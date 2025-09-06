Live Radio
Stifel Charity Classic Tour Scores

The Associated Press

September 6, 2025, 6:36 PM

Saturday

At West Course

St. Louis

Purse: $2.1 million

Yardage: 6,992; Par: 71

Second Round

Alex Cejka 67-66—133
Stewart Cink 64-69—133
Thomas Bjorn 65-69—134
Paul Stankowski 67-67—134
Timothy O’Neal 69-66—135
Charlie Wi 67-69—136
Angel Cabrera 67-70—137
Steve Flesch 68-69—137
Mark Hensby 68-69—137
Cameron Percy 67-70—137
Heath Slocum 69-68—137
Arjun Atwal 66-72—138
Shane Bertsch 69-69—138
Bob Estes 71-67—138
Jerry Kelly 69-69—138
Soren Kjeldsen 68-70—138
John Rollins 67-71—138
Paul Broadhurst 67-72—139
Joe Durant 68-71—139
Harrison Frazar 70-69—139
Hiroyuki Fujita 68-71—139
Matt Gogel 70-69—139
Thongchai Jaidee 69-70—139
Brandt Jobe 72-67—139
Brendan Jones 71-68—139
Robert Karlsson 69-70—139
Rod Pampling 71-68—139
Mario Tiziani 68-71—139
Steve Allan 69-71—140
Doug Barron 68-72—140
Greg Chalmers 68-72—140
Ernie Els 67-73—140
Retief Goosen 70-70—140
Paul Goydos 69-71—140
J.J. Henry 72-68—140
Fredrik Jacobson 68-72—140
Justin Leonard 68-72—140
Scott Parel 71-69—140
Kenny Perry 70-70—140
Dicky Pride 71-69—140
Brett Quigley 69-71—140
Y.E. Yang 66-74—140
Billy Andrade 71-70—141
Stuart Appleby 71-70—141
Richard Green 71-70—141
Jay Haas 71-70—141
Jeff Maggert 69-72—141
Boo Weekley 69-72—141
Mark Wilson 71-70—141
Michael Wright 74-67—141
Felipe Aguilar 71-71—142
Tommy Gainey 72-70—142
Bernhard Langer 69-73—142
Scott McCarron 68-74—142
Bo Van Pelt 74-68—142
Scott Verplank 74-68—142
Olin Browne 72-71—143
Chad Campbell 69-74—143
John Huston 73-70—143
Rocco Mediate 69-74—143
Tim Petrovic 71-72—143
Ken Tanigawa 71-72—143
Duffy Waldorf 72-71—143
Mark Walker 73-70—143
Brian Gay 69-75—144
Tom Pernice 73-71—144
Scott Dunlap 72-73—145
Kirk Triplett 72-73—145
Ricardo Gonzalez 69-77—146
Corey Pavin 76-70—146
Jason Schultz 71-75—146
Woody Austin 73-74—147
Ken Duke 75-72—147
David Bransdon 70-79—149
Chris DiMarco 75-74—149
Brett Wetterich 78-73—151
Russ Cochran 76-78—154
John Senden 82-78—160

