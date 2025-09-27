No. 1 Ohio St. (3-0) at Washington. Next: vs. Minnesota, Saturday.
No. 2 Miami (4-0) did not play. Next: at No. 8 Florida St., Saturday.
No. 3 Penn St. (3-0) vs. No. 6 Oregon. Next: at UCLA, Saturday.
No. 4 LSU (4-0) at No. 13 Mississippi. Next: vs. South Carolina, TBA.
No. 5 Georgia (3-0) vs. No. 17 Alabama. Next: vs. Kentucky, Saturday.
No. 6 Oregon (4-0) at No. 3 Penn St.. Next: vs. No. 11 Indiana, TBA.
No. 7 Oklahoma (4-0) did not play. Next: vs. Kent St., Saturday.
No. 8 Florida St. (3-1) lost to Virginia 46-38, Friday. Next: vs. No. 2 Miami, Saturday.
No. 9 Texas A&M (3-0) vs. Auburn. Next: vs. Mississippi St., Saturday.
No. 10 Texas (3-1) did not play. Next: at Florida, Saturday.
No. 11 Indiana (4-0) at Iowa. Next: at No. 6 Oregon, TBA.
No. 12 Texas Tech (4-0) did not play. Next: at Houston, Saturday.
No. 13 Mississippi (4-0) vs. No. 4 LSU. Next: vs. Washington St., Saturday.
No. 14 Iowa St. (4-0) vs. Arizona. Next: at Cincinnati, Saturday.
No. 15 Tennessee (3-1) at Mississippi St.. Next: vs. Arkansas, TBA.
No. 16 Georgia Tech (5-0) beat Wake Forest 30-29. Next: vs. Virginia Tech, TBA.
No. 17 Alabama (2-1) at No. 5 Georgia. Next: vs. No. 18 Vanderbilt, Saturday.
No. 18 Vanderbilt (5-0) beat Utah St. 55-35. Next: at No. 17 Alabama, Saturday.
No. 19 Michigan (3-1) did not play. Next: vs. Wisconsin, Saturday.
No. 20 Missouri (4-0) vs. Umass. Next: vs. No. 17 Alabama, Saturday.
No. 21 Southern Cal (4-1) lost to No. 23 Illinois 34-32. Next: vs. No. 19 Michigan, TBA.
No. 22 Notre Dame (2-2) beat Arkansas 56-13. Next: vs. Boise St., Saturday.
No. 23 Illinois (4-1) beat No. 21 Southern Cal 34-32. Next: at Purdue, Saturday.
No. 24 TCU (3-1) lost to Arizona St. 27-24, Friday. Next: vs. Colorado, Saturday.
No. 25 BYU (3-0) at Colorado. Next: vs. West Virginia, Friday.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.