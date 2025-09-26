Live Radio
Home » Sports » The AP Top 25 Fared

The AP Top 25 Fared

The Associated Press

September 26, 2025, 11:41 PM

No. 1 Ohio St. (3-0) did not play. Next: at Washington, Saturday.

No. 2 Miami (4-0) did not play. Next: at No. 8 Florida St., Saturday.

No. 3 Penn St. (3-0) did not play. Next: vs. No. 6 Oregon, Saturday.

No. 4 LSU (4-0) did not play. Next: at No. 13 Mississippi, Saturday.

No. 5 Georgia (3-0) did not play. Next: vs. No. 17 Alabama, Saturday.

No. 6 Oregon (4-0) did not play. Next: at No. 3 Penn St., Saturday.

No. 7 Oklahoma (4-0) did not play. Next: vs. Kent St., Saturday.

No. 8 Florida St. (3-1) lost to Virginia 46-38. Next: vs. No. 2 Miami, Saturday.

No. 9 Texas A&M (3-0) did not play. Next: vs. Auburn, Saturday.

No. 10 Texas (3-1) did not play. Next: at Florida, Saturday.

No. 11 Indiana (4-0) did not play. Next: at Iowa, Saturday.

No. 12 Texas Tech (4-0) did not play. Next: at Houston, Saturday.

No. 13 Mississippi (4-0) did not play. Next: vs. No. 4 LSU, Saturday.

No. 14 Iowa St. (4-0) did not play. Next: vs. Arizona, Saturday.

No. 15 Tennessee (3-1) did not play. Next: at Mississippi St., Saturday.

No. 16 Georgia Tech (4-0) did not play. Next: at Wake Forest, Saturday.

No. 17 Alabama (2-1) did not play. Next: at No. 5 Georgia, Saturday.

No. 18 Vanderbilt (4-0) did not play. Next: vs. Utah St., Saturday.

No. 19 Michigan (3-1) did not play. Next: vs. Wisconsin, Saturday.

No. 20 Missouri (4-0) did not play. Next: vs. Umass, Saturday.

No. 21 Southern Cal (4-0) did not play. Next: at No. 23 Illinois, Saturday.

No. 22 Notre Dame (1-2) did not play. Next: at Arkansas, Saturday.

No. 23 Illinois (3-1) did not play. Next: vs. No. 21 Southern Cal, Saturday.

No. 24 TCU (3-0) at Arizona St.. Next: vs. Colorado, Saturday.

No. 25 BYU (3-0) did not play. Next: at Colorado, Saturday.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up