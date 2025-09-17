Sports on TV for Thursday, Sept. 18

(All times Eastern)
Thursday, Sept. 18
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:30 a.m. (Friday)
FS2 — AFL Postseason: Geelong vs. Hawthorn, Preliminary Final, Richmond, Australia
AUTO RACING
4:25 a.m. (Friday)
ESPNU — Formula 1: Practice, Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan
COLLEGE FOOTBALL
7:30 p.m.
ESPN — Rice at Charlotte
COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)
6 p.m.
BTN — Nebraska at Penn St.
7 p.m.
SECN — Florida at Oklahoma
8 p.m.
BTN — UCLA at Michigan St.
ESPNU — Mississippi St. at Texas
10 p.m.
BTN — Illinois at Oregon
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPNU — Kentucky at Louisville
GOLF
7:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: The FedEx Open de France, First Round, Golf de Saint-Nom-La-Breteche, Paris
3 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: The Nationwide Children’s Hospital Championship, First Round, The Ohio State University Golf Club, Upper Arlington, Ohio
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Regional Coverage: San Diego at N.Y. Mets (1:10 p.m.) OR Cleveland at Detroit (1:10 p.m.)
4 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Seattle at Kansas City (2:10 p.m.) OR Miami at Colorado (3:10 p.m.)
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: Chicago Cubs at Cincinnati OR N.Y. Yankees at Baltimore
10 p.m.
MLBN — San Francisco at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
PRIME VIDEO — Miami at Buffalo
SOCCER (MEN’S)
12:40 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Bayer 04 Leverkusen at Copenhagen
2:55 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Galatasaray at Eintracht Frankfurt
7 p.m.
FS2 — Canadian Championship: Vancouver FC at Atletico Ottawa, Semifinal – Leg 2
SOCCER (WOMEN’S)
10:30 p.m.
CBSSN — NWSL: Washington at Angel City
TENNIS
10 p.m.
TENNIS — Laver Cup Line Up Show
1 a.m. (Friday)
TENNIS — BJK Cup Finals: Semifinal 1; Seoul – WTA Quarterfinals; Chengdu – ATP Early Rounds
TRACK AND FIELD
6 a.m.
USA — World Athletics Championships: Day 6, Tokyo
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ESPN2 — Playoffs: Indiana at Atlanta, First Round – Game 3
9:30 p.m.
ESPN2 — Playoffs: Seattle at Las Vegas, First Round – Game 3
