Sports Betting Line

The Associated Press

September 4, 2025, 12:12 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA (47½) Dallas

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Kansas City 3 (46½) at LA CHARGERS

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at WASHINGTON (45½) NY Giants
Tampa Bay (47½) at ATLANTA
Pittsburgh 3 (38½) at NY JETS
at JACKSONVILLE (46½) Carolina
at INDIANAPOLIS (46½) Miami
Cincinnati (47½) at CLEVELAND
Arizona (42½) at NEW ORLEANS
at NEW ENGLAND (43½) Las Vegas
San Francisco (43½) at SEATTLE
at DENVER (42½) Tennessee
at GREEN BAY (47½) Detroit
at LA RAMS 3 (43½) Houston
Baltimore (50½) at BUFFALO

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (44½) at CHICAGO

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LOUISVILLE 16½ 13½ (55½) James Madison
at MARYLAND 16½ 17½ (46½) Northern Illinois

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SYRACUSE (58½) UConn
at NC STATE (53½) Virginia
at SMU (63½) Baylor
at TEXAS TECH 47½ 48½ (58½) Kent State
at INDIANA 35½ 35½ (52½) Kennesaw State
Illinois (49½) at DUKE
at PITTSBURGH 20½ 21½ (51½) Central Michigan
at IOWA STATE (41½) Iowa
at PENN STATE 42½ 41½ (54½) Florida International
Liberty (49½) at JACKSONVILLE STATE
at TEXAS 37½ 36½ (52½) San Jose State
at TEXAS A&M 30½ 31½ (54½) Utah State
at MISSOURI (50½) Kansas
North Texas 10½ 10½ (59½) at WESTERN MICHIGAN
at UTSA (65½) Texas State
at RUTGERS 14½ 14½ (45½) Miami (OH)
at CINCINNATI 18½ 21½ (46½) Bowling Green
at CLEMSON 33½ 33½ (51½) Troy
Ole Miss 11½ 10½ (50½) at KENTUCKY
at COLORADO 23½ 23½ (50½) Delaware
at OREGON 28½ 28½ (57½) Oklahoma State
at NAVY 20½ 21½ (58½) UAB
at OREGON STATE (46½) Fresno State
at WISCONSIN 28½ 28½ (45½) Middle Tennessee
West Virginia (60½) at OHIO
at FLORIDA 18½ 17½ (55½) South Florida
at ARKANSAS 22½ 22½ (63½) Arkansas State
at MARSHALL 10½ 10½ (56½) Missouri State
at KANSAS STATE 16½ 17½ (46½) Army
Tulane 10½ 10½ (50½) at SOUTH ALABAMA
at TOLEDO (59½) Western Kentucky
Memphis 14½ 13½ (56½) at GEORGIA STATE
Houston 13½ 13½ (39½) at RICE
North Carolina 16½ 13½ (49½) at CHARLOTTE
at OKLAHOMA (45½) Michigan
at AUBURN 42½ 43½ (52½) Ball State
at VIRGINIA TECH (47½) Vanderbilt
at MICHIGAN STATE (45½) Boston College
at NEBRASKA 34½ 34½ (47½) Akron
at LSU 37½ 37½ (51½) Louisiana Tech
Arizona State (58½) at MISSISSIPPI STATE
at USC 27½ 28½ (60½) Georgia Southern
at ALABAMA 37½ 36½ (50½) UL Monroe
UCLA (54½) at UNLV
Tulsa (52½) at NEW MEXICO STATE
at BYU 17½ 20½ (45½) Stanford
at WASHINGTON STATE (45½) San Diego State

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HAWAII (48½) Sam Houston

MLB

Thursday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TAMPA BAY -144 Cleveland +122
at KANSAS CITY -156 LA Angels +132
at MINNESOTA -152 Chicago White Sox +128
N.Y Yankees -142 at HOUSTON +120

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MILWAUKEE -126 Philadelphia +108
LA Dodgers -120 at PITTSBURGH +102

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

