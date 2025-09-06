No. 1 Ohio St. (1-0) vs. Grambling St.. Next: vs. Ohio, Saturday.
No. 2 Penn St. (2-0) beat FIU 34-0. Next: vs. Villanova, Saturday.
No. 3 LSU (1-0) vs. Louisiana Tech. Next: vs. No. 13 Florida, Saturday.
No. 4 Georgia (1-0) vs. Austin Peay. Next: at No. 22 Tennessee, Saturday.
No. 5 Miami (1-0) vs. Bethune-Cookman. Next: vs. South Florida, Saturday.
No. 6 Oregon (1-0) vs. Oklahoma St.. Next: at Northwestern, Saturday.
No. 7 Texas (1-1) beat San Jose St. 38-7. Next: vs. UTEP, Saturday.
No. 8 Clemson (0-1) vs. Troy. Next: at Georgia Tech, Saturday.
No. 9 Notre Dame (0-1) did not play. Next: vs. No. 19 Texas A&M, Saturday.
No. 10 South Carolina (1-0) vs. SC State. Next: vs. Vanderbilt, TBA.
No. 11 Illinois (2-0) beat Duke 45-19. Next: vs. W. Michigan, Saturday.
No. 12 Arizona St. (1-0) at Mississippi St.. Next: vs. Texas State, Saturday.
No. 13 Florida (1-0) vs. South Florida. Next: at No. 3 LSU, Saturday.
No. 14 Florida St. (2-0) beat East Texas A&M 77-3. Next: vs. Kent St., TBA.
No. 15 Michigan (1-0) at No. 18 Oklahoma. Next: vs. Cent. Michigan, Saturday.
No. 16 Iowa St. (3-0) beat Iowa 16-13. Next: at Arkansas St., Saturday.
No. 17 SMU (1-1) lost to Baylor 48-45. Next: at Missouri St., Saturday.
No. 18 Oklahoma (1-0) vs. No. 15 Michigan. Next: at Temple, Saturday.
No. 19 Texas A&M (2-0) beat Utah St. 44-22. Next: at No. 9 Notre Dame, Saturday.
No. 20 Mississippi (1-0) at Kentucky. Next: vs. Arkansas, TBA.
No. 21 Alabama (0-1) vs. Louisiana-Monroe. Next: vs. Wisconsin, Saturday.
No. 22 Tennessee (1-0) vs. ETSU. Next: vs. No. 4 Georgia, Saturday.
No. 23 Indiana (2-0) beat Kennesaw St. 56-9. Next: vs. Indiana St., Friday.
No. 24 Texas Tech (2-0) beat Kent St. 62-14. Next: vs. Oregon St., Saturday.
No. 25 Utah (1-0) vs. Cal Poly. Next: at Wyoming, Saturday.
