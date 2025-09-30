Live Radio
Sports on TV for Wednesday, Oct. 1

The Associated Press

September 30, 2025, 10:11 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Oct. 1

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)

5 a.m. (Thursday)

FS2 — AFL: Fremantle at Hawthorn

COLLEGE SOCCER (MEN’S)

10 p.m.

ESPNU — UC Davis at Cal Poly

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ACCN — Duke at North Carolina

SECN — Texas A&M at South Carolina

7:30 p.m.

BTN — Minnesota at Michigan

GOLF

7 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The LOTTE Championship presented by Hoakalei, First Round, Hoakalei Country Club, Oahu, Hawaii

MLB BASEBALL

1 p.m.

ESPN — A.L. Wild Card: Detroit at Cleveland, Game 2

3 p.m.

ABC — N.L. Wild Card: San Diego at Chicago Cubs, Game 2

6 p.m.

ESPN — A.L. Wild Card: Boston at N.Y. Yankees, Game 2

9 p.m.

ESPN — N.L. Wild Card: Cincinnati at L.A. Dodgers, Game 2

NHL HOCKEY

9 p.m.

NHLN — Preseason: Colorado at Vegas

SOCCER (MEN’S)

2:55 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Athletic Bilbao at Borussia Dortmund

3:45 p.m.

FS2 — 2025 FIFA U-20 World Cup Group Stage: Spain vs. Mexico, Group C, Nunoa, Chile

6:45 p.m.

FS2 — 2025 FIFA U-20 World Cup Group Stage: Argentina vs. Australia, Group D, Valparaiso, Chile

6:55 p.m.

FS1 — 2025 FIFA U-20 World Cup Group Stage: Brazil vs. Morocco, Group C, Nunoa, Chile

8 p.m.

CBSSN — U.S. Open Cup: Nashville at Austin, Final

10 p.m.

FS2 — Canadian Championship: Vancouver FC at Vancouver Whitecaps FC, Final

10:30 p.m.

CBSSN — USL Championship: Orange County at Sacramento

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — Beijing-ATP Final, WTA Round of 16; Shanghai-ATP 1st Round

12:30 a.m. (Thursday)

TENNIS — Beijing-WTA Quarterfinal 1 & 2; Shanghai-ATP 1st Round

6 a.m. (Thursday)

TENNIS — Beijing-WTA Quarterfinal 1 & 2; Shanghai-ATP 1st Round

_____

