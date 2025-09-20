PURE Insurance Championship Tour Scores

Saturday
Pebble Beach, Calif.
a-Spyglass Hill Golf Course (Host Course)
7,000 yards; Par 72
b-Pebble Beach Golf Links
6,828 yards; Par 72
Purse: $2.4 million
Second Round
Note: Tournament is played on two courses.
|Steven Alker
|67a-67b—134
|Mike Weir
|66b-68a—134
|Stewart Cink
|70b-66a—136
|Vijay Singh
|67a-69b—136
|David Bransdon
|67b-70a—137
|Mario Tiziani
|69b-68a—137
|Doug Barron
|71a-67b—138
|Fred Couples
|69a-69b—138
|Justin Leonard
|69b-69a—138
|Cameron Percy
|66b-72a—138
|Y.E. Yang
|68a-70b—138
|Heath Slocum
|71b-68a—139
|Ken Tanigawa
|67b-72a—139
|Mark Wilson
|69b-70a—139
|Angel Cabrera
|68b-72a—140
|Steve Allan
|73b-68a—141
|Stephen Ames
|70a-71b—141
|Stuart Appleby
|68b-73a—141
|Mathew Goggin
|69b-72a—141
|Retief Goosen
|70a-71b—141
|Jeff Maggert
|73b-68a—141
|Paul Broadhurst
|71a-71b—142
|Ken Duke
|72a-70b—142
|Steve Flesch
|72a-70b—142
|Tommy Gainey
|68a-74b—142
|Matt Gogel
|68b-74a—142
|Fredrik Jacobson
|73b-69a—142
|Jerry Kelly
|68a-74b—142
|Tom Pernice
|68a-74b—142
|John Senden
|70b-72a—142
|Paul Stankowski
|71a-71b—142
|Shane Bertsch
|72a-71b—143
|Chad Campbell
|71b-72a—143
|Alex Cejka
|71b-72a—143
|Kirk Triplett
|70b-73a—143
|Michael Wright
|72a-71b—143
|Jay Haas
|70b-74a—144
|Thongchai Jaidee
|67a-77b—144
|Timothy O’Neal
|68b-76a—144
|Rod Pampling
|67b-77a—144
|Dicky Pride
|71b-73a—144
|Glen Day
|74a-71b—145
|Ernie Els
|72a-73b—145
|Brendan Jones
|69a-76b—145
|John Rollins
|71b-74a—145
|Bo Van Pelt
|70a-75b—145
|Greg Chalmers
|70a-76b—146
|K.J. Choi
|74b-72a—146
|Chris DiMarco
|72a-74b—146
|Scott Dunlap
|71a-75b—146
|Rocco Mediate
|70b-76a—146
|Billy Andrade
|73b-74a—147
|Jason Caron
|72b-75a—147
|Hiroyuki Fujita
|71a-76b—147
|Ricardo Gonzalez
|74b-73a—147
|Robert Karlsson
|74a-73b—147
|Tim Petrovic
|73a-74b—147
|Felipe Aguilar
|73a-75b—148
|David Duval
|73a-75b—148
|Brian Gay
|75a-73b—148
|David Morland
|71a-77b—148
|Mark Walker
|75a-73b—148
|Woody Austin
|72a-77b—149
|Thomas Bjorn
|77a-72b—149
|Russ Cochran
|72a-77b—149
|J.J. Henry
|73a-76b—149
|Lee Janzen
|79b-70a—149
|Scott McCarron
|73b-76a—149
|Scott Verplank
|81a-68b—149
|Olin Browne
|72b-78a—150
|Harrison Frazar
|74b-76a—150
|David Frost
|76b-74a—150
|John Huston
|78a-72b—150
|Joe Durant
|76b-75a—151
|Duffy Waldorf
|77a-74b—151
|Charlie Wi
|73b-78a—151
|Boo Weekley
|78b-78a—156
|Michael Allen
|76b-81a—157
|Tom Lehman
|78b-80a—158
|Paul Goydos
|74a-WD
