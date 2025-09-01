NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at PHILADELPHIA 6½ 7½ (47½) Dallas Friday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Kansas…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at PHILADELPHIA
|6½
|7½
|(47½)
|Dallas
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Kansas City
|2½
|3
|(45½)
|at LA CHARGERS
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Tampa Bay
|1½
|2½
|(46½)
|at ATLANTA
|Pittsburgh
|3
|2½
|(37½)
|at NY JETS
|at INDIANAPOLIS
|1½
|1½
|(46½)
|Miami
|at WASHINGTON
|6½
|6½
|(45½)
|NY Giants
|Arizona
|5½
|5½
|(42½)
|at NEW ORLEANS
|Cincinnati
|5½
|5½
|(47½)
|at CLEVELAND
|at NEW ENGLAND
|2½
|2½
|(43½)
|Las Vegas
|at JACKSONVILLE
|2½
|3
|(46½)
|Carolina
|San Francisco
|2½
|2½
|(44½)
|at SEATTLE
|at DENVER
|7½
|7½
|(41½)
|Tennessee
|at LA RAMS
|2½
|2½
|(44½)
|Houston
|at GREEN BAY
|1½
|2½
|(47½)
|Detroit
|at BUFFALO
|1½
|1½
|(52½)
|Baltimore
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|1½
|1½
|(43½)
|at CHICAGO
College Football
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|TCU
|3½
|3½
|(55½)
|at NORTH CAROLINA
MLB
Monday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BOSTON
|-152
|Cleveland
|+128
|at MINNESOTA
|-164
|Chicago White Sox
|+138
|at HOUSTON
|-146
|LA Angels
|+124
|Seattle
|-120
|at TAMPA BAY
|+102
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at WASHINGTON
|OFF
|Miami
|OFF
|at CHICAGO CUBS
|-126
|Atlanta
|+108
|San Francisco
|-148
|at COLORADO
|+126
|at MILWAUKEE
|-162
|Philadelphia
|+136
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CINCINNATI
|-126
|Toronto
|+108
|N.Y Mets
|-112
|at DETROIT
|-104
|at ST. LOUIS
|-148
|Athletics
|+126
|at SAN DIEGO
|-158
|Baltimore
|+134
|at ARIZONA
|-154
|Texas
|+130
