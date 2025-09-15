Sports on TV for Tuesday, Sept. 16

(All times Eastern)
Tuesday, Sept. 16
COLLEGE GOLF
4 p.m.
GOLF — 2025 Jackson T. Stephens Cup: Second Round, Shoreacres, Lake Bluff, Ill.
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
7:30 p.m.
FS1 — Nebraska at Creighton
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Atlanta at Washington (1:05 p.m.)
7 p.m.
TBS — San Diego at N.Y. Mets
TRUTV — San Diego at N.Y. Mets
10 p.m.
TBS — Philadelphia at L.A. Dodgers
TRUTV — Philadelphia at L.A. Dodgers
SOCCER (MEN’S)
12:40 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Royale Union Saint-Gilloise at PSV Eindhoven
2:55 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Qarabag at Benfica
8 p.m.
CBSSN — U.S. Open Cup: Philadelphia at Nashville SC, Semifinal
10 p.m.
FS2 — Canadian Championship: Forge FC at Vancouver, Semifinal – Leg 2
TRACK AND FIELD
6:30 a.m.
USA — World Athletics Championships: Day 4, Tokyo
6 a.m. (Wednesday)
USA — World Athletics Championships: Day 5, Tokyo
VOLLEYBALL (MEN’S)
5:30 a.m. (Wednesday)
CBSSN — FIVB World Championships Pool Play: U.S. vs. Cuba, Pool D, Manila, Philippines
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ESPN — Playoffs: Atlanta at Indiana, First Round – Game 2
9:30 p.m.
ESPN — Playoffs: Las Vegas at Seattle, First Round – Game 2
_____
