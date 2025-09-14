Sanford International Par Scores

Sunday
At Minnehaha Country Club
Sioux Falls, S.D.
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,747; Par: 70
Final Round
|Retief Goosen, $330,000
|65-65-67—197
|-13
|Bo Van Pelt, $193,600
|66-65-68—199
|-11
|Darren Clarke, $145,200
|70-64-68—202
|-8
|Ernie Els, $145,200
|66-63-73—202
|-8
|Miguel Angel Jimenez, $105,600
|67-65-71—203
|-7
|Steven Alker, $83,600
|66-70-68—204
|-6
|Boo Weekley, $83,600
|67-68-69—204
|-6
|Fredrik Jacobson, $66,000
|70-71-64—205
|-5
|Jerry Kelly, $66,000
|70-68-67—205
|-5
|Steve Allan, $48,840
|68-70-68—206
|-4
|Doug Barron, $48,840
|68-68-70—206
|-4
|Mark Hensby, $48,840
|70-68-68—206
|-4
|Soren Kjeldsen, $48,840
|68-65-73—206
|-4
|Tag Ridings, $48,840
|70-65-71—206
|-4
|Angel Cabrera, $34,210
|64-69-74—207
|-3
|Alex Cejka, $34,210
|70-67-70—207
|-3
|Bernhard Langer, $34,210
|69-69-69—207
|-3
|Dicky Pride, $34,210
|70-68-69—207
|-3
|Paul Stankowski, $34,210
|75-65-67—207
|-3
|Michael Wright, $34,210
|72-68-67—207
|-3
|Stephen Ames, $23,289
|69-71-68—208
|-2
|Stuart Appleby, $23,289
|69-71-68—208
|-2
|Jason Caron, $23,289
|71-67-70—208
|-2
|Bob Estes, $23,289
|68-72-68—208
|-2
|Brian Gay, $23,289
|68-70-70—208
|-2
|Brandt Jobe, $23,289
|71-72-65—208
|-2
|Robert Karlsson, $23,289
|68-68-72—208
|-2
|David Bransdon, $17,050
|75-67-67—209
|-1
|Chad Campbell, $17,050
|69-68-72—209
|-1
|Mathew Goggin, $17,050
|72-67-70—209
|-1
|Ricardo Gonzalez, $17,050
|68-71-70—209
|-1
|Rod Pampling, $17,050
|69-72-68—209
|-1
|Brett Quigley, $17,050
|67-72-70—209
|-1
|Shane Bertsch, $13,530
|70-67-73—210
|E
|Steve Flesch, $13,530
|69-72-69—210
|E
|Heath Slocum, $13,530
|70-71-69—210
|E
|Kirk Triplett, $13,530
|73-71-66—210
|E
|Felipe Aguilar, $11,220
|71-73-67—211
|+1
|Joe Durant, $11,220
|68-75-68—211
|+1
|Mario Tiziani, $11,220
|72-69-70—211
|+1
|Duffy Waldorf, $11,220
|69-73-69—211
|+1
|Mark Walker, $11,220
|72-70-69—211
|+1
|Billy Andrade, $9,020
|71-71-70—212
|+2
|K.J. Choi, $9,020
|72-70-70—212
|+2
|Paul Goydos, $9,020
|70-73-69—212
|+2
|John Rollins, $9,020
|72-69-71—212
|+2
|Mark Wilson, $9,020
|72-70-70—212
|+2
|Paul Broadhurst, $5,940
|70-71-72—213
|+3
|Greg Chalmers, $5,940
|67-72-74—213
|+3
|Chris DiMarco, $5,940
|71-72-70—213
|+3
|Richard Green, $5,940
|70-69-74—213
|+3
|J.J. Henry, $5,940
|74-68-71—213
|+3
|Jeff Maggert, $5,940
|70-69-74—213
|+3
|Scott Parel, $5,940
|70-69-74—213
|+3
|Tom Pernice, $5,940
|73-69-71—213
|+3
|John Senden, $5,940
|68-72-73—213
|+3
|Ken Tanigawa, $5,940
|72-71-70—213
|+3
|Ken Duke, $3,630
|67-74-73—214
|+4
|Scott Dunlap, $3,630
|73-73-68—214
|+4
|David Duval, $3,630
|69-73-72—214
|+4
|Harrison Frazar, $3,630
|71-70-73—214
|+4
|Hiroyuki Fujita, $3,630
|71-73-70—214
|+4
|Thongchai Jaidee, $3,630
|74-72-68—214
|+4
|Brendan Jones, $3,630
|71-76-67—214
|+4
|Mike Weir, $3,630
|68-71-75—214
|+4
|Michael Allen, $2,420
|76-70-69—215
|+5
|Thomas Bjorn, $2,420
|70-72-73—215
|+5
|Tim Herron, $2,420
|73-72-70—215
|+5
|Scott McCarron, $2,002
|70-73-73—216
|+6
|Tim Petrovic, $2,002
|74-72-70—216
|+6
|Y.E. Yang, $1,804
|71-73-74—218
|+8
|Timothy O’Neal, $1,555
|72-76-71—219
|+9
|Corey Pavin, $1,555
|73-75-71—219
|+9
|Charlie Wi, $1,555
|74-73-72—219
|+9
|Tom Lehman, $1,364
|79-72-70—221
|+11
|Woody Austin, $1,276
|73-73-78—224
|+14
|Rocco Mediate
|75-78-WD
