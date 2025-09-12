Sanford International Tour Scores

Friday
At Minnehaha Country Club
Sioux Falls, S.D.
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,747; Par: 70
First Round
|Angel Cabrera
|31-33—64
|Retief Goosen
|33-32—65
|Steven Alker
|31-35—66
|Ernie Els
|30-36—66
|Bo Van Pelt
|33-33—66
|Greg Chalmers
|33-34—67
|Ken Duke
|33-34—67
|Miguel Angel Jimenez
|33-34—67
|Brett Quigley
|33-34—67
|Boo Weekley
|34-33—67
|Steve Allan
|32-36—68
|Doug Barron
|34-34—68
|Joe Durant
|33-35—68
|Bob Estes
|31-37—68
|Brian Gay
|34-34—68
|Ricardo Gonzalez
|33-35—68
|Robert Karlsson
|36-32—68
|Soren Kjeldsen
|31-37—68
|John Senden
|34-34—68
|Mike Weir
|34-34—68
|Stephen Ames
|35-34—69
|Stuart Appleby
|32-37—69
|Chad Campbell
|34-35—69
|David Duval
|33-36—69
|Steve Flesch
|33-36—69
|Bernhard Langer
|35-34—69
|Rod Pampling
|36-33—69
|Duffy Waldorf
|33-36—69
|Shane Bertsch
|34-36—70
|Thomas Bjorn
|33-37—70
|Paul Broadhurst
|34-36—70
|Alex Cejka
|33-37—70
|Darren Clarke
|38-32—70
|Paul Goydos
|33-37—70
|Richard Green
|32-38—70
|Mark Hensby
|33-37—70
|Fredrik Jacobson
|33-37—70
|Jerry Kelly
|35-35—70
|Jeff Maggert
|35-35—70
|Scott McCarron
|35-35—70
|Scott Parel
|35-35—70
|Dicky Pride
|33-37—70
|Tag Ridings
|34-36—70
|Heath Slocum
|34-36—70
|Felipe Aguilar
|33-38—71
|Billy Andrade
|35-36—71
|Jason Caron
|36-35—71
|Chris DiMarco
|34-37—71
|Harrison Frazar
|35-36—71
|Hiroyuki Fujita
|33-38—71
|Brandt Jobe
|36-35—71
|Brendan Jones
|34-37—71
|Y.E. Yang
|34-37—71
|K.J. Choi
|35-37—72
|Mathew Goggin
|35-37—72
|Timothy O’Neal
|34-38—72
|John Rollins
|35-37—72
|Ken Tanigawa
|35-37—72
|Mario Tiziani
|34-38—72
|Mark Walker
|36-36—72
|Mark Wilson
|35-37—72
|Michael Wright
|34-38—72
|Woody Austin
|33-40—73
|Scott Dunlap
|32-41—73
|Tim Herron
|34-39—73
|Corey Pavin
|36-37—73
|Tom Pernice
|35-38—73
|Kirk Triplett
|37-36—73
|J.J. Henry
|37-37—74
|Thongchai Jaidee
|35-39—74
|Tim Petrovic
|36-38—74
|Charlie Wi
|35-39—74
|David Bransdon
|34-41—75
|Rocco Mediate
|38-37—75
|Paul Stankowski
|37-38—75
|Michael Allen
|40-36—76
|Tom Lehman
|39-40—79
|John Daly
|37-51—88
