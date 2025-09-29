Sports on TV for Tuesday, Sept. 30

(All times Eastern)
Tuesday, Sept. 30
MLB BASEBALL
1 p.m.
ESPN — A.L. Wild Card: Detroit at Cleveland, Game 1
3 p.m.
ABC — N.L. Wild Card: San Diego at Chicago Cubs, Game 1
6 p.m.
ESPN — A.L. Wild Card: Boston at N.Y. Yankees, Game 1
9 p.m.
ESPN — N.L. Wild Card: Cincinnati at L.A. Dodgers, Game 1
NHL HOCKEY
8 p.m.
TNT — Preseason: Vegas at Colorado
TRUTV — Preseason: Vegas at Colorado
SOCCER (MEN’S)
2:55 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Pafos FC vs. Bayern Munich, Kolossi, Cyprus
3:45 p.m.
FS2 — 2025 FIFA U-20 World Cup Group Stage: Panama vs. Ukraine, Group B, Valparaiso, Chile
6:45 p.m.
FS2 — 2025 FIFA U-20 World Cup Group Stage: South Korea vs. Paraguay, Group B, Valparaiso, Chile
6:55 p.m.
FS1 — 2025 FIFA U-20 World Cup Group Stage: Chile vs. Japan, Group A, Nunoa, Chile
TENNIS
5 a.m.
TENNIS — Tokyo-ATP Final; Beijing-WTA Round of 16
6 a.m.
TENNIS — Tokyo-ATP Final; Beijing-WTA Round of 16
Midnight
TENNIS — Beijing-ATP Final, WTA Round of 16; Shanghai-ATP 1st Round
6 a.m. (Wednesday)
TENNIS — Beijing-ATP Final, WTA Round of 16; Shanghai-ATP 1st Round
WNBA BASKETBALL
9:30 p.m.
ESPN2 — Playoffs: Indiana at Las Vegas, Semifinal – Game 5
