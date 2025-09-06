Stifel Charity Classic Tour Scores

Saturday
At West Course
St. Louis
Purse: $2.1 million
Yardage: 6,992; Par: 71
Second Round
|Alex Cejka
|67-66—133
|Stewart Cink
|64-69—133
|Thomas Bjorn
|65-69—134
|Paul Stankowski
|67-67—134
|Timothy O’Neal
|69-66—135
|Charlie Wi
|67-69—136
|Angel Cabrera
|67-70—137
|Steve Flesch
|68-69—137
|Mark Hensby
|68-69—137
|Cameron Percy
|67-70—137
|Heath Slocum
|69-68—137
|Arjun Atwal
|66-72—138
|Shane Bertsch
|69-69—138
|Bob Estes
|71-67—138
|Jerry Kelly
|69-69—138
|Soren Kjeldsen
|68-70—138
|John Rollins
|67-71—138
|Paul Broadhurst
|67-72—139
|Joe Durant
|68-71—139
|Harrison Frazar
|70-69—139
|Hiroyuki Fujita
|68-71—139
|Matt Gogel
|70-69—139
|Thongchai Jaidee
|69-70—139
|Brandt Jobe
|72-67—139
|Brendan Jones
|71-68—139
|Robert Karlsson
|69-70—139
|Rod Pampling
|71-68—139
|Mario Tiziani
|68-71—139
|Steve Allan
|69-71—140
|Doug Barron
|68-72—140
|Greg Chalmers
|68-72—140
|Ernie Els
|67-73—140
|Retief Goosen
|70-70—140
|Paul Goydos
|69-71—140
|J.J. Henry
|72-68—140
|Fredrik Jacobson
|68-72—140
|Justin Leonard
|68-72—140
|Scott Parel
|71-69—140
|Kenny Perry
|70-70—140
|Dicky Pride
|71-69—140
|Brett Quigley
|69-71—140
|Y.E. Yang
|66-74—140
|Billy Andrade
|71-70—141
|Stuart Appleby
|71-70—141
|Richard Green
|71-70—141
|Jay Haas
|71-70—141
|Jeff Maggert
|69-72—141
|Boo Weekley
|69-72—141
|Mark Wilson
|71-70—141
|Michael Wright
|74-67—141
|Felipe Aguilar
|71-71—142
|Tommy Gainey
|72-70—142
|Bernhard Langer
|69-73—142
|Scott McCarron
|68-74—142
|Bo Van Pelt
|74-68—142
|Scott Verplank
|74-68—142
|Olin Browne
|72-71—143
|Chad Campbell
|69-74—143
|John Huston
|73-70—143
|Rocco Mediate
|69-74—143
|Tim Petrovic
|71-72—143
|Ken Tanigawa
|71-72—143
|Duffy Waldorf
|72-71—143
|Mark Walker
|73-70—143
|Brian Gay
|69-75—144
|Tom Pernice
|73-71—144
|Scott Dunlap
|72-73—145
|Kirk Triplett
|72-73—145
|Ricardo Gonzalez
|69-77—146
|Corey Pavin
|76-70—146
|Jason Schultz
|71-75—146
|Woody Austin
|73-74—147
|Ken Duke
|75-72—147
|David Bransdon
|70-79—149
|Chris DiMarco
|75-74—149
|Brett Wetterich
|78-73—151
|Russ Cochran
|76-78—154
|John Senden
|82-78—160
