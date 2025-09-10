Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Sept. 15 – 21

The Associated Press

September 10, 2025, 10:01 AM

Adv13-14

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Sept. 15

COLLEGE GOLF

4 p.m.

GOLF — 2025 Jackson T. Stephens Cup: First Round, Shoreacres, Lake Bluff, Ill.

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Chicago Cubs at Pittsburgh (6:40 p.m.) OR Atlanta at Washington (6:45 p.m.)

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Philadelphia at L.A. Dodgers (10:10 p.m.) OR San Francisco at Arizona (9:40 p.m.)

NFL FOOTBALL

7 p.m.

ABC — Tampa Bay at Houston

ESPN — Tampa Bay at Houston

10 p.m.

ESPN — L.A. Chargers at Las Vegas

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — Seoul-WTA Early Rounds

1 a.m. (Tuesday)

TENNIS — BJK Cup Finals: Quarterfinals Italy vs. China; Seoul-WTA Early Rounds

6 a.m. (Tuesday)

TENNIS — BJK Cup Finals: Quarterfinals Italy vs. China; Seoul-WTA Early Rounds

TRACK AND FIELD

6:30 a.m.

USA — World Athletics Championships: M 400 Hurdles (R1), M Long Jump (Qual), M Pole Vault, M 110 Hurdles (R1), W Hamm, Tokyo

6:30 a.m. (Tuesday)

USA — World Athletics Championships: M 800 (R1), W Triple Jump (Qual), M High Jump, M 110 Hurdles (SF & F), M Hammer, Tokyo

VOLLEYBALL (MEN’S)

9 a.m.

CBSSN — FIVB World Championships Pool Play: U.S. vs. Portugal, Pool D, Manila, Philippines

_____

Tuesday, Sept. 16

COLLEGE GOLF

4 p.m.

GOLF — 2025 Jackson T. Stephens Cup: Second Round, Shoreacres, Lake Bluff, Ill.

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

7:30 p.m.

FS1 — Nebraska at Creighton

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Atlanta at Washington (1:05 p.m.)

7 p.m.

TBS — San Diego at N.Y. Mets

10 p.m.

TBS — Philadelphia at L.A. Dodgers

SOCCER (MEN’S)

12:45 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Union Saint- Gilloise at PSV

3 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Qarabag at Benfica

8 p.m.

CBSSN — U.S. Open Cup: TBD, Semifinal

10 p.m.

FS2 — Canadian Championship: TBD, Semifinal – Leg 2

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — BJK Cup Finals: Quarterfinals Italy vs. China; Seoul-WTA Early Rounds

1 a.m. (Wednesday)

TENNIS — BJK Cup Finals: Quarterfinals Spain vs. Ukraine; Chengdu-ATP & Hangzhou-ATP Early Round

6 a.m. (Wednesday)

TENNIS — BJK Cup Finals: Quarterfinals Spain vs. Ukraine; Chengdu-ATP & Hangzhou-ATP Early Round

TRACK AND FIELD

6:30 a.m.

USA — World Athletics Championships: M 800 (R1), W Triple Jump (Qual), M High Jump, M 110 Hurdles (SF & F), M Hammer, Tokyo

6 a.m. (Wednesday)

USA — World Athletics Championships: M Triple Jump (Qual), M Javelin (Qual), W & M 200 (R1), W Pole Vault, M Long Jump, Tokyo

VOLLEYBALL (MEN’S)

5:30 a.m. (Wednesday)

CBSSN — FIVB World Championships Pool Play: U.S. vs. Cuba, Pool D, Manila, Philippines

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ESPN — Playoffs: TBD

9:30 p.m.

ESPN — Playoffs: TBD

_____

Wednesday, Sept. 17

COLLEGE GOLF

4 p.m.

GOLF — 2025 Jackson T. Stephens Cup: Final Round, Shoreacres, Lake Bluff, Ill.

COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)

7 p.m.

ACCN — Florida St. at North Carolina

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

BTN — Pittsburgh at Penn St.

9 p.m.

BTN — Wisconsin at Marquette

ESPNU — TCU at Texas

MLB BASEBALL

12:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Chicago Cubs at Pittsburgh (12:35 p.m.) OR Cincinnati at St. Louis (1:15 p.m.)

3:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: San Francisco at Arizona (3:40 p.m.) OR Baltimore at Chicago White Sox (2:10 p.m.)

6:30 p.m.

FS1 — Cleveland at Detroit

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Philadelphia at L.A. Dodgers (10:10 p.m.) OR Miami at Colorado (8:40 p.m.)

SOCCER (MEN’S)

12:45 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Pafos at Olympiacos

3 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Inter Milan at Ajax

6:30 p.m.

CBSSN — USL League One: Portland at Richmond

8:30 p.m.

CBSSN — U.S. Open Cup: Austin at Minnesota, Semifinal

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — BJK Cup Finals: Quarterfinals Spain vs. Ukraine; Chengdu-ATP & Hangzhou-ATP Early Round

10 p.m.

TENNIS — BJK Cup Finals: Quarterfinals U.S. vs. Kazakhstan & Japan vs. Great Britain; Seoul-WTA & Chengdu-ATP

6 a.m. (Thursday)

TENNIS — BJK Cup Finals: Quarterfinals U.S. vs. Kazakhstan & Japan vs. Great Britain; Seoul-WTA & Chengdu-ATP

TRACK AND FIELD

6 a.m.

USA — World Athletics Championships: M Triple Jump (Qual), M Javelin (Qual), W & M 200 (R1), W Pole Vault, M Long Jump, Tokyo

6 a.m. (Thursday)

USA — World Athletics Championships: W 5000 (R1), W High Jump (Qual), M Javelin, W 800 (R1), W Triple Jump, M & W 200, Tokyo

VOLLEYBALL (MEN’S)

5:30 a.m.

CBSSN — FIVB World Championships Pool Play: U.S. vs. Cuba, Pool D, Manila, Philippines

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ESPN — Playoffs: TBD

9:30 p.m.

ESPN — Playoffs: TBD

_____

Thursday, Sept. 18

AUTO RACING

4:25 a.m. (Friday)

ESPNU — Formula 1: Practice, Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan

COLLEGE FOOTBALL

7:30 p.m.

ESPN — Rice at Charlotte

COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)

6 p.m.

BTN — Nebraska at Penn St.

7 p.m.

SECN — Florida at Oklahoma

8 p.m.

BTN — UCLA at Michigan St.

ESPNU — Mississippi St. at Texas

10 p.m.

BTN — Illinois at Oregon

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPNU — Kentucky at Louisville

GOLF

7:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: The FedEx Open de France, First Round, Golf de Saint-Nom-La-Breteche, Paris

3 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: The Nationwide Children’s Hospital Championship, First Round, The Ohio State University Golf Club, Upper Arlington, Ohio

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Regional Coverage: San Diego at N.Y. Mets (1:10 p.m.) OR Cleveland at Detroit (1:10 p.m.)

4 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Seattle at Kansas City (2:10 p.m.) OR Miami at Colorado (3:10 p.m.)

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: Chicago Cubs at Cincinnati OR N.Y. Yankees at Baltimore

10 p.m.

MLBN — San Francisco at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

PRIME VIDEO — Miami at Buffalo

SOCCER (MEN’S)

12:45 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: TBA

3 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Galatasaray at Eintracht Frankfurt

7 p.m.

FS2 — Canadian Championship: TBD, Semifinal – Leg 2

SOCCER (WOMEN’S)

10:30 p.m.

CBSSN — NWSL: TBA

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — BJK Cup Finals: Quarterfinals U.S. vs. Kazakhstan & Japan vs. Great Britain; Seoul-WTA & Chengdu-ATP

Midnight

TENNIS — BJK Cup Finals: Semifinal 1; Seoul-WTA Quarterfinals; Chengdu-ATP Early Rounds

6 a.m. (Friday)

TENNIS — BJK Cup Finals: Semifinal 1; Seoul-WTA Quarterfinals; Chengdu-ATP Early Rounds

TRACK AND FIELD

6 a.m.

USA — World Athletics Championships: W 5000 (R1), W High Jump (Qual), M Javelin, W 800 (R1), W Triple Jump, M & W 200, Tokyo

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ESPN2 — Playoffs: TBD

9:30 p.m.

ESPN2 — Playoffs: TBD

_____

Friday, Sept. 19

AUTO RACING

4:25 a.m.

