Sanford International Tour Scores

The Associated Press

September 14, 2025, 6:53 PM

Sunday

At Minnehaha Country Club

Sioux Falls, S.D.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,747; Par: 70

Final Round

Retief Goosen, $330,000 65-65-67—197
Bo Van Pelt, $193,600 66-65-68—199
Darren Clarke, $145,200 70-64-68—202
Ernie Els, $145,200 66-63-73—202
Miguel Angel Jimenez, $105,600 67-65-71—203
Steven Alker, $83,600 66-70-68—204
Boo Weekley, $83,600 67-68-69—204
Fredrik Jacobson, $66,000 70-71-64—205
Jerry Kelly, $66,000 70-68-67—205
Steve Allan, $48,840 68-70-68—206
Doug Barron, $48,840 68-68-70—206
Mark Hensby, $48,840 70-68-68—206
Soren Kjeldsen, $48,840 68-65-73—206
Tag Ridings, $48,840 70-65-71—206
Angel Cabrera, $34,210 64-69-74—207
Alex Cejka, $34,210 70-67-70—207
Bernhard Langer, $34,210 69-69-69—207
Dicky Pride, $34,210 70-68-69—207
Paul Stankowski, $34,210 75-65-67—207
Michael Wright, $34,210 72-68-67—207
Stephen Ames, $23,289 69-71-68—208
Stuart Appleby, $23,289 69-71-68—208
Jason Caron, $23,289 71-67-70—208
Bob Estes, $23,289 68-72-68—208
Brian Gay, $23,289 68-70-70—208
Brandt Jobe, $23,289 71-72-65—208
Robert Karlsson, $23,289 68-68-72—208
David Bransdon, $17,050 75-67-67—209
Chad Campbell, $17,050 69-68-72—209
Mathew Goggin, $17,050 72-67-70—209
Ricardo Gonzalez, $17,050 68-71-70—209
Rod Pampling, $17,050 69-72-68—209
Brett Quigley, $17,050 67-72-70—209
Shane Bertsch, $13,530 70-67-73—210
Steve Flesch, $13,530 69-72-69—210
Heath Slocum, $13,530 70-71-69—210
Kirk Triplett, $13,530 73-71-66—210
Felipe Aguilar, $11,220 71-73-67—211
Joe Durant, $11,220 68-75-68—211
Mario Tiziani, $11,220 72-69-70—211
Duffy Waldorf, $11,220 69-73-69—211
Mark Walker, $11,220 72-70-69—211
Billy Andrade, $9,020 71-71-70—212
K.J. Choi, $9,020 72-70-70—212
Paul Goydos, $9,020 70-73-69—212
John Rollins, $9,020 72-69-71—212
Mark Wilson, $9,020 72-70-70—212
Paul Broadhurst, $5,940 70-71-72—213
Greg Chalmers, $5,940 67-72-74—213
Chris DiMarco, $5,940 71-72-70—213
Richard Green, $5,940 70-69-74—213
J.J. Henry, $5,940 74-68-71—213
Jeff Maggert, $5,940 70-69-74—213
Scott Parel, $5,940 70-69-74—213
Tom Pernice, $5,940 73-69-71—213
John Senden, $5,940 68-72-73—213
Ken Tanigawa, $5,940 72-71-70—213
Ken Duke, $3,630 67-74-73—214
Scott Dunlap, $3,630 73-73-68—214
David Duval, $3,630 69-73-72—214
Harrison Frazar, $3,630 71-70-73—214
Hiroyuki Fujita, $3,630 71-73-70—214
Thongchai Jaidee, $3,630 74-72-68—214
Brendan Jones, $3,630 71-76-67—214
Mike Weir, $3,630 68-71-75—214
Michael Allen, $2,420 76-70-69—215
Thomas Bjorn, $2,420 70-72-73—215
Tim Herron, $2,420 73-72-70—215
Scott McCarron, $2,002 70-73-73—216
Tim Petrovic, $2,002 74-72-70—216
Y.E. Yang, $1,804 71-73-74—218
Timothy O’Neal, $1,555 72-76-71—219
Corey Pavin, $1,555 73-75-71—219
Charlie Wi, $1,555 74-73-72—219
Tom Lehman, $1,364 79-72-70—221
Woody Austin, $1,276 73-73-78—224
Rocco Mediate 75-78-WD

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

