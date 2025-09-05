Stifel Charity Classic Tour Scores

Friday
At West Course
St. Louis
Purse: $2.1 million
Yardage: 6,992; Par: 71
First Round
|Stewart Cink
|33-31—64
|Thomas Bjorn
|33-32—65
|Arjun Atwal
|35-31—66
|Y.E. Yang
|33-33—66
|Paul Broadhurst
|32-35—67
|Angel Cabrera
|34-33—67
|Alex Cejka
|36-31—67
|Ernie Els
|34-33—67
|Cameron Percy
|33-34—67
|John Rollins
|33-34—67
|Paul Stankowski
|35-32—67
|Charlie Wi
|34-33—67
|Doug Barron
|33-35—68
|Greg Chalmers
|33-35—68
|Joe Durant
|34-34—68
|Steve Flesch
|35-33—68
|Hiroyuki Fujita
|34-34—68
|Mark Hensby
|35-33—68
|Fredrik Jacobson
|34-34—68
|Soren Kjeldsen
|32-36—68
|Justin Leonard
|34-34—68
|Scott McCarron
|35-33—68
|Mario Tiziani
|34-34—68
|Steve Allan
|34-35—69
|Shane Bertsch
|35-34—69
|Chad Campbell
|36-33—69
|Brian Gay
|35-34—69
|Ricardo Gonzalez
|36-33—69
|Paul Goydos
|33-36—69
|Thongchai Jaidee
|34-35—69
|Robert Karlsson
|37-32—69
|Jerry Kelly
|34-35—69
|Bernhard Langer
|35-34—69
|Jeff Maggert
|35-34—69
|Rocco Mediate
|34-35—69
|Timothy O’Neal
|35-34—69
|Brett Quigley
|34-35—69
|Heath Slocum
|36-33—69
|Boo Weekley
|34-35—69
|David Bransdon
|38-32—70
|Harrison Frazar
|37-33—70
|Matt Gogel
|36-34—70
|Retief Goosen
|34-36—70
|Kenny Perry
|34-36—70
|Felipe Aguilar
|36-35—71
|Billy Andrade
|34-37—71
|Stuart Appleby
|35-36—71
|Bob Estes
|35-36—71
|Richard Green
|37-34—71
|Jay Haas
|37-34—71
|Brendan Jones
|35-36—71
|Rod Pampling
|37-34—71
|Scott Parel
|36-35—71
|Tim Petrovic
|36-35—71
|Dicky Pride
|35-36—71
|Jason Schultz
|36-35—71
|Ken Tanigawa
|33-38—71
|Mark Wilson
|34-37—71
|Olin Browne
|35-37—72
|Scott Dunlap
|35-37—72
|Tommy Gainey
|36-36—72
|J.J. Henry
|35-37—72
|Brandt Jobe
|36-36—72
|Kirk Triplett
|35-37—72
|Duffy Waldorf
|37-35—72
|Woody Austin
|37-36—73
|John Huston
|37-36—73
|Tom Pernice
|38-35—73
|Mark Walker
|37-36—73
|Bo Van Pelt
|37-37—74
|Scott Verplank
|36-38—74
|Michael Wright
|37-37—74
|Chris DiMarco
|39-36—75
|Ken Duke
|35-40—75
|Russ Cochran
|39-37—76
|Corey Pavin
|39-37—76
|Brett Wetterich
|38-40—78
|John Senden
|44-38—82
