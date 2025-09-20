No. 1 Ohio St. (3-0) did not play. Next: at Washington, Saturday.
No. 2 Penn St. (3-0) did not play. Next: vs. No. 6 Oregon, Saturday.
No. 3 LSU (4-0) beat SE Louisiana 56-10. Next: at No. 13 Mississippi, Saturday.
No. 4 Miami (4-0) beat Florida 26-7. Next: at No. 7 Florida St., TBA.
No. 5 Georgia (3-0) did not play. Next: vs. No. 14 Alabama, Saturday.
No. 6 Oregon (4-0) beat Oregon St. 41-7. Next: at No. 2 Penn St., Saturday.
No. 7 Florida St. (3-0) beat Kent St. 66-10. Next: at Virginia, Friday.
No. 8 Texas (3-1) beat Sam Houston St. 55-0. Next: at Florida, TBA.
No. 9 Illinois (3-1) lost to No. 19 Indiana 63-10. Next: vs. No. 25 Southern Cal, Saturday.
No. 10 Texas A&M (3-0) did not play. Next: vs. No. 22 Auburn, Saturday.
No. 11 Oklahoma (4-0) beat No. 22 Auburn 24-17. Next: vs. Kent St., Saturday.
No. 12 Iowa St. (4-0) did not play. Next: vs. Arizona, Saturday.
No. 13 Mississippi (4-0) beat Tulane 45-10. Next: vs. No. 3 LSU, Saturday.
No. 14 Alabama (2-1) did not play. Next: at No. 5 Georgia, Saturday.
No. 15 Tennessee (3-1) beat UAB 56-24. Next: at Mississippi St., Saturday.
No. 16 Utah (3-1) lost to No. 17 Texas Tech 34-10. Next: at West Virginia, Saturday.
No. 17 Texas Tech (4-0) beat No. 16 Utah 34-10. Next: at Houston, TBA.
No. 18 Georgia Tech (4-0) beat Temple 45-24. Next: at Wake Forest, Saturday.
No. 19 Indiana (4-0) beat No. 9 Illinois 63-10. Next: at Iowa, Saturday.
No. 20 Vanderbilt (4-0) beat Georgia St. 70-21. Next: vs. Utah St., Saturday.
No. 21 Michigan (3-1) beat Nebraska 30-27. Next: vs. Wisconsin, TBA.
No. 22 Auburn (3-1) lost to No. 11 Oklahoma 24-17. Next: at No. 10 Texas A&M, Saturday.
No. 23 Missouri (4-0) beat South Carolina 29-20. Next: vs. Umass, Saturday.
No. 24 Notre Dame (1-2) beat Purdue 56-30. Next: at Arkansas, Saturday.
No. 25 Southern Cal (3-0) vs. Michigan St.. Next: at No. 9 Illinois, Saturday.
