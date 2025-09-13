Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

September 13, 2025, 12:55 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo (47½) at NY JETS
at PITTSBURGH 3 (40½) Seattle
San Francisco 3 (40½) at NEW ORLEANS
at MIAMI (43½) New England
LA Rams (41½) at TENNESSEE
at DALLAS 3 (44½) NY Giants
at BALTIMORE 12½ 11½ (45½) Cleveland
at CINCINNATI (49½) Jacksonville
at DETROIT (47½) Chicago
Denver 3 (43½) at INDIANAPOLIS
at ARIZONA (44½) Carolina
Philadelphia (46½) at KANSAS CITY
at MINNESOTA (44½) Atlanta

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HOUSTON (42½) Tampa Bay
LA Chargers 3 (46½) at LAS VEGAS

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Oregon 28½ 27½ (48½) at NORTHWESTERN
at NEBRASKA 42½ 42½ (54½) Houston Christian
at MARYLAND 29½ 29½ (50½) Towson
Oklahoma 27½ 23½ (51½) at TEMPLE
Buffalo 22½ 23½ (48½) at KENT STATE
at BAYLOR 46½ 48½ (59½) Samford
at VIRGINIA 26½ 26½ (51½) William & Mary
Memphis (50½) at TROY
Clemson (51½) at GEORGIA TECH
at ALABAMA 18½ 20½ (45½) Wisconsin
at MICHIGAN 27½ 27½ (43½) Central Michigan
at AUBURN 25½ 24½ (54½) South Alabama
at MISSOURI 24½ 27½ (47½) Louisiana
at BALL STATE (47½) New Hampshire
UConn 10½ (53½) at DELAWARE
at RUTGERS 42½ 42½ (51½) Norfolk State
SMU 26½ 27½ (60½) at MISSOURI STATE
Georgia (49½) at TENNESSEE
at NORTH TEXAS (56½) Washington State
at TOLEDO 35½ 33½ (50½) Morgan State
Pittsburgh (56½) at WEST VIRGINIA
at TEXAS TECH 22½ 23½ (61½) Oregon State
at UTSA 15½ 15½ (61½) Incarnate Word
at NORTH CAROLINA 21½ 21½ (46½) Richmond
at PENN STATE 48½ 48½ (55½) Villanova
at CINCINNATI 43½ 46½ (53½) Northwestern State
USC 20½ 21½ (59½) at PURDUE
at MICHIGAN STATE 23½ 23½ (52½) Youngstown State
Iowa State 20½ 21½ (56½) at ARKANSAS STATE
at TEXAS 41½ 40½ (51½) UTEP
at MIAMI (FL) 15½ 17½ (56½) South Florida
at NEVADA (49½) Middle Tennessee
Liberty (51½) at BOWLING GREEN
at CHARLOTTE (68½) Monmouth
at MARSHALL 16½ 14 (50½) Eastern Kentucky
at MISSISSIPPI STATE 21½ 39½ (52½) Alcorn State
at KENNESAW STATE 10½ (44½) Merrimack
at FLORIDA INTERNATIONAL (58½) Florida Atlantic
at GEORGIA STATE 28½ 28½ (63½) Murray State
at GEORGIA SOUTHERN (58½) Jacksonville State
at VIRGINIA TECH (51½) Old Dominion
at RICE 29½ 29½ (48½) Prairie View A&M
at ILLINOIS 28½ 27½ (50½) Western Michigan
Appalachian State (56½) at SOUTHERN MISS
at OHIO STATE 34½ 29½ (50½) Ohio
at OLE MISS (62½) Arkansas
at KENTUCKY 25½ 25½ (48½) Eastern Michigan
at LSU (47½) Florida
at NOTRE DAME (50½) Texas A&M
East Carolina (57½) at COASTAL CAROLINA
at IOWA 34½ 34½ (43½) UMass
at LOUISIANA TECH (42½) New Mexico State
at SOUTH CAROLINA (48½) Vanderbilt
Navy 13½ 14½ (52½) at TULSA
at TCU 36½ 37½ (56½) Abilene Christian
at TULANE (52½) Duke
Utah 23½ 23½ (46½) at WYOMING
at UAB 10½ 11½ (58½) Akron
Air Force (51½) at UTAH STATE
at FRESNO STATE 35½ 35½ (48½) Southern
Minnesota (41½) at CAL
Boston College 10½ 14½ (44½) at STANFORD
at ARIZONA STATE 13½ 17½ (60½) Texas State

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HAWAII 38½ 38½ (52½) Portland State

MLB

Saturday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TORONTO -168 Baltimore +142
N.Y Yankees -138 at BOSTON +118
at CLEVELAND -168 Chicago White Sox +142
at SEATTLE -220 LA Angels +184

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Pittsburgh -118 at WASHINGTON +100
at MILWAUKEE -174 St. Louis +146
at SAN DIEGO -320 Colorado +260
LA Dodgers -116 at SAN FRANCISCO -102

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CHICAGO CUBS -120 Tampa Bay +102
Detroit -132 at MIAMI +112
at N.Y METS -162 Texas +136
at PHILADELPHIA -142 Kansas City +120
at MINNESOTA -142 Arizona +120
Houston -136 at ATLANTA +116
Cincinnati OFF at ATHLETICS OFF

