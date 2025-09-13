Sanford International Par Scores

Saturday
At Minnehaha Country Club
Sioux Falls, S.D.
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,747; Par: 70
Second Round
|Ernie Els
|66-63—129
|-11
|Retief Goosen
|65-65—130
|-10
|Bo Van Pelt
|66-65—131
|-9
|Miguel Angel Jimenez
|67-65—132
|-8
|Angel Cabrera
|64-69—133
|-7
|Soren Kjeldsen
|68-65—133
|-7
|Darren Clarke
|70-64—134
|-6
|Tag Ridings
|70-65—135
|-5
|Boo Weekley
|67-68—135
|-5
|Steven Alker
|66-70—136
|-4
|Doug Barron
|68-68—136
|-4
|Robert Karlsson
|68-68—136
|-4
|Shane Bertsch
|70-67—137
|-3
|Chad Campbell
|69-68—137
|-3
|Alex Cejka
|70-67—137
|-3
|Steve Allan
|68-70—138
|-2
|Jason Caron
|71-67—138
|-2
|Brian Gay
|68-70—138
|-2
|Mark Hensby
|70-68—138
|-2
|Jerry Kelly
|70-68—138
|-2
|Bernhard Langer
|69-69—138
|-2
|Dicky Pride
|70-68—138
|-2
|Greg Chalmers
|67-72—139
|-1
|Mathew Goggin
|72-67—139
|-1
|Ricardo Gonzalez
|68-71—139
|-1
|Richard Green
|70-69—139
|-1
|Jeff Maggert
|70-69—139
|-1
|Scott Parel
|70-69—139
|-1
|Brett Quigley
|67-72—139
|-1
|Mike Weir
|68-71—139
|-1
|Stephen Ames
|69-71—140
|E
|Stuart Appleby
|69-71—140
|E
|Bob Estes
|68-72—140
|E
|John Senden
|68-72—140
|E
|Paul Stankowski
|75-65—140
|E
|Michael Wright
|72-68—140
|E
|Paul Broadhurst
|70-71—141
|+1
|Ken Duke
|67-74—141
|+1
|Steve Flesch
|69-72—141
|+1
|Harrison Frazar
|71-70—141
|+1
|Fredrik Jacobson
|70-71—141
|+1
|Rod Pampling
|69-72—141
|+1
|John Rollins
|72-69—141
|+1
|Heath Slocum
|70-71—141
|+1
|Mario Tiziani
|72-69—141
|+1
|Billy Andrade
|71-71—142
|+2
|Thomas Bjorn
|70-72—142
|+2
|David Bransdon
|75-67—142
|+2
|K.J. Choi
|72-70—142
|+2
|David Duval
|69-73—142
|+2
|J.J. Henry
|74-68—142
|+2
|Tom Pernice
|73-69—142
|+2
|Duffy Waldorf
|69-73—142
|+2
|Mark Walker
|72-70—142
|+2
|Mark Wilson
|72-70—142
|+2
|Chris DiMarco
|71-72—143
|+3
|Joe Durant
|68-75—143
|+3
|Paul Goydos
|70-73—143
|+3
|Brandt Jobe
|71-72—143
|+3
|Scott McCarron
|70-73—143
|+3
|Ken Tanigawa
|72-71—143
|+3
|Felipe Aguilar
|71-73—144
|+4
|Hiroyuki Fujita
|71-73—144
|+4
|Kirk Triplett
|73-71—144
|+4
|Y.E. Yang
|71-73—144
|+4
|Tim Herron
|73-72—145
|+5
|Michael Allen
|76-70—146
|+6
|Woody Austin
|73-73—146
|+6
|Scott Dunlap
|73-73—146
|+6
|Thongchai Jaidee
|74-72—146
|+6
|Tim Petrovic
|74-72—146
|+6
|Brendan Jones
|71-76—147
|+7
|Charlie Wi
|74-73—147
|+7
|Timothy O’Neal
|72-76—148
|+8
|Corey Pavin
|73-75—148
|+8
|Tom Lehman
|79-72—151
|+11
|Rocco Mediate
|75-78—153
|+13
|John Daly
|88-WD
