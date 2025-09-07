Live Radio
U.S. Open Women's Champions

U.S. Open Women’s Champions

The Associated Press

September 7, 2025, 4:45 PM

2025 – Aryna Sabalenka

2024 – Aryna Sabalenka

2023 — Coco Gauff

2022 — Iga Swiatek

2021 — Emma Raducanu

2020 — Naomi Osaka

2019 — Bianca Andreescu

2018 — Naomi Osaka

2017 — Sloane Stephens

2016 — Angelique Kerber

2015 — Flavia Pennetta

2014 — Serena Williams

2013 — Serena Williams

2012 — Serena Williams

2011 — Sam Stosur

2010 — Kim Clijsters

2009 — Kim Clijsters

2008 — Serena Williams

2007 — Justine Henin

2006 — Maria Sharapova

2005 — Kim Clijsters

2004 — Svetlana Kuznetsova

2003 — Justine Henin-Hardenne

2002 — Serena Williams

2001 — Venus Williams

2000 — Venus Williams

1999 — Serena Williams

1998 — Lindsay Davenport

1997 — Martina Hingis

1996 — Steffi Graf

1995 — Steffi Graf

1994 — Arantxa Sanchez Vicario

1993 — Steffi Graf

1992 — Monica Seles

1991 — Monica Seles

1990 — Gabriela Sabatini

1989 — Steffi Graf

1988 — Steffi Graf

1987 — Martina Navratilova

1986 — Martina Navratilova

1985 — Hana Mandlikova

1984 — Martina Navratilova

1983 — Martina Navratilova

1982 — Chris Evert Lloyd

1981 — Tracy Austin

1980 — Chris Evert Lloyd

1979 — Tracy Austin

1978 — Chris Evert

1977 — Chris Evert

1976 — Chris Evert

1975 — Chris Evert

1974 — Billie Jean King

1973 — Margaret Smith Court

1972 — Billie Jean King

1971 — Billie Jean King

1970 — Margaret Smith Court

1969 — Margaret Smith Court

1968 — Virginia Wade

1967 — Billie Jean King

1966 — Maria Bueno

1965 — Margaret Smith

1964 — Maria Bueno

1963 — Maria Bueno

1962 — Margaret Smith

1961 — Darlene Hard

1960 — Darlene Hard

1959 — Maria Bueno

1958 — Althea Gibson

1957 — Althea Gibson

1956 — Shirley Fry

1955 — Doris Hart

1954 — Doris Hart

1953 — Maureen Connolly

1952 — Maureen Connolly

1951 — Maureen Connolly

1950 — Margaret Osbourne duPont

1949 — Margaret Osbourne duPont

1948 — Margaret Osbourne duPont

1947 — Louise Brough

1946 — Pauline Betz

1945 — Sarah Palfrey Cooke

1944 — Pauline Betz

1943 — Pauline Betz

1942 — Pauline Betz

1941 — Sarah Palfrey Cooke

1940 — Alice Marble

1939 — Alice Marble

1938 — Alice Marble

1937 — Anita Lizana

1936 — Alice Marble

1935 — Helen Jacobs

1934 — Helen Jacobs

1933 — Helen Jacobs

1932 — Helen Jacobs

1931 — Helen Wills Moody

1930 — Betty Nuthall

1929 — Helen Wills

1928 — Helen Wills

1927 — Helen Wills

1926 — Molla Bjurstedt Mallory

1925 — Helen Wills

1924 — Helen Wills

1923 — Helen Wills

1922 — Molla Bjurstedt Mallory

1921 — Molla Bjurstedt Mallory

1920 — Molla Bjurstedt Mallory

1919 — Hazel Hotchkiss Wightman

1918 — Molla Bjurstedt

1917 — Molla Bjurstedt

1916 — Molla Bjurstedt

1915 — Molla Bjurstedt

1914 — Mary K. Browne

1913 — Mary K. Browne

1912 — Mary K. Browne

1911 — Hazel Hotchkiss

1910 — Hazel Hotchkiss

1909 — Hazel Hotchkiss

1908 — Maud Barger Wallach

1907 — Evelyn Sears

1906 — Helen Homans

1905 — Elizabeth Moore

1904 — May Sutton

1903 — Elizabeth Moore

1902 — Marion Jones

1901 — Elizabeth Moore

1900 — Myrtle McAteer

1899 — Marion Jones

1898 — Juliette Atkinson

1897 — Juliette Atkinson

1896 — Elizabeth Moore

1895 — Juliette Atkinson

1894 — Helen Hellwig

1893 — Aline Terry

1892 — Mabel Cahill

1891 — Mabel Cahill

1890 — Ellen Roosevelt

1889 — Bertha Townsend

1888 — Bertha Townsend

1887 — Ellen Hansell

Prior to 1968, the United States National Championships was an amateur event. It became the U.S. Open in 1968 when the tournament was open to professionals.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