ESPNU — Formula 1: Practice, Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan

7:55 a.m.

ESPNU — Formula 1: Practice, Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan

4:05 p.m.

FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, New Hampshire Motor Speedway, Loudon, N.H.

5:10 p.m.

FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, New Hampshire Motor Speedway, Loudon, N.H.

4:25 a.m.

ESPN2 — Formula 1: Practice, Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan

COLLEGE FIELD HOCKEY

4 p.m.

BTN — Iowa at Indiana

COLLEGE FOOTBALL

7 p.m.

ESPN — Tulsa at Oklahoma St.

8 p.m.

FOX — Iowa at Rutgers

COLLEGE SOCCER (MEN’S)

7 p.m.

BTN — Pittsburgh at Maryland

7:30 p.m.

ACCN — Wake Forest at Virginia

9 p.m.

BTN — Wisconsin at UCLA

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

FS1 — Florida at Marquette

SECN — Baylor at Texas

GOLF

7:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: The FedEx Open de France, Second Round, Golf de Saint-Nom-La-Breteche, Paris

1 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: The Nationwide Children’s Hospital Championship, Second Round, The Ohio State University Golf Club, Upper Arlington, Ohio

4 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G, First Round, Pinnacle Country Club, Rogers, Ark.

6 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: The PURE Insurance Championship, First Round, Pebble Beach Golf Links, Monterey Peninsula, Calif.

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

8 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

9 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Chicago Cubs at Cincinnati (6:40 p.m.) OR Atlanta at Detroit (6:40 p.m.)

7:40 p.m.

APPLE TV+ — Toronto at Kansas City

9:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Philadelphia at Arizona (9:40 p.m.) OR Milwaukee at St. Louis (8:15 p.m.)

10:10 p.m.

APPLE TV+ — San Francisco at L.A. Dodgers

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — BJK Cup Finals: Semifinal 1; Seoul-WTA Quarterfinals; Chengdu-ATP Early Rounds

4 p.m.

TENNIS — Laver Cup: Day 1 – Day Session

10 p.m.

TENNIS — Laver Cup: Day 1 – Night Session

2 a.m. (Saturday)

TENNIS — BJK Cup Finals: Semifinal 2; Seoul-WTA Semifinals; Chengdu-ATP Early Rounds

6 a.m. (Saturday)

TENNIS — BJK Cup Finals: Semifinal 2; Seoul-WTA Semifinals; Chengdu-ATP Early Rounds

TRACK AND FIELD

7 a.m.

USA — World Athletics Championships: M 5000 (R1), W 800 (SF), M Triple Jump Final, W Javelin (Qual), M & W 400m Hurdles, Tokyo

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ESPN2 — Playoffs: TBD

9:30 p.m.

ESPN2 — Playoffs: TBD

_____

Saturday, Sept. 20

AUTO RACING

4:25 a.m.

ESPN2 — Formula 1: Practice, Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan

7:55 a.m.

ESPN2 — Formula 1: Qualifying, Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan

Noon

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: The EJP 175, Playoffs – Round of 10, New Hampshire Motor Speedway, Loudon, N.H.

3 p.m.

TRUTV — NASCAR Cup Series: Practice, New Hampshire Motor Speedway, Loudon, N.H.

4:10 p.m.

TRUTV — NASCAR Cup Series: Qualifying, New Hampshire Motor Speedway, Loudon, N.H.

COLLEGE FOOTBALL

Noon

ABC — TBA

ACCN — Bowling Green at Louisville

CBSSN — North Texas at Army

ESPN — TBA

ESPNU — UNLV at Miami (Ohio)

FOX — Texas Tech at Utah

12:45 p.m.

SECN — UAB at Tennessee

3:30 p.m.

ABC — Auburn at Oklahoma

ACCN — Kent St. at Florida St.

CBS — Michigan at Nebraska

CBSSN — Ball St. at UConn

ESPN — Tulane at Mississippi

ESPNU — James Madison at Liberty

FOX — North Carolina at UCF

NBC — Purdue at Notre Dame

PEACOCK — Purdue at Notre Dame

4 p.m.

ESPN2 — NC State at Duke

4:15 p.m.

SECN — N. Illinois at Mississippi St.

