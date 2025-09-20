Live Radio
PURE Insurance Championship Tour Scores

The Associated Press

September 20, 2025, 9:45 PM

Saturday

Pebble Beach, Calif.

a-Spyglass Hill Golf Course (Host Course)

7,000 yards; Par 72

b-Pebble Beach Golf Links

6,828 yards; Par 72

Purse: $2.4 million

Second Round

Note: Tournament is played on two courses.

Steven Alker 67a-67b—134
Mike Weir 66b-68a—134
Stewart Cink 70b-66a—136
Vijay Singh 67a-69b—136
David Bransdon 67b-70a—137
Mario Tiziani 69b-68a—137
Doug Barron 71a-67b—138
Fred Couples 69a-69b—138
Justin Leonard 69b-69a—138
Cameron Percy 66b-72a—138
Y.E. Yang 68a-70b—138
Heath Slocum 71b-68a—139
Ken Tanigawa 67b-72a—139
Mark Wilson 69b-70a—139
Angel Cabrera 68b-72a—140
Steve Allan 73b-68a—141
Stephen Ames 70a-71b—141
Stuart Appleby 68b-73a—141
Mathew Goggin 69b-72a—141
Retief Goosen 70a-71b—141
Jeff Maggert 73b-68a—141
Paul Broadhurst 71a-71b—142
Ken Duke 72a-70b—142
Steve Flesch 72a-70b—142
Tommy Gainey 68a-74b—142
Matt Gogel 68b-74a—142
Fredrik Jacobson 73b-69a—142
Jerry Kelly 68a-74b—142
Tom Pernice 68a-74b—142
John Senden 70b-72a—142
Paul Stankowski 71a-71b—142
Shane Bertsch 72a-71b—143
Chad Campbell 71b-72a—143
Alex Cejka 71b-72a—143
Kirk Triplett 70b-73a—143
Michael Wright 72a-71b—143
Jay Haas 70b-74a—144
Thongchai Jaidee 67a-77b—144
Timothy O’Neal 68b-76a—144
Rod Pampling 67b-77a—144
Dicky Pride 71b-73a—144
Glen Day 74a-71b—145
Ernie Els 72a-73b—145
Brendan Jones 69a-76b—145
John Rollins 71b-74a—145
Bo Van Pelt 70a-75b—145
Greg Chalmers 70a-76b—146
K.J. Choi 74b-72a—146
Chris DiMarco 72a-74b—146
Scott Dunlap 71a-75b—146
Rocco Mediate 70b-76a—146
Billy Andrade 73b-74a—147
Jason Caron 72b-75a—147
Hiroyuki Fujita 71a-76b—147
Ricardo Gonzalez 74b-73a—147
Robert Karlsson 74a-73b—147
Tim Petrovic 73a-74b—147
Felipe Aguilar 73a-75b—148
David Duval 73a-75b—148
Brian Gay 75a-73b—148
David Morland 71a-77b—148
Mark Walker 75a-73b—148
Woody Austin 72a-77b—149
Thomas Bjorn 77a-72b—149
Russ Cochran 72a-77b—149
J.J. Henry 73a-76b—149
Lee Janzen 79b-70a—149
Scott McCarron 73b-76a—149
Scott Verplank 81a-68b—149
Olin Browne 72b-78a—150
Harrison Frazar 74b-76a—150
David Frost 76b-74a—150
John Huston 78a-72b—150
Joe Durant 76b-75a—151
Duffy Waldorf 77a-74b—151
Charlie Wi 73b-78a—151
Boo Weekley 78b-78a—156
Michael Allen 76b-81a—157
Tom Lehman 78b-80a—158
Paul Goydos 74a-WD

