Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Tuesday, Sept. 30

The Associated Press

September 29, 2025, 10:17 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Sept. 30

MLB BASEBALL

1 p.m.

ESPN — A.L. Wild Card: Detroit at Cleveland, Game 1

3 p.m.

ABC — N.L. Wild Card: San Diego at Chicago Cubs, Game 1

6 p.m.

ESPN — A.L. Wild Card: Boston at N.Y. Yankees, Game 1

9 p.m.

ESPN — N.L. Wild Card: Cincinnati at L.A. Dodgers, Game 1

NHL HOCKEY

8 p.m.

TNT — Preseason: Vegas at Colorado

TRUTV — Preseason: Vegas at Colorado

SOCCER (MEN’S)

2:55 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Pafos FC vs. Bayern Munich, Kolossi, Cyprus

3:45 p.m.

FS2 — 2025 FIFA U-20 World Cup Group Stage: Panama vs. Ukraine, Group B, Valparaiso, Chile

6:45 p.m.

FS2 — 2025 FIFA U-20 World Cup Group Stage: South Korea vs. Paraguay, Group B, Valparaiso, Chile

6:55 p.m.

FS1 — 2025 FIFA U-20 World Cup Group Stage: Chile vs. Japan, Group A, Nunoa, Chile

TENNIS

5 a.m.

TENNIS — Tokyo-ATP Final; Beijing-WTA Round of 16

6 a.m.

TENNIS — Tokyo-ATP Final; Beijing-WTA Round of 16

Midnight

TENNIS — Beijing-ATP Final, WTA Round of 16; Shanghai-ATP 1st Round

6 a.m. (Wednesday)

TENNIS — Beijing-ATP Final, WTA Round of 16; Shanghai-ATP 1st Round

WNBA BASKETBALL

9:30 p.m.

ESPN2 — Playoffs: Indiana at Las Vegas, Semifinal – Game 5

_____

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Other Sports News | Soccer News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up