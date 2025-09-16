Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

September 16, 2025, 12:15 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BUFFALO 12½ (49½) Miami

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh (44½) at NEW ENGLAND
at JACKSONVILLE (43½) Houston
at MINNESOTA (41½) Cincinnati
Atlanta (43½) at CAROLINA
Green Bay 7 (42½) at CLEVELAND
at TAMPA BAY (44½) NY Jets
at WASHINGTON 3 (44½) Las Vegas
at PHILADELPHIA (44½) LA Rams
Indianapolis (43½) at TENNESSEE
at SEATTLE 7 (41½) New Orleans
at LA CHARGERS (45½) Denver
at SAN FRANCISCO 3 (43½) Arizona
at CHICAGO (50½) Dallas
Kansas City (44½) at NY GIANTS

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BALTIMORE (51½) Detroit

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Rice (42½) at CHARLOTTE

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at OKLAHOMA STATE 14½ 12½ (55½) Tulsa
Iowa (45½) at RUTGERS

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TCU (63½) SMU
at CLEMSON 16½ 17½ (55½) Syracuse
at WISCONSIN (43½) Maryland
at LOUISVILLE 25½ 26½ (51½) Bowling Green
North Texas (52½) at ARMY
UNLV (49½) at MIAMI (OH)
at UTAH (58½) Texas Tech
Arkansas (63½) at MEMPHIS
at TENNESSEE 43½ 39½ (69½) UAB
at OREGON 34½ 34½ (55½) Oregon State
at FLORIDA STATE 44½ 45½ (55½) Kent State
at UCF (48½) North Carolina
at NOTRE DAME 26½ 27½ (54½) Purdue
at UCONN 20½ 21½ (52½) Ball State
at OKLAHOMA (49½) Auburn
at OLE MISS 13½ 12½ (60½) Tulane
James Madison (48½) at LIBERTY
Toledo 12½ 13½ (51½) at WESTERN MICHIGAN
at BUFFALO (42½) Troy
Michigan (45½) at NEBRASKA
Louisiana (51½) at EASTERN MICHIGAN
at DUKE (59½) NC State
at MISSISSIPPI STATE 22½ 22½ (49½) Northern Illinois
at GEORGIA TECH 22½ 24½ (53½) Temple
Arkansas State (55½) at KENNESAW STATE
at FLORIDA INTERNATIONAL (54½) Delaware
at KANSAS 11½ 13½ (54½) West Virginia
at SOUTH ALABAMA 14½ 14½ (50½) Coastal Carolina
at MISSOURI 12½ (46½) South Carolina
Marshall (47½) at MIDDLE TENNESSEE
Boise State 10½ (51½) at AIR FORCE
at WESTERN KENTUCKY 11½ 11½ (54½) Nevada
at BAYLOR (59½) Arizona State
Washington 20½ 20½ (53½) at WASHINGTON STATE
at MIAMI (FL) (51½) Florida
at INDIANA (52½) Illinois
BYU (49½) at EAST CAROLINA
at LOUISIANA TECH (51½) Southern Miss
at VIRGINIA 16½ 16½ (48½) Stanford
at VANDERBILT 27½ 27½ (53½) Georgia State
at TEXAS 41½ 41½ (51½) Sam Houston
at UTEP (47½) UL Monroe
UTSA (59½) at COLORADO STATE
at COLORADO 17½ 13½ (44½) Wyoming
Cal 12½ 12½ (48½) at SAN DIEGO STATE
at USC 12½ 17½ (56½) Michigan State

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Fresno State (48½) at HAWAII

MLB

Tuesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at DETROIT -154 Cleveland +130
at BOSTON -154 Athletics +130
Toronto -118 at TAMPA BAY +100
Seattle -136 at KANSAS CITY +116
N.Y Yankees -162 at MINNESOTA +136
at CHICAGO WHITE SOX -130 Baltimore +110
at HOUSTON OFF Texas OFF

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Atlanta -196 at WASHINGTON +164
at PITTSBURGH -130 Chicago Cubs +110
San Diego -110 at N.Y METS -106
Cincinnati OFF at ST. LOUIS OFF
Miami -146 at COLORADO +124
at ARIZONA OFF San Francisco OFF
Philadelphia -116 at LA DODGERS -102

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MILWAUKEE -270 LA Angels +220

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

