Stifel Charity Classic Tour Scores

The Associated Press

September 7, 2025, 7:15 PM

Sunday

At West Course

St. Louis

Purse: $2.1 million

Yardage: 6,992; Par: 71

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Thomas Bjorn, $315,000 65-69-67—201
Cameron Percy, $184,800 67-70-64—201
Alex Cejka, $151,200 67-66-69—202
Heath Slocum, $113,400 69-68-66—203
Paul Stankowski, $113,400 67-67-69—203
Soren Kjeldsen, $79,800 68-70-66—204
Timothy O’Neal, $79,800 69-66-69—204
Stewart Cink, $67,200 64-69-72—205
Charlie Wi, $58,800 67-69-70—206
Mark Hensby, $54,600 68-69-70—207
Angel Cabrera, $42,000 67-70-71—208
Steve Flesch, $42,000 68-69-71—208
Tommy Gainey, $42,000 72-70-66—208
Richard Green, $42,000 71-70-67—208
Justin Leonard, $42,000 68-72-68—208
Scott Parel, $42,000 71-69-68—208
Ernie Els, $27,990 67-73-69—209
Harrison Frazar, $27,990 70-69-70—209
Jerry Kelly, $27,990 69-69-71—209
Dicky Pride, $27,990 71-69-69—209
Brett Quigley, $27,990 69-71-69—209
Bo Van Pelt, $27,990 74-68-67—209
Mark Wilson, $27,990 71-70-68—209
Shane Bertsch, $19,635 69-69-72—210
Greg Chalmers, $19,635 68-72-70—210
Hiroyuki Fujita, $19,635 68-71-71—210
Retief Goosen, $19,635 70-70-70—210
Robert Karlsson, $19,635 69-70-71—210
Y.E. Yang, $19,635 66-74-70—210
Billy Andrade, $14,520 71-70-70—211
Joe Durant, $14,520 68-71-72—211
Brandt Jobe, $14,520 72-67-72—211
Kenny Perry, $14,520 70-70-71—211
John Rollins, $14,520 67-71-73—211
Duffy Waldorf, $14,520 72-71-68—211
Boo Weekley, $14,520 69-72-70—211
Doug Barron, $11,340 68-72-72—212
Paul Broadhurst, $11,340 67-72-73—212
Fredrik Jacobson, $11,340 68-72-72—212
Jeff Maggert, $11,340 69-72-71—212
Arjun Atwal, $8,610 66-72-75—213
Chad Campbell, $8,610 69-74-70—213
Bob Estes, $8,610 71-67-75—213
Jay Haas, $8,610 71-70-72—213
Rod Pampling, $8,610 71-68-74—213
Tim Petrovic, $8,610 71-72-70—213
Ken Tanigawa, $8,610 71-72-70—213
Scott Verplank, $8,610 74-68-71—213
Mark Walker, $8,610 73-70-70—213
Felipe Aguilar, $5,880 71-71-72—214
Paul Goydos, $5,880 69-71-74—214
Bernhard Langer, $5,880 69-73-72—214
Kirk Triplett, $5,880 72-73-69—214
Matt Gogel, $4,410 70-69-76—215
J.J. Henry, $4,410 72-68-75—215
John Huston, $4,410 73-70-72—215
Brendan Jones, $4,410 71-68-76—215
Rocco Mediate, $4,410 69-74-72—215
Tom Pernice, $4,410 73-71-71—215
Mario Tiziani, $4,410 68-71-76—215
Woody Austin, $3,570 73-74-69—216
Olin Browne, $2,835 72-71-74—217
Brian Gay, $2,835 69-75-73—217
Thongchai Jaidee, $2,835 69-70-78—217
Corey Pavin, $2,835 76-70-71—217
Jason Schultz, $2,835 71-75-71—217
Michael Wright, $2,835 74-67-76—217
Stuart Appleby, $2,037 71-70-77—218
David Bransdon, $2,037 70-79-69—218
Steve Allan, $1,722 69-71-79—219
Ricardo Gonzalez, $1,722 69-77-73—219
Brett Wetterich, $1,722 78-73-68—219
Scott Dunlap, $1,470 72-73-75—220
Scott McCarron, $1,386 68-74-79—221
Chris DiMarco, $1,302 75-74-75—224
Ken Duke, $1,218 75-72-80—227
John Senden, $1,134 82-78-72—232
Russ Cochran, $1,050 76-78-79—233

