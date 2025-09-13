NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Buffalo 7½ 6½ (47½) at NY JETS at PITTSBURGH 2½ 3 (40½) Seattle…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Buffalo
|7½
|6½
|(47½)
|at NY JETS
|at PITTSBURGH
|2½
|3
|(40½)
|Seattle
|San Francisco
|7½
|3
|(40½)
|at NEW ORLEANS
|at MIAMI
|2½
|2½
|(43½)
|New England
|LA Rams
|5½
|5½
|(41½)
|at TENNESSEE
|at DALLAS
|3
|4½
|(44½)
|NY Giants
|at BALTIMORE
|12½
|11½
|(45½)
|Cleveland
|at CINCINNATI
|4½
|3½
|(49½)
|Jacksonville
|at DETROIT
|5½
|6½
|(47½)
|Chicago
|Denver
|3
|2½
|(43½)
|at INDIANAPOLIS
|at ARIZONA
|5½
|6½
|(44½)
|Carolina
|Philadelphia
|1½
|1½
|(46½)
|at KANSAS CITY
|at MINNESOTA
|4½
|3½
|(44½)
|Atlanta
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at HOUSTON
|2½
|2½
|(42½)
|Tampa Bay
|LA Chargers
|2½
|3
|(46½)
|at LAS VEGAS
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Oregon
|28½
|27½
|(48½)
|at NORTHWESTERN
|at NEBRASKA
|42½
|42½
|(54½)
|Houston Christian
|at MARYLAND
|29½
|29½
|(50½)
|Towson
|Oklahoma
|27½
|23½
|(51½)
|at TEMPLE
|Buffalo
|22½
|23½
|(48½)
|at KENT STATE
|at BAYLOR
|46½
|48½
|(59½)
|Samford
|at VIRGINIA
|26½
|26½
|(51½)
|William & Mary
|Memphis
|6½
|3½
|(50½)
|at TROY
|Clemson
|9½
|3½
|(51½)
|at GEORGIA TECH
|at ALABAMA
|18½
|20½
|(45½)
|Wisconsin
|at MICHIGAN
|27½
|27½
|(43½)
|Central Michigan
|at AUBURN
|25½
|24½
|(54½)
|South Alabama
|at MISSOURI
|24½
|27½
|(47½)
|Louisiana
|at BALL STATE
|4½
|1½
|(47½)
|New Hampshire
|UConn
|10½
|9½
|(53½)
|at DELAWARE
|at RUTGERS
|42½
|42½
|(51½)
|Norfolk State
|SMU
|26½
|27½
|(60½)
|at MISSOURI STATE
|Georgia
|7½
|4½
|(49½)
|at TENNESSEE
|at NORTH TEXAS
|5½
|5½
|(56½)
|Washington State
|at TOLEDO
|35½
|33½
|(50½)
|Morgan State
|Pittsburgh
|1½
|7½
|(56½)
|at WEST VIRGINIA
|at TEXAS TECH
|22½
|23½
|(61½)
|Oregon State
|at UTSA
|15½
|15½
|(61½)
|Incarnate Word
|at NORTH CAROLINA
|21½
|21½
|(46½)
|Richmond
|at PENN STATE
|48½
|48½
|(55½)
|Villanova
|at CINCINNATI
|43½
|46½
|(53½)
|Northwestern State
|USC
|20½
|21½
|(59½)
|at PURDUE
|at MICHIGAN STATE
|23½
|23½
|(52½)
|Youngstown State
|Iowa State
|20½
|21½
|(56½)
|at ARKANSAS STATE
|at TEXAS
|41½
|40½
|(51½)
|UTEP
|at MIAMI (FL)
|15½
|17½
|(56½)
|South Florida
|at NEVADA
|7½
|9½
|(49½)
|Middle Tennessee
|Liberty
|5½
|5½
|(51½)
|at BOWLING GREEN
|at CHARLOTTE
|4½
|3½
|(68½)
|Monmouth
|at MARSHALL
|16½
|14
|(50½)
|Eastern Kentucky
|at MISSISSIPPI STATE
|21½
|39½
|(52½)
|Alcorn State
|at KENNESAW STATE
|9½
|10½
|(44½)
|Merrimack
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|3½
|2½
|(58½)
|Florida Atlantic
|at GEORGIA STATE
|28½
|28½
|(63½)
|Murray State
|at GEORGIA SOUTHERN
|4½
|3½
|(58½)
|Jacksonville State
|at VIRGINIA TECH
|8½
|5½
|(51½)
|Old Dominion
|at RICE
|29½
|29½
|(48½)
|Prairie View A&M
|at ILLINOIS
|28½
|27½
|(50½)
|Western Michigan
|Appalachian State
|2½
|3½
|(56½)
|at SOUTHERN MISS
|at OHIO STATE
|34½
|29½
|(50½)
|Ohio
|at OLE MISS
|9½
|6½
|(62½)
|Arkansas
|at KENTUCKY
|25½
|25½
|(48½)
|Eastern Michigan
|at LSU
|6½
|7½
|(47½)
|Florida
|at NOTRE DAME
|7½
|6½
|(50½)
|Texas A&M
|East Carolina
|7½
|9½
|(57½)
|at COASTAL CAROLINA
|at IOWA
|34½
|34½
|(43½)
|UMass
|at LOUISIANA TECH
|9½
|9½
|(42½)
|New Mexico State
|at SOUTH CAROLINA
|9½
|3½
|(48½)
|Vanderbilt
|Navy
|13½
|14½
|(52½)
|at TULSA
|at TCU
|36½
|37½
|(56½)
|Abilene Christian
|at TULANE
|4½
|1½
|(52½)
|Duke
|Utah
|23½
|23½
|(46½)
|at WYOMING
|at UAB
|10½
|11½
|(58½)
|Akron
|Air Force
|4½
|4½
|(51½)
|at UTAH STATE
|at FRESNO STATE
|35½
|35½
|(48½)
|Southern
|Minnesota
|4½
|2½
|(41½)
|at CAL
|Boston College
|10½
|14½
|(44½)
|at STANFORD
|at ARIZONA STATE
|13½
|17½
|(60½)
|Texas State
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at HAWAII
|38½
|38½
|(52½)
|Portland State
MLB
Saturday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TORONTO
|-168
|Baltimore
|+142
|N.Y Yankees
|-138
|at BOSTON
|+118
|at CLEVELAND
|-168
|Chicago White Sox
|+142
|at SEATTLE
|-220
|LA Angels
|+184
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Pittsburgh
|-118
|at WASHINGTON
|+100
|at MILWAUKEE
|-174
|St. Louis
|+146
|at SAN DIEGO
|-320
|Colorado
|+260
|LA Dodgers
|-116
|at SAN FRANCISCO
|-102
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CHICAGO CUBS
|-120
|Tampa Bay
|+102
|Detroit
|-132
|at MIAMI
|+112
|at N.Y METS
|-162
|Texas
|+136
|at PHILADELPHIA
|-142
|Kansas City
|+120
|at MINNESOTA
|-142
|Arizona
|+120
|Houston
|-136
|at ATLANTA
|+116
|Cincinnati
|OFF
|at ATHLETICS
|OFF
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
