Stifel Charity Classic Par Scores

Friday
At West Course
St. Louis
Purse: $2.1 million
Yardage: 6,992; Par: 71
First Round
|Stewart Cink
|33-31—64
|-7
|Thomas Bjorn
|33-32—65
|-6
|Arjun Atwal
|35-31—66
|-5
|Y.E. Yang
|33-33—66
|-5
|Paul Broadhurst
|32-35—67
|-4
|Angel Cabrera
|34-33—67
|-4
|Alex Cejka
|36-31—67
|-4
|Ernie Els
|34-33—67
|-4
|Cameron Percy
|33-34—67
|-4
|John Rollins
|33-34—67
|-4
|Paul Stankowski
|35-32—67
|-4
|Charlie Wi
|34-33—67
|-4
|Doug Barron
|33-35—68
|-3
|Greg Chalmers
|33-35—68
|-3
|Joe Durant
|34-34—68
|-3
|Steve Flesch
|35-33—68
|-3
|Hiroyuki Fujita
|34-34—68
|-3
|Mark Hensby
|35-33—68
|-3
|Fredrik Jacobson
|34-34—68
|-3
|Soren Kjeldsen
|32-36—68
|-3
|Justin Leonard
|34-34—68
|-3
|Scott McCarron
|35-33—68
|-3
|Mario Tiziani
|34-34—68
|-3
|Steve Allan
|34-35—69
|-2
|Shane Bertsch
|35-34—69
|-2
|Chad Campbell
|36-33—69
|-2
|Brian Gay
|35-34—69
|-2
|Ricardo Gonzalez
|36-33—69
|-2
|Paul Goydos
|33-36—69
|-2
|Thongchai Jaidee
|34-35—69
|-2
|Robert Karlsson
|37-32—69
|-2
|Jerry Kelly
|34-35—69
|-2
|Bernhard Langer
|35-34—69
|-2
|Jeff Maggert
|35-34—69
|-2
|Rocco Mediate
|34-35—69
|-2
|Timothy O’Neal
|35-34—69
|-2
|Brett Quigley
|34-35—69
|-2
|Heath Slocum
|36-33—69
|-2
|Boo Weekley
|34-35—69
|-2
|David Bransdon
|38-32—70
|-1
|Harrison Frazar
|37-33—70
|-1
|Matt Gogel
|36-34—70
|-1
|Retief Goosen
|34-36—70
|-1
|Kenny Perry
|34-36—70
|-1
|Felipe Aguilar
|36-35—71
|E
|Billy Andrade
|34-37—71
|E
|Stuart Appleby
|35-36—71
|E
|Bob Estes
|35-36—71
|E
|Richard Green
|37-34—71
|E
|Jay Haas
|37-34—71
|E
|Brendan Jones
|35-36—71
|E
|Rod Pampling
|37-34—71
|E
|Scott Parel
|36-35—71
|E
|Tim Petrovic
|36-35—71
|E
|Dicky Pride
|35-36—71
|E
|Jason Schultz
|36-35—71
|E
|Ken Tanigawa
|33-38—71
|E
|Mark Wilson
|34-37—71
|E
|Olin Browne
|35-37—72
|+1
|Scott Dunlap
|35-37—72
|+1
|Tommy Gainey
|36-36—72
|+1
|J.J. Henry
|35-37—72
|+1
|Brandt Jobe
|36-36—72
|+1
|Kirk Triplett
|35-37—72
|+1
|Duffy Waldorf
|37-35—72
|+1
|Woody Austin
|37-36—73
|+2
|John Huston
|37-36—73
|+2
|Tom Pernice
|38-35—73
|+2
|Mark Walker
|37-36—73
|+2
|Bo Van Pelt
|37-37—74
|+3
|Scott Verplank
|36-38—74
|+3
|Michael Wright
|37-37—74
|+3
|Chris DiMarco
|39-36—75
|+4
|Ken Duke
|35-40—75
|+4
|Russ Cochran
|39-37—76
|+5
|Corey Pavin
|39-37—76
|+5
|Brett Wetterich
|38-40—78
|+7
|John Senden
|44-38—82
|+11
