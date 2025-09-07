No. 1 Ohio St. (2-0) beat Grambling St. 70-0, Saturday. Next: vs. Ohio, Saturday.
No. 2 Penn St. (2-0) beat FIU 34-0, Saturday. Next: vs. Villanova, Saturday.
No. 3 LSU (2-0) beat Louisiana Tech 23-7, Saturday. Next: vs. No. 13 Florida, Saturday.
No. 4 Georgia (2-0) beat Austin Peay 28-6, Saturday. Next: at No. 22 Tennessee, Saturday.
No. 5 Miami (2-0) beat Bethune-Cookman 45-3, Saturday. Next: vs. South Florida, Saturday.
No. 6 Oregon (2-0) beat Oklahoma St. 69-3, Saturday. Next: at Northwestern, Saturday.
No. 7 Texas (1-1) beat San Jose St. 38-7, Saturday. Next: vs. UTEP, Saturday.
No. 8 Clemson (1-1) beat Troy 27-16, Saturday. Next: at Georgia Tech, Saturday.
No. 9 Notre Dame (0-1) did not play. Next: vs. No. 19 Texas A&M, Saturday.
No. 10 South Carolina (2-0) beat SC State 38-10, Saturday. Next: vs. Vanderbilt, Saturday.
No. 11 Illinois (2-0) beat Duke 45-19, Saturday. Next: vs. W. Michigan, Saturday.
No. 12 Arizona St. (1-1) lost to Mississippi St. 24-20, Saturday. Next: vs. Texas State, Saturday.
No. 13 Florida (1-1) lost to South Florida 18-16, Saturday. Next: at No. 3 LSU, Saturday.
No. 14 Florida St. (2-0) beat East Texas A&M 77-3, Saturday. Next: vs. Kent St., TBA.
No. 15 Michigan (1-1) lost to No. 18 Oklahoma 24-13, Saturday. Next: vs. Cent. Michigan, Saturday.
No. 16 Iowa St. (3-0) beat Iowa 16-13, Saturday. Next: at Arkansas St., Saturday.
No. 17 SMU (1-1) lost to Baylor 48-45, Saturday. Next: at Missouri St., Saturday.
No. 18 Oklahoma (2-0) beat No. 15 Michigan 24-13, Saturday. Next: at Temple, Saturday.
No. 19 Texas A&M (2-0) beat Utah St. 44-22, Saturday. Next: at No. 9 Notre Dame, Saturday.
No. 20 Mississippi (2-0) beat Kentucky 30-23, Saturday. Next: vs. Arkansas, Saturday.
No. 21 Alabama (1-1) beat Louisiana-Monroe 73-0, Saturday. Next: vs. Wisconsin, Saturday.
No. 22 Tennessee (2-0) beat ETSU 72-17, Saturday. Next: vs. No. 4 Georgia, Saturday.
No. 23 Indiana (2-0) beat Kennesaw St. 56-9, Saturday. Next: vs. Indiana St., Friday.
No. 24 Texas Tech (2-0) beat Kent St. 62-14, Saturday. Next: vs. Oregon St., Saturday.
No. 25 Utah (2-0) beat Cal Poly 63-9, Saturday. Next: at Wyoming, Saturday.
