PURE Insurance Championship Tour Scores

The Associated Press

September 21, 2025, 9:16 PM

Sunday

Pebble Beach, Calif.

a-Spyglass Hill Golf Course (Host Course)

7,000 yards; Par 72

b-Pebble Beach Golf Links

6,828 yards; Par 72

Purse: $2.4 million

Final Round

Note: Tournament is played on two courses.

Doug Barron 71a-67b-66b—204
Vijay Singh 67a-69b-69b—205
Steven Alker 67a-67b-72b—206
Retief Goosen 70a-71b-65b—206
Stewart Cink 70b-66a-72b—208
Fred Couples 69a-69b-70b—208
Justin Leonard 69b-69a-70b—208
Y.E. Yang 68a-70b-70b—208
Mike Weir 66b-68a-75b—209
Mark Wilson 69b-70a-70b—209
Steve Allan 73b-68a-69b—210
Cameron Percy 66b-72a-72b—210
Stuart Appleby 68b-73a-70b—211
Angel Cabrera 68b-72a-71b—211
Paul Stankowski 71a-71b-69b—211
Ernie Els 72a-73b-67b—212
Tommy Gainey 68a-74b-70b—212
Fredrik Jacobson 73b-69a-70b—212
Dicky Pride 71b-73a-68b—212
Stephen Ames 70a-71b-72b—213
Paul Broadhurst 71a-71b-71b—213
Steve Flesch 72a-70b-71b—213
Greg Chalmers 70a-76b-68b—214
Matt Gogel 68b-74a-72b—214
Jerry Kelly 68a-74b-72b—214
Jeff Maggert 73b-68a-73b—214
Heath Slocum 71b-68a-75b—214
Kirk Triplett 70b-73a-71b—214
Mathew Goggin 69b-72a-74b—215
Thongchai Jaidee 67a-77b-71b—215
John Rollins 71b-74a-70b—215
Mario Tiziani 69b-68a-78b—215
Michael Wright 72a-71b-72b—215
Alex Cejka 71b-72a-73b—216
Scott Dunlap 71a-75b-70b—216
Timothy O’Neal 68b-76a-72b—216
Ken Tanigawa 67b-72a-77b—216
David Bransdon 67b-70a-80b—217
Chad Campbell 71b-72a-74b—217
K.J. Choi 74b-72a-71b—217
Ken Duke 72a-70b-75b—217
Tom Pernice 68a-74b-75b—217
John Senden 70b-72a-75b—217
Rod Pampling 67b-77a-74b—218
Jay Haas 70b-74a-75b—219
Bo Van Pelt 70a-75b-74b—219
Shane Bertsch 72a-71b-77b—220
Glen Day 74a-71b-75b—220
Brendan Jones 69a-76b-77b—222
Chris DiMarco 72a-74b-77b—223
Rocco Mediate 70b-76a-81b—227
Billy Andrade 73b-74a—147
Jason Caron 72b-75a—147
Hiroyuki Fujita 71a-76b—147
Ricardo Gonzalez 74b-73a—147
Robert Karlsson 74a-73b—147
Tim Petrovic 73a-74b—147
Felipe Aguilar 73a-75b—148
David Duval 73a-75b—148
Brian Gay 75a-73b—148
David Morland 71a-77b—148
Mark Walker 75a-73b—148
Woody Austin 72a-77b—149
Thomas Bjorn 77a-72b—149
Russ Cochran 72a-77b—149
J.J. Henry 73a-76b—149
Lee Janzen 79b-70a—149
Scott McCarron 73b-76a—149
Scott Verplank 81a-68b—149
Olin Browne 72b-78a—150
Harrison Frazar 74b-76a—150
David Frost 76b-74a—150
John Huston 78a-72b—150
Joe Durant 76b-75a—151
Duffy Waldorf 77a-74b—151
Charlie Wi 73b-78a—151
Boo Weekley 78b-78a—156
Michael Allen 76b-81a—157
Tom Lehman 78b-80a—158

