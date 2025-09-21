PURE Insurance Championship Tour Scores

Sunday
Pebble Beach, Calif.
a-Spyglass Hill Golf Course (Host Course)
7,000 yards; Par 72
b-Pebble Beach Golf Links
6,828 yards; Par 72
Purse: $2.4 million
Final Round
Note: Tournament is played on two courses.
|Doug Barron
|71a-67b-66b—204
|Vijay Singh
|67a-69b-69b—205
|Steven Alker
|67a-67b-72b—206
|Retief Goosen
|70a-71b-65b—206
|Stewart Cink
|70b-66a-72b—208
|Fred Couples
|69a-69b-70b—208
|Justin Leonard
|69b-69a-70b—208
|Y.E. Yang
|68a-70b-70b—208
|Mike Weir
|66b-68a-75b—209
|Mark Wilson
|69b-70a-70b—209
|Steve Allan
|73b-68a-69b—210
|Cameron Percy
|66b-72a-72b—210
|Stuart Appleby
|68b-73a-70b—211
|Angel Cabrera
|68b-72a-71b—211
|Paul Stankowski
|71a-71b-69b—211
|Ernie Els
|72a-73b-67b—212
|Tommy Gainey
|68a-74b-70b—212
|Fredrik Jacobson
|73b-69a-70b—212
|Dicky Pride
|71b-73a-68b—212
|Stephen Ames
|70a-71b-72b—213
|Paul Broadhurst
|71a-71b-71b—213
|Steve Flesch
|72a-70b-71b—213
|Greg Chalmers
|70a-76b-68b—214
|Matt Gogel
|68b-74a-72b—214
|Jerry Kelly
|68a-74b-72b—214
|Jeff Maggert
|73b-68a-73b—214
|Heath Slocum
|71b-68a-75b—214
|Kirk Triplett
|70b-73a-71b—214
|Mathew Goggin
|69b-72a-74b—215
|Thongchai Jaidee
|67a-77b-71b—215
|John Rollins
|71b-74a-70b—215
|Mario Tiziani
|69b-68a-78b—215
|Michael Wright
|72a-71b-72b—215
|Alex Cejka
|71b-72a-73b—216
|Scott Dunlap
|71a-75b-70b—216
|Timothy O’Neal
|68b-76a-72b—216
|Ken Tanigawa
|67b-72a-77b—216
|David Bransdon
|67b-70a-80b—217
|Chad Campbell
|71b-72a-74b—217
|K.J. Choi
|74b-72a-71b—217
|Ken Duke
|72a-70b-75b—217
|Tom Pernice
|68a-74b-75b—217
|John Senden
|70b-72a-75b—217
|Rod Pampling
|67b-77a-74b—218
|Jay Haas
|70b-74a-75b—219
|Bo Van Pelt
|70a-75b-74b—219
|Shane Bertsch
|72a-71b-77b—220
|Glen Day
|74a-71b-75b—220
|Brendan Jones
|69a-76b-77b—222
|Chris DiMarco
|72a-74b-77b—223
|Rocco Mediate
|70b-76a-81b—227
|Billy Andrade
|73b-74a—147
|Jason Caron
|72b-75a—147
|Hiroyuki Fujita
|71a-76b—147
|Ricardo Gonzalez
|74b-73a—147
|Robert Karlsson
|74a-73b—147
|Tim Petrovic
|73a-74b—147
|Felipe Aguilar
|73a-75b—148
|David Duval
|73a-75b—148
|Brian Gay
|75a-73b—148
|David Morland
|71a-77b—148
|Mark Walker
|75a-73b—148
|Woody Austin
|72a-77b—149
|Thomas Bjorn
|77a-72b—149
|Russ Cochran
|72a-77b—149
|J.J. Henry
|73a-76b—149
|Lee Janzen
|79b-70a—149
|Scott McCarron
|73b-76a—149
|Scott Verplank
|81a-68b—149
|Olin Browne
|72b-78a—150
|Harrison Frazar
|74b-76a—150
|David Frost
|76b-74a—150
|John Huston
|78a-72b—150
|Joe Durant
|76b-75a—151
|Duffy Waldorf
|77a-74b—151
|Charlie Wi
|73b-78a—151
|Boo Weekley
|78b-78a—156
|Michael Allen
|76b-81a—157
|Tom Lehman
|78b-80a—158
