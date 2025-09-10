Sports on TV for Sept. 15 – 21

Adv13-14
(All times Eastern)
Monday, Sept. 15
COLLEGE GOLF
4 p.m.
GOLF — 2025 Jackson T. Stephens Cup: First Round, Shoreacres, Lake Bluff, Ill.
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Chicago Cubs at Pittsburgh (6:40 p.m.) OR Atlanta at Washington (6:45 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Philadelphia at L.A. Dodgers (10:10 p.m.) OR San Francisco at Arizona (9:40 p.m.)
NFL FOOTBALL
7 p.m.
ABC — Tampa Bay at Houston
ESPN — Tampa Bay at Houston
10 p.m.
ESPN — L.A. Chargers at Las Vegas
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — Seoul-WTA Early Rounds
1 a.m. (Tuesday)
TENNIS — BJK Cup Finals: Quarterfinals Italy vs. China; Seoul-WTA Early Rounds
6 a.m. (Tuesday)
TENNIS — BJK Cup Finals: Quarterfinals Italy vs. China; Seoul-WTA Early Rounds
TRACK AND FIELD
6:30 a.m.
USA — World Athletics Championships: M 400 Hurdles (R1), M Long Jump (Qual), M Pole Vault, M 110 Hurdles (R1), W Hamm, Tokyo
6:30 a.m. (Tuesday)
USA — World Athletics Championships: M 800 (R1), W Triple Jump (Qual), M High Jump, M 110 Hurdles (SF & F), M Hammer, Tokyo
VOLLEYBALL (MEN’S)
9 a.m.
CBSSN — FIVB World Championships Pool Play: U.S. vs. Portugal, Pool D, Manila, Philippines
Tuesday, Sept. 16
COLLEGE GOLF
4 p.m.
GOLF — 2025 Jackson T. Stephens Cup: Second Round, Shoreacres, Lake Bluff, Ill.
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
7:30 p.m.
FS1 — Nebraska at Creighton
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Atlanta at Washington (1:05 p.m.)
7 p.m.
TBS — San Diego at N.Y. Mets
10 p.m.
TBS — Philadelphia at L.A. Dodgers
SOCCER (MEN’S)
12:45 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Union Saint- Gilloise at PSV
3 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Qarabag at Benfica
8 p.m.
CBSSN — U.S. Open Cup: TBD, Semifinal
10 p.m.
FS2 — Canadian Championship: TBD, Semifinal – Leg 2
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — BJK Cup Finals: Quarterfinals Italy vs. China; Seoul-WTA Early Rounds
1 a.m. (Wednesday)
TENNIS — BJK Cup Finals: Quarterfinals Spain vs. Ukraine; Chengdu-ATP & Hangzhou-ATP Early Round
6 a.m. (Wednesday)
TENNIS — BJK Cup Finals: Quarterfinals Spain vs. Ukraine; Chengdu-ATP & Hangzhou-ATP Early Round
TRACK AND FIELD
6:30 a.m.
USA — World Athletics Championships: M 800 (R1), W Triple Jump (Qual), M High Jump, M 110 Hurdles (SF & F), M Hammer, Tokyo
6 a.m. (Wednesday)
USA — World Athletics Championships: M Triple Jump (Qual), M Javelin (Qual), W & M 200 (R1), W Pole Vault, M Long Jump, Tokyo
VOLLEYBALL (MEN’S)
5:30 a.m. (Wednesday)
CBSSN — FIVB World Championships Pool Play: U.S. vs. Cuba, Pool D, Manila, Philippines
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ESPN — Playoffs: TBD
9:30 p.m.
ESPN — Playoffs: TBD
Wednesday, Sept. 17
COLLEGE GOLF
4 p.m.
GOLF — 2025 Jackson T. Stephens Cup: Final Round, Shoreacres, Lake Bluff, Ill.
COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)
7 p.m.
ACCN — Florida St. at North Carolina
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
BTN — Pittsburgh at Penn St.
9 p.m.
BTN — Wisconsin at Marquette
ESPNU — TCU at Texas
MLB BASEBALL
12:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Chicago Cubs at Pittsburgh (12:35 p.m.) OR Cincinnati at St. Louis (1:15 p.m.)
3:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: San Francisco at Arizona (3:40 p.m.) OR Baltimore at Chicago White Sox (2:10 p.m.)
6:30 p.m.
FS1 — Cleveland at Detroit
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Philadelphia at L.A. Dodgers (10:10 p.m.) OR Miami at Colorado (8:40 p.m.)
SOCCER (MEN’S)
12:45 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Pafos at Olympiacos
3 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Inter Milan at Ajax
6:30 p.m.
CBSSN — USL League One: Portland at Richmond
8:30 p.m.
CBSSN — U.S. Open Cup: Austin at Minnesota, Semifinal
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — BJK Cup Finals: Quarterfinals Spain vs. Ukraine; Chengdu-ATP & Hangzhou-ATP Early Round
10 p.m.
TENNIS — BJK Cup Finals: Quarterfinals U.S. vs. Kazakhstan & Japan vs. Great Britain; Seoul-WTA & Chengdu-ATP
6 a.m. (Thursday)
TENNIS — BJK Cup Finals: Quarterfinals U.S. vs. Kazakhstan & Japan vs. Great Britain; Seoul-WTA & Chengdu-ATP
TRACK AND FIELD
6 a.m.
USA — World Athletics Championships: M Triple Jump (Qual), M Javelin (Qual), W & M 200 (R1), W Pole Vault, M Long Jump, Tokyo
6 a.m. (Thursday)
USA — World Athletics Championships: W 5000 (R1), W High Jump (Qual), M Javelin, W 800 (R1), W Triple Jump, M & W 200, Tokyo
VOLLEYBALL (MEN’S)
5:30 a.m.
CBSSN — FIVB World Championships Pool Play: U.S. vs. Cuba, Pool D, Manila, Philippines
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ESPN — Playoffs: TBD
9:30 p.m.
ESPN — Playoffs: TBD
Thursday, Sept. 18
AUTO RACING
4:25 a.m. (Friday)
ESPNU — Formula 1: Practice, Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan
COLLEGE FOOTBALL
7:30 p.m.
ESPN — Rice at Charlotte
COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)
6 p.m.
BTN — Nebraska at Penn St.
7 p.m.
SECN — Florida at Oklahoma
8 p.m.
BTN — UCLA at Michigan St.
ESPNU — Mississippi St. at Texas
10 p.m.
BTN — Illinois at Oregon
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPNU — Kentucky at Louisville
GOLF
7:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: The FedEx Open de France, First Round, Golf de Saint-Nom-La-Breteche, Paris
3 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: The Nationwide Children’s Hospital Championship, First Round, The Ohio State University Golf Club, Upper Arlington, Ohio
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Regional Coverage: San Diego at N.Y. Mets (1:10 p.m.) OR Cleveland at Detroit (1:10 p.m.)
4 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Seattle at Kansas City (2:10 p.m.) OR Miami at Colorado (3:10 p.m.)
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: Chicago Cubs at Cincinnati OR N.Y. Yankees at Baltimore
10 p.m.
MLBN — San Francisco at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
PRIME VIDEO — Miami at Buffalo
SOCCER (MEN’S)
12:45 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: TBA
3 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Galatasaray at Eintracht Frankfurt
7 p.m.
FS2 — Canadian Championship: TBD, Semifinal – Leg 2
SOCCER (WOMEN’S)
10:30 p.m.
CBSSN — NWSL: TBA
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — BJK Cup Finals: Quarterfinals U.S. vs. Kazakhstan & Japan vs. Great Britain; Seoul-WTA & Chengdu-ATP
Midnight
TENNIS — BJK Cup Finals: Semifinal 1; Seoul-WTA Quarterfinals; Chengdu-ATP Early Rounds
6 a.m. (Friday)
TENNIS — BJK Cup Finals: Semifinal 1; Seoul-WTA Quarterfinals; Chengdu-ATP Early Rounds
TRACK AND FIELD
6 a.m.
USA — World Athletics Championships: W 5000 (R1), W High Jump (Qual), M Javelin, W 800 (R1), W Triple Jump, M & W 200, Tokyo
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ESPN2 — Playoffs: TBD
9:30 p.m.
ESPN2 — Playoffs: TBD
Friday, Sept. 19
AUTO RACING
4:25 a.m.