4:30 p.m.

CW — Temple at Georgia Tech

6 p.m.

FS1 — TBA

7 p.m.

CBS — Washington at Washington St.

CBSSN — Boise St. at Air Force

ESPN — TBA

7:30 p.m.

ABC — TBA

ACCN — Stanford at Virginia

ESPN2 — BYU at East Carolina

ESPNU — Georgia St. at Vanderbilt

7:45 p.m.

SECN — SE Louisiana at LSU

10:15 p.m.

ESPN — Wyoming at Colorado

10:30 p.m.

CBSSN — California at San Diego St.

11 p.m.

FOX — Michigan St. at Southern Cal

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Iowa St. at Illinois

FIBA BASKETBALL (MEN’S)

7 a.m.

ESPNU — TBA

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: The FedEx Open de France, Third Round, Golf de Saint-Nom-La-Breteche, Paris

1 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: The Nationwide Children’s Hospital Championship, Third Round, The Ohio State University Golf Club, Upper Arlington, Ohio

4 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G, Second Round, Pinnacle Country Club, Rogers, Ark.

6 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: The PURE Insurance Championship, Second Round, Pebble Beach Golf Links, Monterey Peninsula, Calif.

6:30 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: The FedEx Open de France, Final Round, Golf de Saint-Nom-La-Breteche, Paris

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

2:30 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

SAILING

9:30 a.m.

CBSSN — SailGP: Event 10 – Day 1, Geneva

SOCCER (MEN’S)

7:30 a.m.

CBSSN — English League One: Coventry City at Leicester City

USA — English Premier League: Everton at Liverpool

10 a.m.

USA — English Premier League: Newcastle United at AFC Bournemouth

12:30 p.m.

USA — English Premier League: Chelsea at Manchester United

3 p.m.

FS2 — Canadian Premier League: TBA

USA — English Premier League: Brentford at Fulham

6 p.m.

FS2 — Canadian Premier League: TBA

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — BJK Cup Finals: Semifinal 2; Seoul-WTA Semifinals; Chengdu-ATP Early Rounds

4 p.m.

TENNIS — Laver Cup: Day 2 – Day Session

10 p.m.

TENNIS — Laver Cup: Day 2 – Night Session

_____

Sunday, Sept. 21

AUTO RACING

7:55 a.m.

ESPN — Formula 1: The Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix, Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan

2 p.m.

USA — NASCAR Cup Series: The Mobil 1 301, Playoffs – Round of 12, New Hampshire Motor Speedway, Loudon, N.H.

COLLEGE FIELD HOCKEY

Noon

ACCN — Boston College at Wake Forest

COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)

2 p.m.

SECN — Georgia at Mississippi

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

Noon

SECN — Baylor at Texas

GOLF

6:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: The FedEx Open de France, Final Round, Golf de Saint-Nom-La-Breteche, Paris

1 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: The Nationwide Children’s Hospital Championship, Final Round, The Ohio State University Golf Club, Upper Arlington, Ohio

4 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G, Final Round, Pinnacle Country Club, Rogers, Ark.

6 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: The PURE Insurance Championship, Final Round, Pebble Beach Golf Links, Monterey Peninsula, Calif.

MLB BASEBALL

7 p.m.

ESPN — Seattle at Houston

NFL FOOTBALL

1 p.m.

CBS — Regional Coverage: Indianapolis at Tennessee, Cincinnati at Minnesota, Pittsburgh at New England, Houston at Jacksonville

FOX — Regional Coverage: Green Bay at Cleveland, L.A. Rams at Philadelphia, N.Y. Jets at Tampa Bay, Las Vegas at Washington, Atlanta at Carolina

4:05 p.m.

CBS — Regional Coverage: Denver at L.A. Chargers OR New Orleans at Seattle

4:25 p.m.

FOX — Regional Coverage: Dallas at Chicago OR Arizona at San Francisco

8:20 p.m.

NBC — Kansas City at N.Y. Giants

SOCCER (WOMEN’S)

8:30 p.m.

ESPN2 — NWSL: NJ/NY at Bay FC

WNBA BASKETBALL

3 p.m.

ABC — Playoffs: TBD

5 p.m.

ESPN — Playoffs: TBD

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up