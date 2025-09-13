Live Radio
Home » Sports » Sanford International Tour Scores

Sanford International Tour Scores

The Associated Press

September 13, 2025, 6:20 PM

Saturday

At Minnehaha Country Club

Sioux Falls, S.D.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,747; Par: 70

Second Round

Ernie Els 66-63—129
Retief Goosen 65-65—130
Bo Van Pelt 66-65—131
Miguel Angel Jimenez 67-65—132
Angel Cabrera 64-69—133
Soren Kjeldsen 68-65—133
Darren Clarke 70-64—134
Tag Ridings 70-65—135
Boo Weekley 67-68—135
Steven Alker 66-70—136
Doug Barron 68-68—136
Robert Karlsson 68-68—136
Shane Bertsch 70-67—137
Chad Campbell 69-68—137
Alex Cejka 70-67—137
Steve Allan 68-70—138
Jason Caron 71-67—138
Brian Gay 68-70—138
Mark Hensby 70-68—138
Jerry Kelly 70-68—138
Bernhard Langer 69-69—138
Dicky Pride 70-68—138
Greg Chalmers 67-72—139
Mathew Goggin 72-67—139
Ricardo Gonzalez 68-71—139
Richard Green 70-69—139
Jeff Maggert 70-69—139
Scott Parel 70-69—139
Brett Quigley 67-72—139
Mike Weir 68-71—139
Stephen Ames 69-71—140
Stuart Appleby 69-71—140
Bob Estes 68-72—140
John Senden 68-72—140
Paul Stankowski 75-65—140
Michael Wright 72-68—140
Paul Broadhurst 70-71—141
Ken Duke 67-74—141
Steve Flesch 69-72—141
Harrison Frazar 71-70—141
Fredrik Jacobson 70-71—141
Rod Pampling 69-72—141
John Rollins 72-69—141
Heath Slocum 70-71—141
Mario Tiziani 72-69—141
Billy Andrade 71-71—142
Thomas Bjorn 70-72—142
David Bransdon 75-67—142
K.J. Choi 72-70—142
David Duval 69-73—142
J.J. Henry 74-68—142
Tom Pernice 73-69—142
Duffy Waldorf 69-73—142
Mark Walker 72-70—142
Mark Wilson 72-70—142
Chris DiMarco 71-72—143
Joe Durant 68-75—143
Paul Goydos 70-73—143
Brandt Jobe 71-72—143
Scott McCarron 70-73—143
Ken Tanigawa 72-71—143
Felipe Aguilar 71-73—144
Hiroyuki Fujita 71-73—144
Kirk Triplett 73-71—144
Y.E. Yang 71-73—144
Tim Herron 73-72—145
Michael Allen 76-70—146
Woody Austin 73-73—146
Scott Dunlap 73-73—146
Thongchai Jaidee 74-72—146
Tim Petrovic 74-72—146
Brendan Jones 71-76—147
Charlie Wi 74-73—147
Timothy O’Neal 72-76—148
Corey Pavin 73-75—148
Tom Lehman 79-72—151
Rocco Mediate 75-78—153
John Daly 88-WD

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up