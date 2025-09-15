Live Radio
Sports on TV for Tuesday, Sept. 16

The Associated Press

September 15, 2025, 10:12 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Sept. 16

COLLEGE GOLF

4 p.m.

GOLF — 2025 Jackson T. Stephens Cup: Second Round, Shoreacres, Lake Bluff, Ill.

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

7:30 p.m.

FS1 — Nebraska at Creighton

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Atlanta at Washington (1:05 p.m.)

7 p.m.

TBS — San Diego at N.Y. Mets

TRUTV — San Diego at N.Y. Mets

10 p.m.

TBS — Philadelphia at L.A. Dodgers

TRUTV — Philadelphia at L.A. Dodgers

SOCCER (MEN’S)

12:40 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Royale Union Saint-Gilloise at PSV Eindhoven

2:55 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Qarabag at Benfica

8 p.m.

CBSSN — U.S. Open Cup: Philadelphia at Nashville SC, Semifinal

10 p.m.

FS2 — Canadian Championship: Forge FC at Vancouver, Semifinal – Leg 2

TRACK AND FIELD

6:30 a.m.

USA — World Athletics Championships: Day 4, Tokyo

6 a.m. (Wednesday)

USA — World Athletics Championships: Day 5, Tokyo

VOLLEYBALL (MEN’S)

5:30 a.m. (Wednesday)

CBSSN — FIVB World Championships Pool Play: U.S. vs. Cuba, Pool D, Manila, Philippines

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ESPN — Playoffs: Atlanta at Indiana, First Round – Game 2

9:30 p.m.

ESPN — Playoffs: Las Vegas at Seattle, First Round – Game 2

