PURE Insurance Championship Tour Scores

The Associated Press

September 19, 2025, 9:48 PM

Friday

Pebble Beach, Calif.

a-Spyglass Hill Golf Course (Host Course)

7,000 yards; Par 72

b-Pebble Beach Golf Links

6,828 yards; Par 72

Purse: $2.4 million

First Round

Note: Tournament is played on two courses.

Cameron Percy 33b-33b—66
Mike Weir 34b-32b—66
Steven Alker 32a-35a—67
David Bransdon 32b-35b—67
Thongchai Jaidee 34a-33a—67
Rod Pampling 33b-34b—67
Vijay Singh 34a-33a—67
Ken Tanigawa 33b-34b—67
Stuart Appleby 33b-35b—68
Angel Cabrera 34b-34b—68
Tommy Gainey 34a-34a—68
Matt Gogel 33b-35b—68
Jerry Kelly 32a-36a—68
Timothy O’Neal 33b-35b—68
Tom Pernice 35a-33a—68
Y.E. Yang 35a-33a—68
Fred Couples 34a-35a—69
Mathew Goggin 36b-33b—69
Brendan Jones 33a-36a—69
Justin Leonard 36b-33b—69
Mario Tiziani 34b-35b—69
Mark Wilson 33b-36b—69
Stephen Ames 33a-37a—70
Greg Chalmers 34a-36a—70
Stewart Cink 35b-35b—70
Retief Goosen 35a-35a—70
Jay Haas 36b-34b—70
Rocco Mediate 34b-36b—70
John Senden 36b-34b—70
Kirk Triplett 34b-36b—70
Bo Van Pelt 35a-35a—70
Doug Barron 35a-36a—71
Paul Broadhurst 36a-35a—71
Chad Campbell 36b-35b—71
Alex Cejka 34b-37b—71
Scott Dunlap 36a-35a—71
Hiroyuki Fujita 36a-35a—71
David Morland 36a-35a—71
Dicky Pride 34b-37b—71
John Rollins 34b-37b—71
Heath Slocum 34b-37b—71
Paul Stankowski 35a-36a—71
Woody Austin 36a-36a—72
Shane Bertsch 35a-37a—72
Olin Browne 36b-36b—72
Jason Caron 37b-35b—72
Russ Cochran 37a-35a—72
Chris DiMarco 39a-33a—72
Ken Duke 38a-34a—72
Ernie Els 36a-36a—72
Steve Flesch 34a-38a—72
Michael Wright 34a-38a—72
Felipe Aguilar 37a-36a—73
Steve Allan 39b-34b—73
Billy Andrade 37b-36b—73
David Duval 38a-35a—73
J.J. Henry 35a-38a—73
Fredrik Jacobson 36b-37b—73
Jeff Maggert 36b-37b—73
Scott McCarron 35b-38b—73
Tim Petrovic 36a-37a—73
Charlie Wi 33b-40b—73
K.J. Choi 36b-38b—74
Glen Day 37a-37a—74
Harrison Frazar 37b-37b—74
Ricardo Gonzalez 36b-38b—74
Paul Goydos 36a-38a—74
Robert Karlsson 38a-36a—74
Brian Gay 37a-38a—75
Mark Walker 37a-38a—75
Michael Allen 37b-39b—76
Joe Durant 40b-36b—76
David Frost 38b-38b—76
Thomas Bjorn 37a-40a—77
Duffy Waldorf 39a-38a—77
John Huston 38a-40a—78
Tom Lehman 40b-38b—78
Boo Weekley 40b-38b—78
Lee Janzen 40b-39b—79
Scott Verplank 42a-39a—81

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

