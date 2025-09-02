No. 1 Texas (0-1) lost to No. 3 Ohio St. 14-7, Saturday. Next: vs. San Jose St., Saturday.
No. 2 Penn St. (1-0) beat Nevada 46-11, Saturday. Next: vs. FIU, Saturday.
No. 3 Ohio St. (1-0) beat No. 1 Texas 14-7, Saturday. Next: vs. Grambling St., Saturday.
No. 4 Clemson (0-1) lost to No. 9 LSU 17-10, Saturday. Next: vs. Troy, Saturday.
No. 5 Georgia (1-0) beat Marshall 45-7, Saturday. Next: vs. Austin Peay, Saturday.
No. 6 Notre Dame (0-1) lost to No. 10 Miami 27-24, Sunday. Next: vs. No. 19 Texas A&M, Saturday.
No. 7 Oregon (1-0) beat Montana St. 59-13, Saturday. Next: vs. Oklahoma St., Saturday.
No. 8 Alabama (0-1) lost to Florida St. 31-17, Saturday. Next: vs. Louisiana-Monroe, Saturday.
No. 9 LSU (1-0) beat No. 4 Clemson 17-10, Saturday. Next: vs. Louisiana Tech, Saturday.
No. 10 Miami (1-0) beat No. 6 Notre Dame 27-24, Sunday. Next: vs. Bethune-Cookman, Saturday.
No. 11 Arizona St. (1-0) beat N. Arizona 38-19, Saturday. Next: at Mississippi St., Saturday.
No. 12 Illinois (1-0) beat W. Illinois 52-3, Friday. Next: at Duke, Saturday.
No. 13 South Carolina (1-0) beat Virginia Tech 24-11, Sunday. Next: vs. SC State, Saturday.
No. 14 Michigan (1-0) beat New Mexico 34-17, Saturday. Next: at No. 18 Oklahoma, Saturday.
No. 15 Florida (1-0) beat LIU Brooklyn 55-0, Saturday. Next: vs. South Florida, Saturday.
No. 16 SMU (1-0) beat East Texas A&M 42-13, Saturday. Next: vs. Baylor, Saturday.
No. 17 Kansas St. (1-1) lost to No. 22 Iowa St. 24-21, Saturday. Next: vs. North Dakota, Saturday.
No. 18 Oklahoma (1-0) beat Illinois St. 35-3, Saturday. Next: vs. No. 14 Michigan, Saturday.
No. 19 Texas A&M (1-0) beat UTSA 42-24, Saturday. Next: vs. Utah St., Saturday.
No. 20 Indiana (1-0) beat Old Dominion 27-14, Saturday. Next: vs. Kennesaw St., Saturday.
No. 21 Mississippi (1-0) beat Georgia St. 63-7, Saturday. Next: at Kentucky, Saturday.
No. 22 Iowa St. (2-0) beat No. 17 Kansas St. 24-21, Saturday. Next: vs. South Dakota, Saturday.
No. 23 Texas Tech (1-0) beat Ark.-Pine Bluff 67-7, Saturday. Next: vs. Kent St., Saturday.
No. 24 Tennessee (1-0) beat Syracuse 45-26, Saturday. Next: vs. ETSU, Saturday.
No. 25 Boise St. (0-1) lost to South Florida 34-7, Thursday. Next: vs. E. Washington, Friday.