ESPNU — Formula 1: Practice, Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan
7:55 a.m.
ESPNU — Formula 1: Practice, Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan
4:05 p.m.
FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, New Hampshire Motor Speedway, Loudon, N.H.
5:10 p.m.
FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, New Hampshire Motor Speedway, Loudon, N.H.
4:25 a.m.
ESPN2 — Formula 1: Practice, Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan
COLLEGE FIELD HOCKEY
4 p.m.
BTN — Iowa at Indiana
COLLEGE FOOTBALL
7 p.m.
ESPN — Tulsa at Oklahoma St.
8 p.m.
FOX — Iowa at Rutgers
COLLEGE SOCCER (MEN’S)
7 p.m.
BTN — Pittsburgh at Maryland
7:30 p.m.
ACCN — Wake Forest at Virginia
9 p.m.
BTN — Wisconsin at UCLA
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
FS1 — Florida at Marquette
SECN — Baylor at Texas
GOLF
7:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: The FedEx Open de France, Second Round, Golf de Saint-Nom-La-Breteche, Paris
1 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: The Nationwide Children’s Hospital Championship, Second Round, The Ohio State University Golf Club, Upper Arlington, Ohio
4 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G, First Round, Pinnacle Country Club, Rogers, Ark.
6 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: The PURE Insurance Championship, First Round, Pebble Beach Golf Links, Monterey Peninsula, Calif.
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
8 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
9 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Chicago Cubs at Cincinnati (6:40 p.m.) OR Atlanta at Detroit (6:40 p.m.)
7:40 p.m.
APPLE TV+ — Toronto at Kansas City
9:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Philadelphia at Arizona (9:40 p.m.) OR Milwaukee at St. Louis (8:15 p.m.)
10:10 p.m.
APPLE TV+ — San Francisco at L.A. Dodgers
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — BJK Cup Finals: Semifinal 1; Seoul-WTA Quarterfinals; Chengdu-ATP Early Rounds
4 p.m.
TENNIS — Laver Cup: Day 1 – Day Session
10 p.m.
TENNIS — Laver Cup: Day 1 – Night Session
2 a.m. (Saturday)
TENNIS — BJK Cup Finals: Semifinal 2; Seoul-WTA Semifinals; Chengdu-ATP Early Rounds
6 a.m. (Saturday)
TENNIS — BJK Cup Finals: Semifinal 2; Seoul-WTA Semifinals; Chengdu-ATP Early Rounds
TRACK AND FIELD
7 a.m.
USA — World Athletics Championships: M 5000 (R1), W 800 (SF), M Triple Jump Final, W Javelin (Qual), M & W 400m Hurdles, Tokyo
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ESPN2 — Playoffs: TBD
9:30 p.m.
ESPN2 — Playoffs: TBD
Saturday, Sept. 20
AUTO RACING
4:25 a.m.
ESPN2 — Formula 1: Practice, Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan
7:55 a.m.
ESPN2 — Formula 1: Qualifying, Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan
Noon
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: The EJP 175, Playoffs – Round of 10, New Hampshire Motor Speedway, Loudon, N.H.
3 p.m.
TRUTV — NASCAR Cup Series: Practice, New Hampshire Motor Speedway, Loudon, N.H.
4:10 p.m.
TRUTV — NASCAR Cup Series: Qualifying, New Hampshire Motor Speedway, Loudon, N.H.
COLLEGE FOOTBALL
Noon
ABC — TBA
ACCN — Bowling Green at Louisville
CBSSN — North Texas at Army
ESPN — TBA
ESPNU — UNLV at Miami (Ohio)
FOX — Texas Tech at Utah
12:45 p.m.
SECN — UAB at Tennessee
3:30 p.m.
ABC — Auburn at Oklahoma
ACCN — Kent St. at Florida St.
CBS — Michigan at Nebraska
CBSSN — Ball St. at UConn
ESPN — Tulane at Mississippi
ESPNU — James Madison at Liberty
FOX — North Carolina at UCF
NBC — Purdue at Notre Dame
PEACOCK — Purdue at Notre Dame
4 p.m.
ESPN2 — NC State at Duke
4:15 p.m.
SECN — N. Illinois at Mississippi St.
