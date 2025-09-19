PURE Insurance Championship Par Scores

Friday
Pebble Beach, Calif.
a-Spyglass Hill Golf Course (Host Course)
7,000 yards; Par 72
b-Pebble Beach Golf Links
6,828 yards; Par 72
Purse: $2.4 million
First Round
Note: Tournament is played on two courses.
|Cameron Percy
|33b-33b—66
|-6
|Mike Weir
|34b-32b—66
|-6
|Steven Alker
|32a-35a—67
|-5
|David Bransdon
|32b-35b—67
|-5
|Thongchai Jaidee
|34a-33a—67
|-5
|Rod Pampling
|33b-34b—67
|-5
|Vijay Singh
|34a-33a—67
|-5
|Ken Tanigawa
|33b-34b—67
|-5
|Stuart Appleby
|33b-35b—68
|-4
|Angel Cabrera
|34b-34b—68
|-4
|Tommy Gainey
|34a-34a—68
|-4
|Matt Gogel
|33b-35b—68
|-4
|Jerry Kelly
|32a-36a—68
|-4
|Timothy O’Neal
|33b-35b—68
|-4
|Tom Pernice
|35a-33a—68
|-4
|Y.E. Yang
|35a-33a—68
|-4
|Fred Couples
|34a-35a—69
|-3
|Mathew Goggin
|36b-33b—69
|-3
|Brendan Jones
|33a-36a—69
|-3
|Justin Leonard
|36b-33b—69
|-3
|Mario Tiziani
|34b-35b—69
|-3
|Mark Wilson
|33b-36b—69
|-3
|Stephen Ames
|33a-37a—70
|-2
|Greg Chalmers
|34a-36a—70
|-2
|Stewart Cink
|35b-35b—70
|-2
|Retief Goosen
|35a-35a—70
|-2
|Jay Haas
|36b-34b—70
|-2
|Rocco Mediate
|34b-36b—70
|-2
|John Senden
|36b-34b—70
|-2
|Kirk Triplett
|34b-36b—70
|-2
|Bo Van Pelt
|35a-35a—70
|-2
|Doug Barron
|35a-36a—71
|-1
|Paul Broadhurst
|36a-35a—71
|-1
|Chad Campbell
|36b-35b—71
|-1
|Alex Cejka
|34b-37b—71
|-1
|Scott Dunlap
|36a-35a—71
|-1
|Hiroyuki Fujita
|36a-35a—71
|-1
|David Morland
|36a-35a—71
|-1
|Dicky Pride
|34b-37b—71
|-1
|John Rollins
|34b-37b—71
|-1
|Heath Slocum
|34b-37b—71
|-1
|Paul Stankowski
|35a-36a—71
|-1
|Woody Austin
|36a-36a—72
|E
|Shane Bertsch
|35a-37a—72
|E
|Olin Browne
|36b-36b—72
|E
|Jason Caron
|37b-35b—72
|E
|Russ Cochran
|37a-35a—72
|E
|Chris DiMarco
|39a-33a—72
|E
|Ken Duke
|38a-34a—72
|E
|Ernie Els
|36a-36a—72
|E
|Steve Flesch
|34a-38a—72
|E
|Michael Wright
|34a-38a—72
|E
|Felipe Aguilar
|37a-36a—73
|+1
|Steve Allan
|39b-34b—73
|+1
|Billy Andrade
|37b-36b—73
|+1
|David Duval
|38a-35a—73
|+1
|J.J. Henry
|35a-38a—73
|+1
|Fredrik Jacobson
|36b-37b—73
|+1
|Jeff Maggert
|36b-37b—73
|+1
|Scott McCarron
|35b-38b—73
|+1
|Tim Petrovic
|36a-37a—73
|+1
|Charlie Wi
|33b-40b—73
|+1
|K.J. Choi
|36b-38b—74
|+2
|Glen Day
|37a-37a—74
|+2
|Harrison Frazar
|37b-37b—74
|+2
|Ricardo Gonzalez
|36b-38b—74
|+2
|Paul Goydos
|36a-38a—74
|+2
|Robert Karlsson
|38a-36a—74
|+2
|Brian Gay
|37a-38a—75
|+3
|Mark Walker
|37a-38a—75
|+3
|Michael Allen
|37b-39b—76
|+4
|Joe Durant
|40b-36b—76
|+4
|David Frost
|38b-38b—76
|+4
|Thomas Bjorn
|37a-40a—77
|+5
|Duffy Waldorf
|39a-38a—77
|+5
|John Huston
|38a-40a—78
|+6
|Tom Lehman
|40b-38b—78
|+6
|Boo Weekley
|40b-38b—78
|+6
|Lee Janzen
|40b-39b—79
|+7
|Scott Verplank
|42a-39a—81
|+9
