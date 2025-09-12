No. 1 Ohio St. (2-0) did not play. Next: vs. Ohio, Saturday.
No. 2 Penn St. (2-0) did not play. Next: vs. Villanova, Saturday.
No. 3 LSU (2-0) did not play. Next: vs. Florida, Saturday.
No. 4 Oregon (2-0) did not play. Next: at Northwestern, Saturday.
No. 5 Miami (2-0) did not play. Next: vs. No. 18 South Florida, Saturday.
No. 6 Georgia (2-0) did not play. Next: at No. 15 Tennessee, Saturday.
No. 7 Texas (1-1) did not play. Next: vs. UTEP, Saturday.
No. 8 Notre Dame (0-1) did not play. Next: vs. No. 16 Texas A&M, Saturday.
No. 9 Illinois (2-0) did not play. Next: vs. W. Michigan, Saturday.
No. 10 Florida St. (2-0) did not play. Next: vs. Kent St., Saturday.
No. 11 South Carolina (2-0) did not play. Next: vs. Vanderbilt, Saturday.
No. 12 Clemson (1-1) did not play. Next: at Georgia Tech, Saturday.
No. 13 Oklahoma (2-0) did not play. Next: at Temple, Saturday.
No. 14 Iowa St. (3-0) did not play. Next: at Arkansas St., Saturday.
No. 15 Tennessee (2-0) did not play. Next: vs. No. 6 Georgia, Saturday.
No. 16 Texas A&M (2-0) did not play. Next: at No. 8 Notre Dame, Saturday.
No. 17 Mississippi (2-0) did not play. Next: vs. Arkansas, Saturday.
No. 18 South Florida (2-0) did not play. Next: at No. 5 Miami, Saturday.
No. 19 Alabama (1-1) did not play. Next: vs. Wisconsin, Saturday.
No. 20 Utah (2-0) did not play. Next: at Wyoming, Saturday.
No. 21 Texas Tech (2-0) did not play. Next: vs. Oregon St., Saturday.
No. 22 Indiana (3-0) beat Indiana St. 73-0. Next: vs. No. 9 Illinois, Saturday.
No. 23 Michigan (1-1) did not play. Next: vs. Cent. Michigan, Saturday.
No. 24 Auburn (2-0) did not play. Next: vs. South Alabama, Saturday.
No. 25 Missouri (2-0) did not play. Next: vs. Louisiana-Lafayette, Saturday.
