Live Radio
Home » Sports » Stifel Charity Classic Par Scores

Stifel Charity Classic Par Scores

The Associated Press

September 6, 2025, 6:36 PM

Saturday

At West Course

St. Louis

Purse: $2.1 million

Yardage: 6,992; Par: 71

Second Round

Alex Cejka 67-66—133 -9
Stewart Cink 64-69—133 -9
Thomas Bjorn 65-69—134 -8
Paul Stankowski 67-67—134 -8
Timothy O’Neal 69-66—135 -7
Charlie Wi 67-69—136 -6
Angel Cabrera 67-70—137 -5
Steve Flesch 68-69—137 -5
Mark Hensby 68-69—137 -5
Cameron Percy 67-70—137 -5
Heath Slocum 69-68—137 -5
Arjun Atwal 66-72—138 -4
Shane Bertsch 69-69—138 -4
Bob Estes 71-67—138 -4
Jerry Kelly 69-69—138 -4
Soren Kjeldsen 68-70—138 -4
John Rollins 67-71—138 -4
Paul Broadhurst 67-72—139 -3
Joe Durant 68-71—139 -3
Harrison Frazar 70-69—139 -3
Hiroyuki Fujita 68-71—139 -3
Matt Gogel 70-69—139 -3
Thongchai Jaidee 69-70—139 -3
Brandt Jobe 72-67—139 -3
Brendan Jones 71-68—139 -3
Robert Karlsson 69-70—139 -3
Rod Pampling 71-68—139 -3
Mario Tiziani 68-71—139 -3
Steve Allan 69-71—140 -2
Doug Barron 68-72—140 -2
Greg Chalmers 68-72—140 -2
Ernie Els 67-73—140 -2
Retief Goosen 70-70—140 -2
Paul Goydos 69-71—140 -2
J.J. Henry 72-68—140 -2
Fredrik Jacobson 68-72—140 -2
Justin Leonard 68-72—140 -2
Scott Parel 71-69—140 -2
Kenny Perry 70-70—140 -2
Dicky Pride 71-69—140 -2
Brett Quigley 69-71—140 -2
Y.E. Yang 66-74—140 -2
Billy Andrade 71-70—141 -1
Stuart Appleby 71-70—141 -1
Richard Green 71-70—141 -1
Jay Haas 71-70—141 -1
Jeff Maggert 69-72—141 -1
Boo Weekley 69-72—141 -1
Mark Wilson 71-70—141 -1
Michael Wright 74-67—141 -1
Felipe Aguilar 71-71—142 E
Tommy Gainey 72-70—142 E
Bernhard Langer 69-73—142 E
Scott McCarron 68-74—142 E
Bo Van Pelt 74-68—142 E
Scott Verplank 74-68—142 E
Olin Browne 72-71—143 +1
Chad Campbell 69-74—143 +1
John Huston 73-70—143 +1
Rocco Mediate 69-74—143 +1
Tim Petrovic 71-72—143 +1
Ken Tanigawa 71-72—143 +1
Duffy Waldorf 72-71—143 +1
Mark Walker 73-70—143 +1
Brian Gay 69-75—144 +2
Tom Pernice 73-71—144 +2
Scott Dunlap 72-73—145 +3
Kirk Triplett 72-73—145 +3
Ricardo Gonzalez 69-77—146 +4
Corey Pavin 76-70—146 +4
Jason Schultz 71-75—146 +4
Woody Austin 73-74—147 +5
Ken Duke 75-72—147 +5
David Bransdon 70-79—149 +7
Chris DiMarco 75-74—149 +7
Brett Wetterich 78-73—151 +9
Russ Cochran 76-78—154 +12
John Senden 82-78—160 +18

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up