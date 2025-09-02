Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

September 2, 2025, 12:12 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA (47½) Dallas

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Kansas City 3 (45½) at LA CHARGERS

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tampa Bay (47½) at ATLANTA
Pittsburgh 3 (37½) at NY JETS
at INDIANAPOLIS (46½) Miami
at WASHINGTON (45½) NY Giants
Arizona (42½) at NEW ORLEANS
Cincinnati (47½) at CLEVELAND
at NEW ENGLAND (43½) Las Vegas
at JACKSONVILLE (46½) Carolina
San Francisco (43½) at SEATTLE
at DENVER (42½) Tennessee
at LA RAMS 3 (44½) Houston
at GREEN BAY (47½) Detroit
at BUFFALO (50½) Baltimore

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (44½) at CHICAGO

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LOUISVILLE 16½ 14½ (57½) James Madison
at MARYLAND 16½ 18½ (47½) Northern Illinois

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PENN STATE 42½ 41½ (54½) Florida International
Liberty (51½) at JACKSONVILLE STATE
at TEXAS TECH 47½ 48½ (58½) Kent State
at SMU (65½) Baylor
at INDIANA 35½ 35½ (50½) Kennesaw State
at NC STATE (53½) Virginia
Illinois (49½) at DUKE
at PITTSBURGH 20½ 21½ (51½) Central Michigan
at SYRACUSE (58½) UConn
at TEXAS 37½ 35½ (51½) San Jose State
at IOWA STATE (41½) Iowa
at TEXAS A&M 30½ 30½ (54½) Utah State
at COLORADO 23½ 23½ (50½) Delaware
at CLEMSON 33½ 33½ (51½) Troy
at UTSA (66½) Texas State
at RUTGERS 14½ 14½ (46½) Miami (OH)
Ole Miss 11½ 10½ (51½) at KENTUCKY
North Texas 10½ (60½) at WESTERN MICHIGAN
at OREGON STATE (48½) Fresno State
at MISSOURI (50½) Kansas
at NAVY 20½ 21½ (61½) UAB
at OREGON 28½ 28½ (56½) Oklahoma State
at CINCINNATI 18½ 21½ (46½) Bowling Green
West Virginia (59½) at OHIO
at WISCONSIN 28½ 28½ (45½) Middle Tennessee
at FLORIDA 18½ 17½ (54½) South Florida
at ARKANSAS 22½ 22½ (62½) Arkansas State
at MARSHALL 10½ (57½) Missouri State
Tulane 10½ 10½ (51½) at SOUTH ALABAMA
Memphis 14½ 13½ (54½) at GEORGIA STATE
North Carolina 21½ 21 (OFF) at CHARLOTTE
at KANSAS STATE 16½ 17½ (45½) Army
at TOLEDO (58½) Western Kentucky
Houston 13½ 12½ (OFF) at RICE
at MICHIGAN STATE (46½) Boston College
at VIRGINIA TECH (47½) Vanderbilt
at OKLAHOMA (46½) Michigan
at LSU 37½ 37½ (51½) Louisiana Tech
at USC 27½ 27½ (62½) Georgia Southern
Arizona State (58½) at MISSISSIPPI STATE
at NEBRASKA 34½ 34½ (47½) Akron
at AUBURN 42½ 43½ (53½) Ball State
at ALABAMA 37½ 37½ (50½) UL Monroe
UCLA (54½) at UNLV
Tulsa (52½) at NEW MEXICO STATE
at BYU 17½ 18½ (46½) Stanford
at WASHINGTON STATE (44½) San Diego State

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HAWAII (48½) Sam Houston

MLB

Tuesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BOSTON -250 Cleveland +205
Seattle -110 at TAMPA BAY -106
at KANSAS CITY -178 LA Angels +150
at MINNESOTA -144 Chicago White Sox +122
N.Y Yankees -118 at HOUSTON +100

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
LA Dodgers -186 at PITTSBURGH +156
Miami -118 at WASHINGTON +100
at CHICAGO CUBS -172 Atlanta +144
San Francisco -240 at COLORADO +194

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
N.Y Mets -130 at DETROIT +110
Toronto -112 at CINCINNATI -104
Athletics -116 at ST. LOUIS -102
at ARIZONA OFF Texas OFF
at SAN DIEGO -174 Baltimore +146

