Sports Betting Line

The Associated Press

September 3, 2025, 12:55 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA (47½) Dallas

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Kansas City 3 (45½) at LA CHARGERS

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at WASHINGTON (45½) NY Giants
Tampa Bay (47½) at ATLANTA
Pittsburgh 3 (38½) at NY JETS
at JACKSONVILLE (46½) Carolina
at INDIANAPOLIS (46½) Miami
Cincinnati (47½) at CLEVELAND
Arizona (42½) at NEW ORLEANS
at NEW ENGLAND (43½) Las Vegas
San Francisco (43½) at SEATTLE
at DENVER (42½) Tennessee
at GREEN BAY (47½) Detroit
at LA RAMS 3 (44½) Houston
at BUFFALO (50½) Baltimore

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (44½) at CHICAGO

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LOUISVILLE 16½ 13½ (57½) James Madison
at MARYLAND 16½ 17½ (47½) Northern Illinois

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PENN STATE 42½ 41½ (54½) Florida International
Liberty (49½) at JACKSONVILLE STATE
at TEXAS TECH 47½ 48½ (58½) Kent State
at SMU (65½) Baylor
at INDIANA 35½ 35½ (51½) Kennesaw State
at NC STATE (55½) Virginia
Illinois (49½) at DUKE
at PITTSBURGH 20½ 21½ (52½) Central Michigan
at SYRACUSE (58½) UConn
at TEXAS 37½ 36½ (51½) San Jose State
at IOWA STATE (41½) Iowa
at TEXAS A&M 30½ 31½ (54½) Utah State
at COLORADO 23½ 23½ (50½) Delaware
at CLEMSON 33½ 33½ (51½) Troy
at UTSA (66½) Texas State
at RUTGERS 14½ 14½ (46½) Miami (OH)
Ole Miss 11½ 10½ (50½) at KENTUCKY
North Texas 10½ 10½ (60½) at WESTERN MICHIGAN
at OREGON STATE (47½) Fresno State
at MISSOURI (50½) Kansas
at NAVY 20½ 21½ (60½) UAB
at OREGON 28½ 28½ (57½) Oklahoma State
at CINCINNATI 18½ 21½ (46½) Bowling Green
West Virginia (60½) at OHIO
at WISCONSIN 28½ 28½ (45½) Middle Tennessee
at FLORIDA 18½ 17½ (55½) South Florida
at ARKANSAS 22½ 22½ (63½) Arkansas State
at MARSHALL 10½ (57½) Missouri State
Tulane 10½ 10½ (51½) at SOUTH ALABAMA
Memphis 14½ 13½ (56½) at GEORGIA STATE
North Carolina 16½ 12½ (49½) at CHARLOTTE
at KANSAS STATE 16½ 17½ (46½) Army
at TOLEDO (58½) Western Kentucky
Houston 13½ 13½ (39½) at RICE
at MICHIGAN STATE (45½) Boston College
at VIRGINIA TECH (47½) Vanderbilt
at OKLAHOMA (45½) Michigan
at LSU 37½ 37½ (51½) Louisiana Tech
at USC 27½ 28½ (62½) Georgia Southern
Arizona State (58½) at MISSISSIPPI STATE
at NEBRASKA 34½ 34½ (47½) Akron
at AUBURN 42½ 43½ (52½) Ball State
at ALABAMA 37½ 36½ (50½) UL Monroe
UCLA (54½) at UNLV
Tulsa (52½) at NEW MEXICO STATE
at BYU 17½ 18½ (46½) Stanford
at WASHINGTON STATE (44½) San Diego State

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HAWAII (48½) Sam Houston

MLB

Wednesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BOSTON -146 Cleveland +124
Seattle -142 at TAMPA BAY +120
at KANSAS CITY -184 LA Angels +154
at MINNESOTA -168 Chicago White Sox +142
N.Y Yankees -126 at HOUSTON +108

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Miami -136 at WASHINGTON +116
LA Dodgers -172 at PITTSBURGH +144
at MILWAUKEE -120 Philadelphia +102
at CHICAGO CUBS -158 Atlanta +134
San Francisco -215 at COLORADO +180

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
N.Y Mets -116 at DETROIT -102
at ARIZONA -136 Texas +116
at SAN DIEGO -164 Baltimore +138
Toronto -158 at CINCINNATI +134
Athletics -116 at ST. LOUIS -102

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

