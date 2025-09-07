Stifel Charity Classic Par Scores

Sunday
At West Course
St. Louis
Purse: $2.1 million
Yardage: 6,992; Par: 71
Final Round
(x-won on first playoff hole)
|x-Thomas Bjorn, $315,000
|65-69-67—201
|-12
|Cameron Percy, $184,800
|67-70-64—201
|-12
|Alex Cejka, $151,200
|67-66-69—202
|-11
|Heath Slocum, $113,400
|69-68-66—203
|-10
|Paul Stankowski, $113,400
|67-67-69—203
|-10
|Soren Kjeldsen, $79,800
|68-70-66—204
|-9
|Timothy O’Neal, $79,800
|69-66-69—204
|-9
|Stewart Cink, $67,200
|64-69-72—205
|-8
|Charlie Wi, $58,800
|67-69-70—206
|-7
|Mark Hensby, $54,600
|68-69-70—207
|-6
|Angel Cabrera, $42,000
|67-70-71—208
|-5
|Steve Flesch, $42,000
|68-69-71—208
|-5
|Tommy Gainey, $42,000
|72-70-66—208
|-5
|Richard Green, $42,000
|71-70-67—208
|-5
|Justin Leonard, $42,000
|68-72-68—208
|-5
|Scott Parel, $42,000
|71-69-68—208
|-5
|Ernie Els, $27,990
|67-73-69—209
|-4
|Harrison Frazar, $27,990
|70-69-70—209
|-4
|Jerry Kelly, $27,990
|69-69-71—209
|-4
|Dicky Pride, $27,990
|71-69-69—209
|-4
|Brett Quigley, $27,990
|69-71-69—209
|-4
|Bo Van Pelt, $27,990
|74-68-67—209
|-4
|Mark Wilson, $27,990
|71-70-68—209
|-4
|Shane Bertsch, $19,635
|69-69-72—210
|-3
|Greg Chalmers, $19,635
|68-72-70—210
|-3
|Hiroyuki Fujita, $19,635
|68-71-71—210
|-3
|Retief Goosen, $19,635
|70-70-70—210
|-3
|Robert Karlsson, $19,635
|69-70-71—210
|-3
|Y.E. Yang, $19,635
|66-74-70—210
|-3
|Billy Andrade, $14,520
|71-70-70—211
|-2
|Joe Durant, $14,520
|68-71-72—211
|-2
|Brandt Jobe, $14,520
|72-67-72—211
|-2
|Kenny Perry, $14,520
|70-70-71—211
|-2
|John Rollins, $14,520
|67-71-73—211
|-2
|Duffy Waldorf, $14,520
|72-71-68—211
|-2
|Boo Weekley, $14,520
|69-72-70—211
|-2
|Doug Barron, $11,340
|68-72-72—212
|-1
|Paul Broadhurst, $11,340
|67-72-73—212
|-1
|Fredrik Jacobson, $11,340
|68-72-72—212
|-1
|Jeff Maggert, $11,340
|69-72-71—212
|-1
|Arjun Atwal, $8,610
|66-72-75—213
|E
|Chad Campbell, $8,610
|69-74-70—213
|E
|Bob Estes, $8,610
|71-67-75—213
|E
|Jay Haas, $8,610
|71-70-72—213
|E
|Rod Pampling, $8,610
|71-68-74—213
|E
|Tim Petrovic, $8,610
|71-72-70—213
|E
|Ken Tanigawa, $8,610
|71-72-70—213
|E
|Scott Verplank, $8,610
|74-68-71—213
|E
|Mark Walker, $8,610
|73-70-70—213
|E
|Felipe Aguilar, $5,880
|71-71-72—214
|+1
|Paul Goydos, $5,880
|69-71-74—214
|+1
|Bernhard Langer, $5,880
|69-73-72—214
|+1
|Kirk Triplett, $5,880
|72-73-69—214
|+1
|Matt Gogel, $4,410
|70-69-76—215
|+2
|J.J. Henry, $4,410
|72-68-75—215
|+2
|John Huston, $4,410
|73-70-72—215
|+2
|Brendan Jones, $4,410
|71-68-76—215
|+2
|Rocco Mediate, $4,410
|69-74-72—215
|+2
|Tom Pernice, $4,410
|73-71-71—215
|+2
|Mario Tiziani, $4,410
|68-71-76—215
|+2
|Woody Austin, $3,570
|73-74-69—216
|+3
|Olin Browne, $2,835
|72-71-74—217
|+4
|Brian Gay, $2,835
|69-75-73—217
|+4
|Thongchai Jaidee, $2,835
|69-70-78—217
|+4
|Corey Pavin, $2,835
|76-70-71—217
|+4
|Jason Schultz, $2,835
|71-75-71—217
|+4
|Michael Wright, $2,835
|74-67-76—217
|+4
|Stuart Appleby, $2,037
|71-70-77—218
|+5
|David Bransdon, $2,037
|70-79-69—218
|+5
|Steve Allan, $1,722
|69-71-79—219
|+6
|Ricardo Gonzalez, $1,722
|69-77-73—219
|+6
|Brett Wetterich, $1,722
|78-73-68—219
|+6
|Scott Dunlap, $1,470
|72-73-75—220
|+7
|Scott McCarron, $1,386
|68-74-79—221
|+8
|Chris DiMarco, $1,302
|75-74-75—224
|+11
|Ken Duke, $1,218
|75-72-80—227
|+14
|John Senden, $1,134
|82-78-72—232
|+19
|Russ Cochran, $1,050
|76-78-79—233
|+20
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.