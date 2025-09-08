Live Radio
The Associated Press

September 8, 2025, 12:14 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at GREEN BAY 3 (47½) Washington

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PITTSBURGH (40½) Seattle
San Francisco (43½) at NEW ORLEANS
at DETROIT (47½) Chicago
at MIAMI (43½) New England
Buffalo (45½) at NY JETS
at CINCINNATI (49½) Jacksonville
at BALTIMORE 12½ 11½ (45½) Cleveland
at DALLAS 3 (44½) NY Giants
LA Rams (42½) at TENNESSEE
Denver 3 (43½) at INDIANAPOLIS
at ARIZONA (45½) Carolina
Philadelphia (45½) at KANSAS CITY
at MINNESOTA (44½) Atlanta

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HOUSTON (44½) Tampa Bay
LA Chargers 3 (44½) at LAS VEGAS

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
NC State (54½) at WAKE FOREST

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HOUSTON (43½) Colorado
at ARIZONA (54½) Kansas State
at UCLA 13½ 14½ (52½) New Mexico

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo 22½ 21½ (48½) at KENT STATE
at MICHIGAN 27½ 27½ (42½) Central Michigan
Oklahoma 27½ 24½ (51½) at TEMPLE
at ALABAMA 18½ 20½ (46½) Wisconsin
Clemson (52½) at GEORGIA TECH
Oregon 28½ 27½ (50½) at NORTHWESTERN
Memphis (50½) at TROY
at AUBURN 25½ 25½ (53½) South Alabama
UConn 10½ 10½ (51½) at DELAWARE
USC 20½ 21½ (58½) at PURDUE
at TEXAS TECH 22½ 24½ (61½) Oregon State
Pittsburgh (58½) at WEST VIRGINIA
SMU 26½ 28½ (61½) at MISSOURI STATE
at NORTH TEXAS (58½) Washington State
Georgia (49½) at TENNESSEE
at MISSOURI 24½ 24½ (48½) Louisiana
Iowa State 20½ 20½ (55½) at ARKANSAS STATE
at TEXAS 41½ 41½ (50½) UTEP
at MIAMI (FL) 15½ 16½ (55½) South Florida
at NEVADA (46½) Middle Tennessee
Liberty (51½) at BOWLING GREEN
at FLORIDA INTERNATIONAL (57½) Florida Atlantic
at ILLINOIS 28½ 28½ (51½) Western Michigan
at GEORGIA SOUTHERN (57½) Jacksonville State
Appalachian State (52½) at SOUTHERN MISS
at VIRGINIA TECH (50½) Old Dominion
at OHIO STATE 34½ 33½ (53½) Ohio
at OLE MISS (62½) Arkansas
at NOTRE DAME (48½) Texas A&M
at KENTUCKY 25½ 25½ (45½) Eastern Michigan
at IOWA 34½ 34½ (44½) UMass
at LSU (50½) Florida
at LOUISIANA TECH (42½) New Mexico State
East Carolina (55½) at COASTAL CAROLINA
at SOUTH CAROLINA (47½) Vanderbilt
Utah 23½ 23½ (48½) at WYOMING
at TULANE (52½) Duke
Navy 13½ 14½ (53½) at TULSA
at UAB 10½ 10½ (52½) Akron
Air Force (51½) at UTAH STATE
Minnesota (44½) at CAL
Boston College 10½ 10½ (44½) at STANFORD
at ARIZONA STATE 13½ 14½ (59½) Texas State

MLB

Monday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CLEVELAND -120 Kansas City +102
at LA ANGELS -124 Minnesota +106
Boston -176 at ATHLETICS +148

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MIAMI -136 Washington +116
N.Y Mets -112 at PHILADELPHIA -104
Chicago Cubs -134 at ATLANTA +114
at SAN DIEGO -142 Cincinnati +120
at SAN FRANCISCO -190 Arizona +160
at LA DODGERS -300 Colorado +245

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Milwaukee -118 at TEXAS +100
at SEATTLE -210 St. Louis +176

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

