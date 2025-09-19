PURE Insurance Championship Tour Scores

Friday
Pebble Beach, Calif.
a-Spyglass Hill Golf Course (Host Course)
7,000 yards; Par 72
b-Pebble Beach Golf Links
6,828 yards; Par 72
Purse: $2.4 million
First Round
Note: Tournament is played on two courses.
|Cameron Percy
|33b-33b—66
|Mike Weir
|34b-32b—66
|Steven Alker
|32a-35a—67
|David Bransdon
|32b-35b—67
|Thongchai Jaidee
|34a-33a—67
|Rod Pampling
|33b-34b—67
|Vijay Singh
|34a-33a—67
|Ken Tanigawa
|33b-34b—67
|Stuart Appleby
|33b-35b—68
|Angel Cabrera
|34b-34b—68
|Tommy Gainey
|34a-34a—68
|Matt Gogel
|33b-35b—68
|Jerry Kelly
|32a-36a—68
|Timothy O’Neal
|33b-35b—68
|Tom Pernice
|35a-33a—68
|Y.E. Yang
|35a-33a—68
|Fred Couples
|34a-35a—69
|Mathew Goggin
|36b-33b—69
|Brendan Jones
|33a-36a—69
|Justin Leonard
|36b-33b—69
|Mario Tiziani
|34b-35b—69
|Mark Wilson
|33b-36b—69
|Stephen Ames
|33a-37a—70
|Greg Chalmers
|34a-36a—70
|Stewart Cink
|35b-35b—70
|Retief Goosen
|35a-35a—70
|Jay Haas
|36b-34b—70
|Rocco Mediate
|34b-36b—70
|John Senden
|36b-34b—70
|Kirk Triplett
|34b-36b—70
|Bo Van Pelt
|35a-35a—70
|Doug Barron
|35a-36a—71
|Paul Broadhurst
|36a-35a—71
|Chad Campbell
|36b-35b—71
|Alex Cejka
|34b-37b—71
|Scott Dunlap
|36a-35a—71
|Hiroyuki Fujita
|36a-35a—71
|David Morland
|36a-35a—71
|Dicky Pride
|34b-37b—71
|John Rollins
|34b-37b—71
|Heath Slocum
|34b-37b—71
|Paul Stankowski
|35a-36a—71
|Woody Austin
|36a-36a—72
|Shane Bertsch
|35a-37a—72
|Olin Browne
|36b-36b—72
|Jason Caron
|37b-35b—72
|Russ Cochran
|37a-35a—72
|Chris DiMarco
|39a-33a—72
|Ken Duke
|38a-34a—72
|Ernie Els
|36a-36a—72
|Steve Flesch
|34a-38a—72
|Michael Wright
|34a-38a—72
|Felipe Aguilar
|37a-36a—73
|Steve Allan
|39b-34b—73
|Billy Andrade
|37b-36b—73
|David Duval
|38a-35a—73
|J.J. Henry
|35a-38a—73
|Fredrik Jacobson
|36b-37b—73
|Jeff Maggert
|36b-37b—73
|Scott McCarron
|35b-38b—73
|Tim Petrovic
|36a-37a—73
|Charlie Wi
|33b-40b—73
|K.J. Choi
|36b-38b—74
|Glen Day
|37a-37a—74
|Harrison Frazar
|37b-37b—74
|Ricardo Gonzalez
|36b-38b—74
|Paul Goydos
|36a-38a—74
|Robert Karlsson
|38a-36a—74
|Brian Gay
|37a-38a—75
|Mark Walker
|37a-38a—75
|Michael Allen
|37b-39b—76
|Joe Durant
|40b-36b—76
|David Frost
|38b-38b—76
|Thomas Bjorn
|37a-40a—77
|Duffy Waldorf
|39a-38a—77
|John Huston
|38a-40a—78
|Tom Lehman
|40b-38b—78
|Boo Weekley
|40b-38b—78
|Lee Janzen
|40b-39b—79
|Scott Verplank
|42a-39a—81
