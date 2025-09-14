Live Radio
Sanford International Par Scores

The Associated Press

September 14, 2025, 6:53 PM

Sunday

At Minnehaha Country Club

Sioux Falls, S.D.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,747; Par: 70

Final Round

Retief Goosen, $330,000 65-65-67—197 -13
Bo Van Pelt, $193,600 66-65-68—199 -11
Darren Clarke, $145,200 70-64-68—202 -8
Ernie Els, $145,200 66-63-73—202 -8
Miguel Angel Jimenez, $105,600 67-65-71—203 -7
Steven Alker, $83,600 66-70-68—204 -6
Boo Weekley, $83,600 67-68-69—204 -6
Fredrik Jacobson, $66,000 70-71-64—205 -5
Jerry Kelly, $66,000 70-68-67—205 -5
Steve Allan, $48,840 68-70-68—206 -4
Doug Barron, $48,840 68-68-70—206 -4
Mark Hensby, $48,840 70-68-68—206 -4
Soren Kjeldsen, $48,840 68-65-73—206 -4
Tag Ridings, $48,840 70-65-71—206 -4
Angel Cabrera, $34,210 64-69-74—207 -3
Alex Cejka, $34,210 70-67-70—207 -3
Bernhard Langer, $34,210 69-69-69—207 -3
Dicky Pride, $34,210 70-68-69—207 -3
Paul Stankowski, $34,210 75-65-67—207 -3
Michael Wright, $34,210 72-68-67—207 -3
Stephen Ames, $23,289 69-71-68—208 -2
Stuart Appleby, $23,289 69-71-68—208 -2
Jason Caron, $23,289 71-67-70—208 -2
Bob Estes, $23,289 68-72-68—208 -2
Brian Gay, $23,289 68-70-70—208 -2
Brandt Jobe, $23,289 71-72-65—208 -2
Robert Karlsson, $23,289 68-68-72—208 -2
David Bransdon, $17,050 75-67-67—209 -1
Chad Campbell, $17,050 69-68-72—209 -1
Mathew Goggin, $17,050 72-67-70—209 -1
Ricardo Gonzalez, $17,050 68-71-70—209 -1
Rod Pampling, $17,050 69-72-68—209 -1
Brett Quigley, $17,050 67-72-70—209 -1
Shane Bertsch, $13,530 70-67-73—210 E
Steve Flesch, $13,530 69-72-69—210 E
Heath Slocum, $13,530 70-71-69—210 E
Kirk Triplett, $13,530 73-71-66—210 E
Felipe Aguilar, $11,220 71-73-67—211 +1
Joe Durant, $11,220 68-75-68—211 +1
Mario Tiziani, $11,220 72-69-70—211 +1
Duffy Waldorf, $11,220 69-73-69—211 +1
Mark Walker, $11,220 72-70-69—211 +1
Billy Andrade, $9,020 71-71-70—212 +2
K.J. Choi, $9,020 72-70-70—212 +2
Paul Goydos, $9,020 70-73-69—212 +2
John Rollins, $9,020 72-69-71—212 +2
Mark Wilson, $9,020 72-70-70—212 +2
Paul Broadhurst, $5,940 70-71-72—213 +3
Greg Chalmers, $5,940 67-72-74—213 +3
Chris DiMarco, $5,940 71-72-70—213 +3
Richard Green, $5,940 70-69-74—213 +3
J.J. Henry, $5,940 74-68-71—213 +3
Jeff Maggert, $5,940 70-69-74—213 +3
Scott Parel, $5,940 70-69-74—213 +3
Tom Pernice, $5,940 73-69-71—213 +3
John Senden, $5,940 68-72-73—213 +3
Ken Tanigawa, $5,940 72-71-70—213 +3
Ken Duke, $3,630 67-74-73—214 +4
Scott Dunlap, $3,630 73-73-68—214 +4
David Duval, $3,630 69-73-72—214 +4
Harrison Frazar, $3,630 71-70-73—214 +4
Hiroyuki Fujita, $3,630 71-73-70—214 +4
Thongchai Jaidee, $3,630 74-72-68—214 +4
Brendan Jones, $3,630 71-76-67—214 +4
Mike Weir, $3,630 68-71-75—214 +4
Michael Allen, $2,420 76-70-69—215 +5
Thomas Bjorn, $2,420 70-72-73—215 +5
Tim Herron, $2,420 73-72-70—215 +5
Scott McCarron, $2,002 70-73-73—216 +6
Tim Petrovic, $2,002 74-72-70—216 +6
Y.E. Yang, $1,804 71-73-74—218 +8
Timothy O’Neal, $1,555 72-76-71—219 +9
Corey Pavin, $1,555 73-75-71—219 +9
Charlie Wi, $1,555 74-73-72—219 +9
Tom Lehman, $1,364 79-72-70—221 +11
Woody Austin, $1,276 73-73-78—224 +14
Rocco Mediate 75-78-WD

