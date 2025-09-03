NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at PHILADELPHIA 6½ 8½ (47½) Dallas Friday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Kansas…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at PHILADELPHIA
|6½
|8½
|(47½)
|Dallas
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Kansas City
|2½
|3
|(45½)
|at LA CHARGERS
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at WASHINGTON
|6½
|5½
|(45½)
|NY Giants
|Tampa Bay
|1½
|2½
|(47½)
|at ATLANTA
|Pittsburgh
|3
|2½
|(38½)
|at NY JETS
|at JACKSONVILLE
|2½
|3½
|(46½)
|Carolina
|at INDIANAPOLIS
|1½
|1½
|(46½)
|Miami
|Cincinnati
|5½
|5½
|(47½)
|at CLEVELAND
|Arizona
|5½
|6½
|(42½)
|at NEW ORLEANS
|at NEW ENGLAND
|2½
|2½
|(43½)
|Las Vegas
|San Francisco
|2½
|2½
|(43½)
|at SEATTLE
|at DENVER
|7½
|7½
|(42½)
|Tennessee
|at GREEN BAY
|1½
|2½
|(47½)
|Detroit
|at LA RAMS
|2½
|3
|(44½)
|Houston
|at BUFFALO
|1½
|1½
|(50½)
|Baltimore
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|1½
|1½
|(44½)
|at CHICAGO
College Football
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at LOUISVILLE
|16½
|13½
|(57½)
|James Madison
|at MARYLAND
|16½
|17½
|(47½)
|Northern Illinois
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at PENN STATE
|42½
|41½
|(54½)
|Florida International
|Liberty
|6½
|5½
|(49½)
|at JACKSONVILLE STATE
|at TEXAS TECH
|47½
|48½
|(58½)
|Kent State
|at SMU
|6½
|2½
|(65½)
|Baylor
|at INDIANA
|35½
|35½
|(51½)
|Kennesaw State
|at NC STATE
|2½
|2½
|(55½)
|Virginia
|Illinois
|1½
|2½
|(49½)
|at DUKE
|at PITTSBURGH
|20½
|21½
|(52½)
|Central Michigan
|at SYRACUSE
|9½
|6½
|(58½)
|UConn
|at TEXAS
|37½
|36½
|(51½)
|San Jose State
|at IOWA STATE
|2½
|2½
|(41½)
|Iowa
|at TEXAS A&M
|30½
|31½
|(54½)
|Utah State
|at COLORADO
|23½
|23½
|(50½)
|Delaware
|at CLEMSON
|33½
|33½
|(51½)
|Troy
|at UTSA
|4½
|4½
|(66½)
|Texas State
|at RUTGERS
|14½
|14½
|(46½)
|Miami (OH)
|Ole Miss
|11½
|10½
|(50½)
|at KENTUCKY
|North Texas
|10½
|10½
|(60½)
|at WESTERN MICHIGAN
|at OREGON STATE
|2½
|3½
|(47½)
|Fresno State
|at MISSOURI
|7½
|6½
|(50½)
|Kansas
|at NAVY
|20½
|21½
|(60½)
|UAB
|at OREGON
|28½
|28½
|(57½)
|Oklahoma State
|at CINCINNATI
|18½
|21½
|(46½)
|Bowling Green
|West Virginia
|3½
|3½
|(60½)
|at OHIO
|at WISCONSIN
|28½
|28½
|(45½)
|Middle Tennessee
|at FLORIDA
|18½
|17½
|(55½)
|South Florida
|at ARKANSAS
|22½
|22½
|(63½)
|Arkansas State
|at MARSHALL
|10½
|9½
|(57½)
|Missouri State
|Tulane
|10½
|10½
|(51½)
|at SOUTH ALABAMA
|Memphis
|14½
|13½
|(56½)
|at GEORGIA STATE
|North Carolina
|16½
|12½
|(49½)
|at CHARLOTTE
|at KANSAS STATE
|16½
|17½
|(46½)
|Army
|at TOLEDO
|5½
|6½
|(58½)
|Western Kentucky
|Houston
|13½
|13½
|(39½)
|at RICE
|at MICHIGAN STATE
|3½
|3½
|(45½)
|Boston College
|at VIRGINIA TECH
|1½
|1½
|(47½)
|Vanderbilt
|at OKLAHOMA
|2½
|5½
|(45½)
|Michigan
|at LSU
|37½
|37½
|(51½)
|Louisiana Tech
|at USC
|27½
|28½
|(62½)
|Georgia Southern
|Arizona State
|6½
|6½
|(58½)
|at MISSISSIPPI STATE
|at NEBRASKA
|34½
|34½
|(47½)
|Akron
|at AUBURN
|42½
|43½
|(52½)
|Ball State
|at ALABAMA
|37½
|36½
|(50½)
|UL Monroe
|UCLA
|2½
|2½
|(54½)
|at UNLV
|Tulsa
|2½
|4½
|(52½)
|at NEW MEXICO STATE
|at BYU
|17½
|18½
|(46½)
|Stanford
|at WASHINGTON STATE
|3½
|1½
|(44½)
|San Diego State
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at HAWAII
|9½
|6½
|(48½)
|Sam Houston
MLB
Wednesday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BOSTON
|-146
|Cleveland
|+124
|Seattle
|-142
|at TAMPA BAY
|+120
|at KANSAS CITY
|-184
|LA Angels
|+154
|at MINNESOTA
|-168
|Chicago White Sox
|+142
|N.Y Yankees
|-126
|at HOUSTON
|+108
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Miami
|-136
|at WASHINGTON
|+116
|LA Dodgers
|-172
|at PITTSBURGH
|+144
|at MILWAUKEE
|-120
|Philadelphia
|+102
|at CHICAGO CUBS
|-158
|Atlanta
|+134
|San Francisco
|-215
|at COLORADO
|+180
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|N.Y Mets
|-116
|at DETROIT
|-102
|at ARIZONA
|-136
|Texas
|+116
|at SAN DIEGO
|-164
|Baltimore
|+138
|Toronto
|-158
|at CINCINNATI
|+134
|Athletics
|-116
|at ST. LOUIS
|-102
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.