Sports Betting Line

The Associated Press

September 1, 2025, 12:13 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA (47½) Dallas

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Kansas City 3 (45½) at LA CHARGERS

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tampa Bay (46½) at ATLANTA
Pittsburgh 3 (37½) at NY JETS
at INDIANAPOLIS (46½) Miami
at WASHINGTON (45½) NY Giants
Arizona (42½) at NEW ORLEANS
Cincinnati (47½) at CLEVELAND
at NEW ENGLAND (43½) Las Vegas
at JACKSONVILLE 3 (46½) Carolina
San Francisco (44½) at SEATTLE
at DENVER (41½) Tennessee
at LA RAMS (44½) Houston
at GREEN BAY (47½) Detroit
at BUFFALO (52½) Baltimore

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (43½) at CHICAGO

College Football

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
TCU (55½) at NORTH CAROLINA

MLB

Monday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BOSTON -152 Cleveland +128
at MINNESOTA -164 Chicago White Sox +138
at HOUSTON -146 LA Angels +124
Seattle -120 at TAMPA BAY +102

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at WASHINGTON OFF Miami OFF
at CHICAGO CUBS -126 Atlanta +108
San Francisco -148 at COLORADO +126
at MILWAUKEE -162 Philadelphia +136

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CINCINNATI -126 Toronto +108
N.Y Mets -112 at DETROIT -104
at ST. LOUIS -148 Athletics +126
at SAN DIEGO -158 Baltimore +134
at ARIZONA -154 Texas +130

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

