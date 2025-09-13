Live Radio
Sanford International Par Scores

The Associated Press

September 13, 2025, 6:20 PM

Saturday

At Minnehaha Country Club

Sioux Falls, S.D.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,747; Par: 70

Second Round

Ernie Els 66-63—129 -11
Retief Goosen 65-65—130 -10
Bo Van Pelt 66-65—131 -9
Miguel Angel Jimenez 67-65—132 -8
Angel Cabrera 64-69—133 -7
Soren Kjeldsen 68-65—133 -7
Darren Clarke 70-64—134 -6
Tag Ridings 70-65—135 -5
Boo Weekley 67-68—135 -5
Steven Alker 66-70—136 -4
Doug Barron 68-68—136 -4
Robert Karlsson 68-68—136 -4
Shane Bertsch 70-67—137 -3
Chad Campbell 69-68—137 -3
Alex Cejka 70-67—137 -3
Steve Allan 68-70—138 -2
Jason Caron 71-67—138 -2
Brian Gay 68-70—138 -2
Mark Hensby 70-68—138 -2
Jerry Kelly 70-68—138 -2
Bernhard Langer 69-69—138 -2
Dicky Pride 70-68—138 -2
Greg Chalmers 67-72—139 -1
Mathew Goggin 72-67—139 -1
Ricardo Gonzalez 68-71—139 -1
Richard Green 70-69—139 -1
Jeff Maggert 70-69—139 -1
Scott Parel 70-69—139 -1
Brett Quigley 67-72—139 -1
Mike Weir 68-71—139 -1
Stephen Ames 69-71—140 E
Stuart Appleby 69-71—140 E
Bob Estes 68-72—140 E
John Senden 68-72—140 E
Paul Stankowski 75-65—140 E
Michael Wright 72-68—140 E
Paul Broadhurst 70-71—141 +1
Ken Duke 67-74—141 +1
Steve Flesch 69-72—141 +1
Harrison Frazar 71-70—141 +1
Fredrik Jacobson 70-71—141 +1
Rod Pampling 69-72—141 +1
John Rollins 72-69—141 +1
Heath Slocum 70-71—141 +1
Mario Tiziani 72-69—141 +1
Billy Andrade 71-71—142 +2
Thomas Bjorn 70-72—142 +2
David Bransdon 75-67—142 +2
K.J. Choi 72-70—142 +2
David Duval 69-73—142 +2
J.J. Henry 74-68—142 +2
Tom Pernice 73-69—142 +2
Duffy Waldorf 69-73—142 +2
Mark Walker 72-70—142 +2
Mark Wilson 72-70—142 +2
Chris DiMarco 71-72—143 +3
Joe Durant 68-75—143 +3
Paul Goydos 70-73—143 +3
Brandt Jobe 71-72—143 +3
Scott McCarron 70-73—143 +3
Ken Tanigawa 72-71—143 +3
Felipe Aguilar 71-73—144 +4
Hiroyuki Fujita 71-73—144 +4
Kirk Triplett 73-71—144 +4
Y.E. Yang 71-73—144 +4
Tim Herron 73-72—145 +5
Michael Allen 76-70—146 +6
Woody Austin 73-73—146 +6
Scott Dunlap 73-73—146 +6
Thongchai Jaidee 74-72—146 +6
Tim Petrovic 74-72—146 +6
Brendan Jones 71-76—147 +7
Charlie Wi 74-73—147 +7
Timothy O’Neal 72-76—148 +8
Corey Pavin 73-75—148 +8
Tom Lehman 79-72—151 +11
Rocco Mediate 75-78—153 +13
John Daly 88-WD

