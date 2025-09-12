Live Radio
Sanford International Tour Scores

The Associated Press

September 12, 2025, 6:36 PM

Friday

At Minnehaha Country Club

Sioux Falls, S.D.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,747; Par: 70

First Round

Angel Cabrera 31-33—64
Retief Goosen 33-32—65
Steven Alker 31-35—66
Ernie Els 30-36—66
Bo Van Pelt 33-33—66
Greg Chalmers 33-34—67
Ken Duke 33-34—67
Miguel Angel Jimenez 33-34—67
Brett Quigley 33-34—67
Boo Weekley 34-33—67
Steve Allan 32-36—68
Doug Barron 34-34—68
Joe Durant 33-35—68
Bob Estes 31-37—68
Brian Gay 34-34—68
Ricardo Gonzalez 33-35—68
Robert Karlsson 36-32—68
Soren Kjeldsen 31-37—68
John Senden 34-34—68
Mike Weir 34-34—68
Stephen Ames 35-34—69
Stuart Appleby 32-37—69
Chad Campbell 34-35—69
David Duval 33-36—69
Steve Flesch 33-36—69
Bernhard Langer 35-34—69
Rod Pampling 36-33—69
Duffy Waldorf 33-36—69
Shane Bertsch 34-36—70
Thomas Bjorn 33-37—70
Paul Broadhurst 34-36—70
Alex Cejka 33-37—70
Darren Clarke 38-32—70
Paul Goydos 33-37—70
Richard Green 32-38—70
Mark Hensby 33-37—70
Fredrik Jacobson 33-37—70
Jerry Kelly 35-35—70
Jeff Maggert 35-35—70
Scott McCarron 35-35—70
Scott Parel 35-35—70
Dicky Pride 33-37—70
Tag Ridings 34-36—70
Heath Slocum 34-36—70
Felipe Aguilar 33-38—71
Billy Andrade 35-36—71
Jason Caron 36-35—71
Chris DiMarco 34-37—71
Harrison Frazar 35-36—71
Hiroyuki Fujita 33-38—71
Brandt Jobe 36-35—71
Brendan Jones 34-37—71
Y.E. Yang 34-37—71
K.J. Choi 35-37—72
Mathew Goggin 35-37—72
Timothy O’Neal 34-38—72
John Rollins 35-37—72
Ken Tanigawa 35-37—72
Mario Tiziani 34-38—72
Mark Walker 36-36—72
Mark Wilson 35-37—72
Michael Wright 34-38—72
Woody Austin 33-40—73
Scott Dunlap 32-41—73
Tim Herron 34-39—73
Corey Pavin 36-37—73
Tom Pernice 35-38—73
Kirk Triplett 37-36—73
J.J. Henry 37-37—74
Thongchai Jaidee 35-39—74
Tim Petrovic 36-38—74
Charlie Wi 35-39—74
David Bransdon 34-41—75
Rocco Mediate 38-37—75
Paul Stankowski 37-38—75
Michael Allen 40-36—76
Tom Lehman 39-40—79
John Daly 37-51—88

