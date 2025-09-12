Live Radio
Sports » Sanford International Par Scores

Sanford International Par Scores

The Associated Press

September 12, 2025, 6:36 PM

Friday

At Minnehaha Country Club

Sioux Falls, S.D.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,747; Par: 70

First Round

Angel Cabrera 31-33—64 -6
Retief Goosen 33-32—65 -5
Steven Alker 31-35—66 -4
Ernie Els 30-36—66 -4
Bo Van Pelt 33-33—66 -4
Greg Chalmers 33-34—67 -3
Ken Duke 33-34—67 -3
Miguel Angel Jimenez 33-34—67 -3
Brett Quigley 33-34—67 -3
Boo Weekley 34-33—67 -3
Steve Allan 32-36—68 -2
Doug Barron 34-34—68 -2
Joe Durant 33-35—68 -2
Bob Estes 31-37—68 -2
Brian Gay 34-34—68 -2
Ricardo Gonzalez 33-35—68 -2
Robert Karlsson 36-32—68 -2
Soren Kjeldsen 31-37—68 -2
John Senden 34-34—68 -2
Mike Weir 34-34—68 -2
Stephen Ames 35-34—69 -1
Stuart Appleby 32-37—69 -1
Chad Campbell 34-35—69 -1
David Duval 33-36—69 -1
Steve Flesch 33-36—69 -1
Bernhard Langer 35-34—69 -1
Rod Pampling 36-33—69 -1
Duffy Waldorf 33-36—69 -1
Shane Bertsch 34-36—70 E
Thomas Bjorn 33-37—70 E
Paul Broadhurst 34-36—70 E
Alex Cejka 33-37—70 E
Darren Clarke 38-32—70 E
Paul Goydos 33-37—70 E
Richard Green 32-38—70 E
Mark Hensby 33-37—70 E
Fredrik Jacobson 33-37—70 E
Jerry Kelly 35-35—70 E
Jeff Maggert 35-35—70 E
Scott McCarron 35-35—70 E
Scott Parel 35-35—70 E
Dicky Pride 33-37—70 E
Tag Ridings 34-36—70 E
Heath Slocum 34-36—70 E
Felipe Aguilar 33-38—71 +1
Billy Andrade 35-36—71 +1
Jason Caron 36-35—71 +1
Chris DiMarco 34-37—71 +1
Harrison Frazar 35-36—71 +1
Hiroyuki Fujita 33-38—71 +1
Brandt Jobe 36-35—71 +1
Brendan Jones 34-37—71 +1
Y.E. Yang 34-37—71 +1
K.J. Choi 35-37—72 +2
Mathew Goggin 35-37—72 +2
Timothy O’Neal 34-38—72 +2
John Rollins 35-37—72 +2
Ken Tanigawa 35-37—72 +2
Mario Tiziani 34-38—72 +2
Mark Walker 36-36—72 +2
Mark Wilson 35-37—72 +2
Michael Wright 34-38—72 +2
Woody Austin 33-40—73 +3
Scott Dunlap 32-41—73 +3
Tim Herron 34-39—73 +3
Corey Pavin 36-37—73 +3
Tom Pernice 35-38—73 +3
Kirk Triplett 37-36—73 +3
J.J. Henry 37-37—74 +4
Thongchai Jaidee 35-39—74 +4
Tim Petrovic 36-38—74 +4
Charlie Wi 35-39—74 +4
David Bransdon 34-41—75 +5
Rocco Mediate 38-37—75 +5
Paul Stankowski 37-38—75 +5
Michael Allen 40-36—76 +6
Tom Lehman 39-40—79 +9
John Daly 37-51—88 +18

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved.

