Live Radio
Home » Sports » Stifel Charity Classic Par Scores

Stifel Charity Classic Par Scores

The Associated Press

September 7, 2025, 7:15 PM

Sunday

At West Course

St. Louis

Purse: $2.1 million

Yardage: 6,992; Par: 71

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Thomas Bjorn, $315,000 65-69-67—201 -12
Cameron Percy, $184,800 67-70-64—201 -12
Alex Cejka, $151,200 67-66-69—202 -11
Heath Slocum, $113,400 69-68-66—203 -10
Paul Stankowski, $113,400 67-67-69—203 -10
Soren Kjeldsen, $79,800 68-70-66—204 -9
Timothy O’Neal, $79,800 69-66-69—204 -9
Stewart Cink, $67,200 64-69-72—205 -8
Charlie Wi, $58,800 67-69-70—206 -7
Mark Hensby, $54,600 68-69-70—207 -6
Angel Cabrera, $42,000 67-70-71—208 -5
Steve Flesch, $42,000 68-69-71—208 -5
Tommy Gainey, $42,000 72-70-66—208 -5
Richard Green, $42,000 71-70-67—208 -5
Justin Leonard, $42,000 68-72-68—208 -5
Scott Parel, $42,000 71-69-68—208 -5
Ernie Els, $27,990 67-73-69—209 -4
Harrison Frazar, $27,990 70-69-70—209 -4
Jerry Kelly, $27,990 69-69-71—209 -4
Dicky Pride, $27,990 71-69-69—209 -4
Brett Quigley, $27,990 69-71-69—209 -4
Bo Van Pelt, $27,990 74-68-67—209 -4
Mark Wilson, $27,990 71-70-68—209 -4
Shane Bertsch, $19,635 69-69-72—210 -3
Greg Chalmers, $19,635 68-72-70—210 -3
Hiroyuki Fujita, $19,635 68-71-71—210 -3
Retief Goosen, $19,635 70-70-70—210 -3
Robert Karlsson, $19,635 69-70-71—210 -3
Y.E. Yang, $19,635 66-74-70—210 -3
Billy Andrade, $14,520 71-70-70—211 -2
Joe Durant, $14,520 68-71-72—211 -2
Brandt Jobe, $14,520 72-67-72—211 -2
Kenny Perry, $14,520 70-70-71—211 -2
John Rollins, $14,520 67-71-73—211 -2
Duffy Waldorf, $14,520 72-71-68—211 -2
Boo Weekley, $14,520 69-72-70—211 -2
Doug Barron, $11,340 68-72-72—212 -1
Paul Broadhurst, $11,340 67-72-73—212 -1
Fredrik Jacobson, $11,340 68-72-72—212 -1
Jeff Maggert, $11,340 69-72-71—212 -1
Arjun Atwal, $8,610 66-72-75—213 E
Chad Campbell, $8,610 69-74-70—213 E
Bob Estes, $8,610 71-67-75—213 E
Jay Haas, $8,610 71-70-72—213 E
Rod Pampling, $8,610 71-68-74—213 E
Tim Petrovic, $8,610 71-72-70—213 E
Ken Tanigawa, $8,610 71-72-70—213 E
Scott Verplank, $8,610 74-68-71—213 E
Mark Walker, $8,610 73-70-70—213 E
Felipe Aguilar, $5,880 71-71-72—214 +1
Paul Goydos, $5,880 69-71-74—214 +1
Bernhard Langer, $5,880 69-73-72—214 +1
Kirk Triplett, $5,880 72-73-69—214 +1
Matt Gogel, $4,410 70-69-76—215 +2
J.J. Henry, $4,410 72-68-75—215 +2
John Huston, $4,410 73-70-72—215 +2
Brendan Jones, $4,410 71-68-76—215 +2
Rocco Mediate, $4,410 69-74-72—215 +2
Tom Pernice, $4,410 73-71-71—215 +2
Mario Tiziani, $4,410 68-71-76—215 +2
Woody Austin, $3,570 73-74-69—216 +3
Olin Browne, $2,835 72-71-74—217 +4
Brian Gay, $2,835 69-75-73—217 +4
Thongchai Jaidee, $2,835 69-70-78—217 +4
Corey Pavin, $2,835 76-70-71—217 +4
Jason Schultz, $2,835 71-75-71—217 +4
Michael Wright, $2,835 74-67-76—217 +4
Stuart Appleby, $2,037 71-70-77—218 +5
David Bransdon, $2,037 70-79-69—218 +5
Steve Allan, $1,722 69-71-79—219 +6
Ricardo Gonzalez, $1,722 69-77-73—219 +6
Brett Wetterich, $1,722 78-73-68—219 +6
Scott Dunlap, $1,470 72-73-75—220 +7
Scott McCarron, $1,386 68-74-79—221 +8
Chris DiMarco, $1,302 75-74-75—224 +11
Ken Duke, $1,218 75-72-80—227 +14
John Senden, $1,134 82-78-72—232 +19
Russ Cochran, $1,050 76-78-79—233 +20

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up