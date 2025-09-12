Sanford International Par Scores

Friday
At Minnehaha Country Club
Sioux Falls, S.D.
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,747; Par: 70
First Round
|Angel Cabrera
|31-33—64
|-6
|Retief Goosen
|33-32—65
|-5
|Steven Alker
|31-35—66
|-4
|Ernie Els
|30-36—66
|-4
|Bo Van Pelt
|33-33—66
|-4
|Greg Chalmers
|33-34—67
|-3
|Ken Duke
|33-34—67
|-3
|Miguel Angel Jimenez
|33-34—67
|-3
|Brett Quigley
|33-34—67
|-3
|Boo Weekley
|34-33—67
|-3
|Steve Allan
|32-36—68
|-2
|Doug Barron
|34-34—68
|-2
|Joe Durant
|33-35—68
|-2
|Bob Estes
|31-37—68
|-2
|Brian Gay
|34-34—68
|-2
|Ricardo Gonzalez
|33-35—68
|-2
|Robert Karlsson
|36-32—68
|-2
|Soren Kjeldsen
|31-37—68
|-2
|John Senden
|34-34—68
|-2
|Mike Weir
|34-34—68
|-2
|Stephen Ames
|35-34—69
|-1
|Stuart Appleby
|32-37—69
|-1
|Chad Campbell
|34-35—69
|-1
|David Duval
|33-36—69
|-1
|Steve Flesch
|33-36—69
|-1
|Bernhard Langer
|35-34—69
|-1
|Rod Pampling
|36-33—69
|-1
|Duffy Waldorf
|33-36—69
|-1
|Shane Bertsch
|34-36—70
|E
|Thomas Bjorn
|33-37—70
|E
|Paul Broadhurst
|34-36—70
|E
|Alex Cejka
|33-37—70
|E
|Darren Clarke
|38-32—70
|E
|Paul Goydos
|33-37—70
|E
|Richard Green
|32-38—70
|E
|Mark Hensby
|33-37—70
|E
|Fredrik Jacobson
|33-37—70
|E
|Jerry Kelly
|35-35—70
|E
|Jeff Maggert
|35-35—70
|E
|Scott McCarron
|35-35—70
|E
|Scott Parel
|35-35—70
|E
|Dicky Pride
|33-37—70
|E
|Tag Ridings
|34-36—70
|E
|Heath Slocum
|34-36—70
|E
|Felipe Aguilar
|33-38—71
|+1
|Billy Andrade
|35-36—71
|+1
|Jason Caron
|36-35—71
|+1
|Chris DiMarco
|34-37—71
|+1
|Harrison Frazar
|35-36—71
|+1
|Hiroyuki Fujita
|33-38—71
|+1
|Brandt Jobe
|36-35—71
|+1
|Brendan Jones
|34-37—71
|+1
|Y.E. Yang
|34-37—71
|+1
|K.J. Choi
|35-37—72
|+2
|Mathew Goggin
|35-37—72
|+2
|Timothy O’Neal
|34-38—72
|+2
|John Rollins
|35-37—72
|+2
|Ken Tanigawa
|35-37—72
|+2
|Mario Tiziani
|34-38—72
|+2
|Mark Walker
|36-36—72
|+2
|Mark Wilson
|35-37—72
|+2
|Michael Wright
|34-38—72
|+2
|Woody Austin
|33-40—73
|+3
|Scott Dunlap
|32-41—73
|+3
|Tim Herron
|34-39—73
|+3
|Corey Pavin
|36-37—73
|+3
|Tom Pernice
|35-38—73
|+3
|Kirk Triplett
|37-36—73
|+3
|J.J. Henry
|37-37—74
|+4
|Thongchai Jaidee
|35-39—74
|+4
|Tim Petrovic
|36-38—74
|+4
|Charlie Wi
|35-39—74
|+4
|David Bransdon
|34-41—75
|+5
|Rocco Mediate
|38-37—75
|+5
|Paul Stankowski
|37-38—75
|+5
|Michael Allen
|40-36—76
|+6
|Tom Lehman
|39-40—79
|+9
|John Daly
|37-51—88
|+18
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.