No. 1 Ohio St. (2-0) vs. Ohio. Next: at Washington, TBA.
No. 2 Penn St. (2-0) vs. Villanova. Next: vs. No. 4 Oregon, Saturday.
No. 3 LSU (2-0) vs. Florida. Next: vs. SE Louisiana, Saturday.
No. 4 Oregon (3-0) beat Northwestern 34-14. Next: vs. Oregon St., Saturday.
No. 5 Miami (2-0) vs. No. 18 South Florida. Next: vs. Florida, TBA.
No. 6 Georgia (2-0) at No. 15 Tennessee. Next: vs. No. 19 Alabama, Saturday.
No. 7 Texas (1-1) vs. UTEP. Next: vs. Sam Houston St., Saturday.
No. 8 Notre Dame (0-1) vs. No. 16 Texas A&M. Next: vs. Purdue, Saturday.
No. 9 Illinois (2-0) vs. W. Michigan. Next: at No. 22 Indiana, Saturday.
No. 10 Florida St. (2-0) did not play. Next: vs. Kent St., Saturday.
No. 11 South Carolina (2-0) vs. Vanderbilt. Next: at No. 25 Missouri, TBA.
No. 12 Clemson (1-2) lost to Georgia Tech 24-21. Next: vs. Syracuse, Saturday.
No. 13 Oklahoma (3-0) beat Temple 42-3. Next: vs. No. 24 Auburn, Saturday.
No. 14 Iowa St. (3-0) at Arkansas St.. Next: vs. Arizona, TBA.
No. 15 Tennessee (2-0) vs. No. 6 Georgia. Next: vs. UAB, Saturday.
No. 16 Texas A&M (2-0) at No. 8 Notre Dame. Next: vs. No. 24 Auburn, TBA.
No. 17 Mississippi (2-0) vs. Arkansas. Next: vs. Tulane, Saturday.
No. 18 South Florida (2-0) at No. 5 Miami. Next: vs. SC State, Saturday.
No. 19 Alabama (2-1) beat Wisconsin 38-14. Next: at No. 6 Georgia, Saturday.
No. 20 Utah (2-0) at Wyoming. Next: vs. No. 21 Texas Tech, Saturday.
No. 21 Texas Tech (2-0) vs. Oregon St.. Next: at No. 20 Utah, Saturday.
No. 22 Indiana (3-0) beat Indiana St. 73-0, Friday. Next: vs. No. 9 Illinois, Saturday.
No. 23 Michigan (2-1) beat Cent. Michigan 63-3. Next: at Nebraska, Saturday.
No. 24 Auburn (3-0) beat South Alabama 31-15. Next: at No. 13 Oklahoma, Saturday.
No. 25 Missouri (2-0) vs. Louisiana-Lafayette. Next: vs. No. 11 South Carolina, TBA.
