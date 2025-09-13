Sanford International Tour Scores

Saturday
At Minnehaha Country Club
Sioux Falls, S.D.
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,747; Par: 70
Second Round
|Ernie Els
|66-63—129
|Retief Goosen
|65-65—130
|Bo Van Pelt
|66-65—131
|Miguel Angel Jimenez
|67-65—132
|Angel Cabrera
|64-69—133
|Soren Kjeldsen
|68-65—133
|Darren Clarke
|70-64—134
|Tag Ridings
|70-65—135
|Boo Weekley
|67-68—135
|Steven Alker
|66-70—136
|Doug Barron
|68-68—136
|Robert Karlsson
|68-68—136
|Shane Bertsch
|70-67—137
|Chad Campbell
|69-68—137
|Alex Cejka
|70-67—137
|Steve Allan
|68-70—138
|Jason Caron
|71-67—138
|Brian Gay
|68-70—138
|Mark Hensby
|70-68—138
|Jerry Kelly
|70-68—138
|Bernhard Langer
|69-69—138
|Dicky Pride
|70-68—138
|Greg Chalmers
|67-72—139
|Mathew Goggin
|72-67—139
|Ricardo Gonzalez
|68-71—139
|Richard Green
|70-69—139
|Jeff Maggert
|70-69—139
|Scott Parel
|70-69—139
|Brett Quigley
|67-72—139
|Mike Weir
|68-71—139
|Stephen Ames
|69-71—140
|Stuart Appleby
|69-71—140
|Bob Estes
|68-72—140
|John Senden
|68-72—140
|Paul Stankowski
|75-65—140
|Michael Wright
|72-68—140
|Paul Broadhurst
|70-71—141
|Ken Duke
|67-74—141
|Steve Flesch
|69-72—141
|Harrison Frazar
|71-70—141
|Fredrik Jacobson
|70-71—141
|Rod Pampling
|69-72—141
|John Rollins
|72-69—141
|Heath Slocum
|70-71—141
|Mario Tiziani
|72-69—141
|Billy Andrade
|71-71—142
|Thomas Bjorn
|70-72—142
|David Bransdon
|75-67—142
|K.J. Choi
|72-70—142
|David Duval
|69-73—142
|J.J. Henry
|74-68—142
|Tom Pernice
|73-69—142
|Duffy Waldorf
|69-73—142
|Mark Walker
|72-70—142
|Mark Wilson
|72-70—142
|Chris DiMarco
|71-72—143
|Joe Durant
|68-75—143
|Paul Goydos
|70-73—143
|Brandt Jobe
|71-72—143
|Scott McCarron
|70-73—143
|Ken Tanigawa
|72-71—143
|Felipe Aguilar
|71-73—144
|Hiroyuki Fujita
|71-73—144
|Kirk Triplett
|73-71—144
|Y.E. Yang
|71-73—144
|Tim Herron
|73-72—145
|Michael Allen
|76-70—146
|Woody Austin
|73-73—146
|Scott Dunlap
|73-73—146
|Thongchai Jaidee
|74-72—146
|Tim Petrovic
|74-72—146
|Brendan Jones
|71-76—147
|Charlie Wi
|74-73—147
|Timothy O’Neal
|72-76—148
|Corey Pavin
|73-75—148
|Tom Lehman
|79-72—151
|Rocco Mediate
|75-78—153
|John Daly
|88-WD
