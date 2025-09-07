U.S. Open Women’s Champions

2025 – Aryna Sabalenka
2024 – Aryna Sabalenka
2023 — Coco Gauff
2022 — Iga Swiatek
2021 — Emma Raducanu
2020 — Naomi Osaka
2019 — Bianca Andreescu
2018 — Naomi Osaka
2017 — Sloane Stephens
2016 — Angelique Kerber
2015 — Flavia Pennetta
2014 — Serena Williams
2013 — Serena Williams
2012 — Serena Williams
2011 — Sam Stosur
2010 — Kim Clijsters
2009 — Kim Clijsters
2008 — Serena Williams
2007 — Justine Henin
2006 — Maria Sharapova
2005 — Kim Clijsters
2004 — Svetlana Kuznetsova
2003 — Justine Henin-Hardenne
2002 — Serena Williams
2001 — Venus Williams
2000 — Venus Williams
1999 — Serena Williams
1998 — Lindsay Davenport
1997 — Martina Hingis
1996 — Steffi Graf
1995 — Steffi Graf
1994 — Arantxa Sanchez Vicario
1993 — Steffi Graf
1992 — Monica Seles
1991 — Monica Seles
1990 — Gabriela Sabatini
1989 — Steffi Graf
1988 — Steffi Graf
1987 — Martina Navratilova
1986 — Martina Navratilova
1985 — Hana Mandlikova
1984 — Martina Navratilova
1983 — Martina Navratilova
1982 — Chris Evert Lloyd
1981 — Tracy Austin
1980 — Chris Evert Lloyd
1979 — Tracy Austin
1978 — Chris Evert
1977 — Chris Evert
1976 — Chris Evert
1975 — Chris Evert
1974 — Billie Jean King
1973 — Margaret Smith Court
1972 — Billie Jean King
1971 — Billie Jean King
1970 — Margaret Smith Court
1969 — Margaret Smith Court
1968 — Virginia Wade
1967 — Billie Jean King
1966 — Maria Bueno
1965 — Margaret Smith
1964 — Maria Bueno
1963 — Maria Bueno
1962 — Margaret Smith
1961 — Darlene Hard
1960 — Darlene Hard
1959 — Maria Bueno
1958 — Althea Gibson
1957 — Althea Gibson
1956 — Shirley Fry
1955 — Doris Hart
1954 — Doris Hart
1953 — Maureen Connolly
1952 — Maureen Connolly
1951 — Maureen Connolly
1950 — Margaret Osbourne duPont
1949 — Margaret Osbourne duPont
1948 — Margaret Osbourne duPont
1947 — Louise Brough
1946 — Pauline Betz
1945 — Sarah Palfrey Cooke
1944 — Pauline Betz
1943 — Pauline Betz
1942 — Pauline Betz
1941 — Sarah Palfrey Cooke
1940 — Alice Marble
1939 — Alice Marble
1938 — Alice Marble
1937 — Anita Lizana
1936 — Alice Marble
1935 — Helen Jacobs
1934 — Helen Jacobs
1933 — Helen Jacobs
1932 — Helen Jacobs
1931 — Helen Wills Moody
1930 — Betty Nuthall
1929 — Helen Wills
1928 — Helen Wills
1927 — Helen Wills
1926 — Molla Bjurstedt Mallory
1925 — Helen Wills
1924 — Helen Wills
1923 — Helen Wills
1922 — Molla Bjurstedt Mallory
1921 — Molla Bjurstedt Mallory
1920 — Molla Bjurstedt Mallory
1919 — Hazel Hotchkiss Wightman
1918 — Molla Bjurstedt
1917 — Molla Bjurstedt
1916 — Molla Bjurstedt
1915 — Molla Bjurstedt
1914 — Mary K. Browne
1913 — Mary K. Browne
1912 — Mary K. Browne
1911 — Hazel Hotchkiss
1910 — Hazel Hotchkiss
1909 — Hazel Hotchkiss
1908 — Maud Barger Wallach
1907 — Evelyn Sears
1906 — Helen Homans
1905 — Elizabeth Moore
1904 — May Sutton
1903 — Elizabeth Moore
1902 — Marion Jones
1901 — Elizabeth Moore
1900 — Myrtle McAteer
1899 — Marion Jones
1898 — Juliette Atkinson
1897 — Juliette Atkinson
1896 — Elizabeth Moore
1895 — Juliette Atkinson
1894 — Helen Hellwig
1893 — Aline Terry
1892 — Mabel Cahill
1891 — Mabel Cahill
1890 — Ellen Roosevelt
1889 — Bertha Townsend
1888 — Bertha Townsend
1887 — Ellen Hansell
Prior to 1968, the United States National Championships was an amateur event. It became the U.S. Open in 1968 when the tournament was open to professionals.
