Murray
1917 — Lindley Murray
1916 — Dick Williams
1915 — Bill Johnston
1914 — Dick Williams
1913 — Maurice McLoughlin
1912 — Maurice McLoughlin
1911 — Bill Larned
1910 — Bill Larned
1909 — Bill Larned
1908 — Bill Larned
1907 — Bill Larned
1906 — Bill Clothier
1905 — Beals C. Wright
1904 — Holcombe Ward
1903 — Laurie Doherty
1902 — Bill Larned
1901 — Bill Larned
1900 — Malcolm Whitman
1899 — Malcolm Whitman
1898 — Malcolm Whitman
1897 — Robert Wrenn
1896 — Robert Wrenn
1895 — Fred Hovey
1894 — Robert Wrenn
1893 — Robert Wrenn
1892 — Oliver Campbell
1891 — Oliver Campbell
1890 — Oliver Campbell
1889 — Henry Slocum, Jr.
1888 — Henry Slocum, Jr.
1887 — Richard Sears
1886 — Richard Sears
1885 — Richard Sears
1884 — Richard Sears
1883 — Richard Sears
1882 — Richard Sears
1881 — Richard Sears
Prior to 1968, the United States National Championships was an amateur event. It became the U.S. Open in 1968 when the tournament was open to professionals.
