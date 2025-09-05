Live Radio
Home » Sports » Stifel Charity Classic Tour Scores

Stifel Charity Classic Tour Scores

The Associated Press

September 5, 2025, 5:21 PM

Friday

At West Course

St. Louis

Purse: $2.1 million

Yardage: 6,992; Par: 71

First Round

Stewart Cink 33-31—64
Thomas Bjorn 33-32—65
Arjun Atwal 35-31—66
Y.E. Yang 33-33—66
Paul Broadhurst 32-35—67
Angel Cabrera 34-33—67
Alex Cejka 36-31—67
Ernie Els 34-33—67
Cameron Percy 33-34—67
John Rollins 33-34—67
Paul Stankowski 35-32—67
Charlie Wi 34-33—67
Doug Barron 33-35—68
Greg Chalmers 33-35—68
Joe Durant 34-34—68
Steve Flesch 35-33—68
Hiroyuki Fujita 34-34—68
Mark Hensby 35-33—68
Fredrik Jacobson 34-34—68
Soren Kjeldsen 32-36—68
Justin Leonard 34-34—68
Scott McCarron 35-33—68
Mario Tiziani 34-34—68
Steve Allan 34-35—69
Shane Bertsch 35-34—69
Chad Campbell 36-33—69
Brian Gay 35-34—69
Ricardo Gonzalez 36-33—69
Paul Goydos 33-36—69
Thongchai Jaidee 34-35—69
Robert Karlsson 37-32—69
Jerry Kelly 34-35—69
Bernhard Langer 35-34—69
Jeff Maggert 35-34—69
Rocco Mediate 34-35—69
Timothy O’Neal 35-34—69
Brett Quigley 34-35—69
Heath Slocum 36-33—69
Boo Weekley 34-35—69
David Bransdon 38-32—70
Harrison Frazar 37-33—70
Matt Gogel 36-34—70
Retief Goosen 34-36—70
Kenny Perry 34-36—70
Felipe Aguilar 36-35—71
Billy Andrade 34-37—71
Stuart Appleby 35-36—71
Bob Estes 35-36—71
Richard Green 37-34—71
Jay Haas 37-34—71
Brendan Jones 35-36—71
Rod Pampling 37-34—71
Scott Parel 36-35—71
Tim Petrovic 36-35—71
Dicky Pride 35-36—71
Jason Schultz 36-35—71
Ken Tanigawa 33-38—71
Mark Wilson 34-37—71
Olin Browne 35-37—72
Scott Dunlap 35-37—72
Tommy Gainey 36-36—72
J.J. Henry 35-37—72
Brandt Jobe 36-36—72
Kirk Triplett 35-37—72
Duffy Waldorf 37-35—72
Woody Austin 37-36—73
John Huston 37-36—73
Tom Pernice 38-35—73
Mark Walker 37-36—73
Bo Van Pelt 37-37—74
Scott Verplank 36-38—74
Michael Wright 37-37—74
Chris DiMarco 39-36—75
Ken Duke 35-40—75
Russ Cochran 39-37—76
Corey Pavin 39-37—76
Brett Wetterich 38-40—78
John Senden 44-38—82

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up