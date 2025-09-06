Stifel Charity Classic Par Scores

Saturday
At West Course
St. Louis
Purse: $2.1 million
Yardage: 6,992; Par: 71
Second Round
|Alex Cejka
|67-66—133
|-9
|Stewart Cink
|64-69—133
|-9
|Thomas Bjorn
|65-69—134
|-8
|Paul Stankowski
|67-67—134
|-8
|Timothy O’Neal
|69-66—135
|-7
|Charlie Wi
|67-69—136
|-6
|Angel Cabrera
|67-70—137
|-5
|Steve Flesch
|68-69—137
|-5
|Mark Hensby
|68-69—137
|-5
|Cameron Percy
|67-70—137
|-5
|Heath Slocum
|69-68—137
|-5
|Arjun Atwal
|66-72—138
|-4
|Shane Bertsch
|69-69—138
|-4
|Bob Estes
|71-67—138
|-4
|Jerry Kelly
|69-69—138
|-4
|Soren Kjeldsen
|68-70—138
|-4
|John Rollins
|67-71—138
|-4
|Paul Broadhurst
|67-72—139
|-3
|Joe Durant
|68-71—139
|-3
|Harrison Frazar
|70-69—139
|-3
|Hiroyuki Fujita
|68-71—139
|-3
|Matt Gogel
|70-69—139
|-3
|Thongchai Jaidee
|69-70—139
|-3
|Brandt Jobe
|72-67—139
|-3
|Brendan Jones
|71-68—139
|-3
|Robert Karlsson
|69-70—139
|-3
|Rod Pampling
|71-68—139
|-3
|Mario Tiziani
|68-71—139
|-3
|Steve Allan
|69-71—140
|-2
|Doug Barron
|68-72—140
|-2
|Greg Chalmers
|68-72—140
|-2
|Ernie Els
|67-73—140
|-2
|Retief Goosen
|70-70—140
|-2
|Paul Goydos
|69-71—140
|-2
|J.J. Henry
|72-68—140
|-2
|Fredrik Jacobson
|68-72—140
|-2
|Justin Leonard
|68-72—140
|-2
|Scott Parel
|71-69—140
|-2
|Kenny Perry
|70-70—140
|-2
|Dicky Pride
|71-69—140
|-2
|Brett Quigley
|69-71—140
|-2
|Y.E. Yang
|66-74—140
|-2
|Billy Andrade
|71-70—141
|-1
|Stuart Appleby
|71-70—141
|-1
|Richard Green
|71-70—141
|-1
|Jay Haas
|71-70—141
|-1
|Jeff Maggert
|69-72—141
|-1
|Boo Weekley
|69-72—141
|-1
|Mark Wilson
|71-70—141
|-1
|Michael Wright
|74-67—141
|-1
|Felipe Aguilar
|71-71—142
|E
|Tommy Gainey
|72-70—142
|E
|Bernhard Langer
|69-73—142
|E
|Scott McCarron
|68-74—142
|E
|Bo Van Pelt
|74-68—142
|E
|Scott Verplank
|74-68—142
|E
|Olin Browne
|72-71—143
|+1
|Chad Campbell
|69-74—143
|+1
|John Huston
|73-70—143
|+1
|Rocco Mediate
|69-74—143
|+1
|Tim Petrovic
|71-72—143
|+1
|Ken Tanigawa
|71-72—143
|+1
|Duffy Waldorf
|72-71—143
|+1
|Mark Walker
|73-70—143
|+1
|Brian Gay
|69-75—144
|+2
|Tom Pernice
|73-71—144
|+2
|Scott Dunlap
|72-73—145
|+3
|Kirk Triplett
|72-73—145
|+3
|Ricardo Gonzalez
|69-77—146
|+4
|Corey Pavin
|76-70—146
|+4
|Jason Schultz
|71-75—146
|+4
|Woody Austin
|73-74—147
|+5
|Ken Duke
|75-72—147
|+5
|David Bransdon
|70-79—149
|+7
|Chris DiMarco
|75-74—149
|+7
|Brett Wetterich
|78-73—151
|+9
|Russ Cochran
|76-78—154
|+12
|John Senden
|82-78—160
|+18
