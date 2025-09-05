Live Radio
Stifel Charity Classic Par Scores

The Associated Press

September 5, 2025, 5:21 PM

Friday

At West Course

St. Louis

Purse: $2.1 million

Yardage: 6,992; Par: 71

First Round

Stewart Cink 33-31—64 -7
Thomas Bjorn 33-32—65 -6
Arjun Atwal 35-31—66 -5
Y.E. Yang 33-33—66 -5
Paul Broadhurst 32-35—67 -4
Angel Cabrera 34-33—67 -4
Alex Cejka 36-31—67 -4
Ernie Els 34-33—67 -4
Cameron Percy 33-34—67 -4
John Rollins 33-34—67 -4
Paul Stankowski 35-32—67 -4
Charlie Wi 34-33—67 -4
Doug Barron 33-35—68 -3
Greg Chalmers 33-35—68 -3
Joe Durant 34-34—68 -3
Steve Flesch 35-33—68 -3
Hiroyuki Fujita 34-34—68 -3
Mark Hensby 35-33—68 -3
Fredrik Jacobson 34-34—68 -3
Soren Kjeldsen 32-36—68 -3
Justin Leonard 34-34—68 -3
Scott McCarron 35-33—68 -3
Mario Tiziani 34-34—68 -3
Steve Allan 34-35—69 -2
Shane Bertsch 35-34—69 -2
Chad Campbell 36-33—69 -2
Brian Gay 35-34—69 -2
Ricardo Gonzalez 36-33—69 -2
Paul Goydos 33-36—69 -2
Thongchai Jaidee 34-35—69 -2
Robert Karlsson 37-32—69 -2
Jerry Kelly 34-35—69 -2
Bernhard Langer 35-34—69 -2
Jeff Maggert 35-34—69 -2
Rocco Mediate 34-35—69 -2
Timothy O’Neal 35-34—69 -2
Brett Quigley 34-35—69 -2
Heath Slocum 36-33—69 -2
Boo Weekley 34-35—69 -2
David Bransdon 38-32—70 -1
Harrison Frazar 37-33—70 -1
Matt Gogel 36-34—70 -1
Retief Goosen 34-36—70 -1
Kenny Perry 34-36—70 -1
Felipe Aguilar 36-35—71 E
Billy Andrade 34-37—71 E
Stuart Appleby 35-36—71 E
Bob Estes 35-36—71 E
Richard Green 37-34—71 E
Jay Haas 37-34—71 E
Brendan Jones 35-36—71 E
Rod Pampling 37-34—71 E
Scott Parel 36-35—71 E
Tim Petrovic 36-35—71 E
Dicky Pride 35-36—71 E
Jason Schultz 36-35—71 E
Ken Tanigawa 33-38—71 E
Mark Wilson 34-37—71 E
Olin Browne 35-37—72 +1
Scott Dunlap 35-37—72 +1
Tommy Gainey 36-36—72 +1
J.J. Henry 35-37—72 +1
Brandt Jobe 36-36—72 +1
Kirk Triplett 35-37—72 +1
Duffy Waldorf 37-35—72 +1
Woody Austin 37-36—73 +2
John Huston 37-36—73 +2
Tom Pernice 38-35—73 +2
Mark Walker 37-36—73 +2
Bo Van Pelt 37-37—74 +3
Scott Verplank 36-38—74 +3
Michael Wright 37-37—74 +3
Chris DiMarco 39-36—75 +4
Ken Duke 35-40—75 +4
Russ Cochran 39-37—76 +5
Corey Pavin 39-37—76 +5
Brett Wetterich 38-40—78 +7
John Senden 44-38—82 +11

