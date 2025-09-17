Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Thursday, Sept. 18

The Associated Press

September 17, 2025, 10:13 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, Sept. 18

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:30 a.m. (Friday)

FS2 — AFL Postseason: Geelong vs. Hawthorn, Preliminary Final, Richmond, Australia

AUTO RACING

4:25 a.m. (Friday)

ESPNU — Formula 1: Practice, Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan

COLLEGE FOOTBALL

7:30 p.m.

ESPN — Rice at Charlotte

COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)

6 p.m.

BTN — Nebraska at Penn St.

7 p.m.

SECN — Florida at Oklahoma

8 p.m.

BTN — UCLA at Michigan St.

ESPNU — Mississippi St. at Texas

10 p.m.

BTN — Illinois at Oregon

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPNU — Kentucky at Louisville

GOLF

7:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: The FedEx Open de France, First Round, Golf de Saint-Nom-La-Breteche, Paris

3 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: The Nationwide Children’s Hospital Championship, First Round, The Ohio State University Golf Club, Upper Arlington, Ohio

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Regional Coverage: San Diego at N.Y. Mets (1:10 p.m.) OR Cleveland at Detroit (1:10 p.m.)

4 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Seattle at Kansas City (2:10 p.m.) OR Miami at Colorado (3:10 p.m.)

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: Chicago Cubs at Cincinnati OR N.Y. Yankees at Baltimore

10 p.m.

MLBN — San Francisco at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

PRIME VIDEO — Miami at Buffalo

SOCCER (MEN’S)

12:40 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Bayer 04 Leverkusen at Copenhagen

2:55 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Galatasaray at Eintracht Frankfurt

7 p.m.

FS2 — Canadian Championship: Vancouver FC at Atletico Ottawa, Semifinal – Leg 2

SOCCER (WOMEN’S)

10:30 p.m.

CBSSN — NWSL: Washington at Angel City

TENNIS

10 p.m.

TENNIS — Laver Cup Line Up Show

1 a.m. (Friday)

TENNIS — BJK Cup Finals: Semifinal 1; Seoul – WTA Quarterfinals; Chengdu – ATP Early Rounds

TRACK AND FIELD

6 a.m.

USA — World Athletics Championships: Day 6, Tokyo

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ESPN2 — Playoffs: Indiana at Atlanta, First Round – Game 3

9:30 p.m.

ESPN2 — Playoffs: Seattle at Las Vegas, First Round – Game 3

_____

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up