4:30 p.m.
CW — Temple at Georgia Tech
6 p.m.
FS1 — TBA
7 p.m.
CBS — Washington at Washington St.
CBSSN — Boise St. at Air Force
ESPN — TBA
7:30 p.m.
ABC — TBA
ACCN — Stanford at Virginia
ESPN2 — BYU at East Carolina
ESPNU — Georgia St. at Vanderbilt
7:45 p.m.
SECN — SE Louisiana at LSU
10:15 p.m.
ESPN — Wyoming at Colorado
10:30 p.m.
CBSSN — California at San Diego St.
11 p.m.
FOX — Michigan St. at Southern Cal
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Iowa St. at Illinois
FIBA BASKETBALL (MEN’S)
7 a.m.
ESPNU — TBA
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: The FedEx Open de France, Third Round, Golf de Saint-Nom-La-Breteche, Paris
1 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: The Nationwide Children’s Hospital Championship, Third Round, The Ohio State University Golf Club, Upper Arlington, Ohio
4 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G, Second Round, Pinnacle Country Club, Rogers, Ark.
6 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: The PURE Insurance Championship, Second Round, Pebble Beach Golf Links, Monterey Peninsula, Calif.
6:30 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: The FedEx Open de France, Final Round, Golf de Saint-Nom-La-Breteche, Paris
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
2:30 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
SAILING
9:30 a.m.
CBSSN — SailGP: Event 10 – Day 1, Geneva
SOCCER (MEN’S)
7:30 a.m.
CBSSN — English League One: Coventry City at Leicester City
USA — English Premier League: Everton at Liverpool
10 a.m.
USA — English Premier League: Newcastle United at AFC Bournemouth
12:30 p.m.
USA — English Premier League: Chelsea at Manchester United
3 p.m.
FS2 — Canadian Premier League: TBA
USA — English Premier League: Brentford at Fulham
6 p.m.
FS2 — Canadian Premier League: TBA
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — BJK Cup Finals: Semifinal 2; Seoul-WTA Semifinals; Chengdu-ATP Early Rounds
4 p.m.
TENNIS — Laver Cup: Day 2 – Day Session
10 p.m.
TENNIS — Laver Cup: Day 2 – Night Session
Sunday, Sept. 21
AUTO RACING
7:55 a.m.
ESPN — Formula 1: The Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix, Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan
2 p.m.
USA — NASCAR Cup Series: The Mobil 1 301, Playoffs – Round of 12, New Hampshire Motor Speedway, Loudon, N.H.
COLLEGE FIELD HOCKEY
Noon
ACCN — Boston College at Wake Forest
COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)
2 p.m.
SECN — Georgia at Mississippi
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
Noon
SECN — Baylor at Texas
GOLF
6:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: The FedEx Open de France, Final Round, Golf de Saint-Nom-La-Breteche, Paris
1 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: The Nationwide Children’s Hospital Championship, Final Round, The Ohio State University Golf Club, Upper Arlington, Ohio
4 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G, Final Round, Pinnacle Country Club, Rogers, Ark.
6 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: The PURE Insurance Championship, Final Round, Pebble Beach Golf Links, Monterey Peninsula, Calif.
MLB BASEBALL
7 p.m.
ESPN — Seattle at Houston
NFL FOOTBALL
1 p.m.
CBS — Regional Coverage: Indianapolis at Tennessee, Cincinnati at Minnesota, Pittsburgh at New England, Houston at Jacksonville
FOX — Regional Coverage: Green Bay at Cleveland, L.A. Rams at Philadelphia, N.Y. Jets at Tampa Bay, Las Vegas at Washington, Atlanta at Carolina
4:05 p.m.
CBS — Regional Coverage: Denver at L.A. Chargers OR New Orleans at Seattle
4:25 p.m.
FOX — Regional Coverage: Dallas at Chicago OR Arizona at San Francisco
8:20 p.m.
NBC — Kansas City at N.Y. Giants
SOCCER (WOMEN’S)
8:30 p.m.
ESPN2 — NWSL: NJ/NY at Bay FC
WNBA BASKETBALL
3 p.m.
ABC — Playoffs: TBD
5 p.m.
ESPN — Playoffs: TBD
