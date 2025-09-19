Live Radio
Home » Sports » PURE Insurance Championship Par Scores

PURE Insurance Championship Par Scores

The Associated Press

September 19, 2025, 9:48 PM

Friday

Pebble Beach, Calif.

a-Spyglass Hill Golf Course (Host Course)

7,000 yards; Par 72

b-Pebble Beach Golf Links

6,828 yards; Par 72

Purse: $2.4 million

First Round

Note: Tournament is played on two courses.

Cameron Percy 33b-33b—66 -6
Mike Weir 34b-32b—66 -6
Steven Alker 32a-35a—67 -5
David Bransdon 32b-35b—67 -5
Thongchai Jaidee 34a-33a—67 -5
Rod Pampling 33b-34b—67 -5
Vijay Singh 34a-33a—67 -5
Ken Tanigawa 33b-34b—67 -5
Stuart Appleby 33b-35b—68 -4
Angel Cabrera 34b-34b—68 -4
Tommy Gainey 34a-34a—68 -4
Matt Gogel 33b-35b—68 -4
Jerry Kelly 32a-36a—68 -4
Timothy O’Neal 33b-35b—68 -4
Tom Pernice 35a-33a—68 -4
Y.E. Yang 35a-33a—68 -4
Fred Couples 34a-35a—69 -3
Mathew Goggin 36b-33b—69 -3
Brendan Jones 33a-36a—69 -3
Justin Leonard 36b-33b—69 -3
Mario Tiziani 34b-35b—69 -3
Mark Wilson 33b-36b—69 -3
Stephen Ames 33a-37a—70 -2
Greg Chalmers 34a-36a—70 -2
Stewart Cink 35b-35b—70 -2
Retief Goosen 35a-35a—70 -2
Jay Haas 36b-34b—70 -2
Rocco Mediate 34b-36b—70 -2
John Senden 36b-34b—70 -2
Kirk Triplett 34b-36b—70 -2
Bo Van Pelt 35a-35a—70 -2
Doug Barron 35a-36a—71 -1
Paul Broadhurst 36a-35a—71 -1
Chad Campbell 36b-35b—71 -1
Alex Cejka 34b-37b—71 -1
Scott Dunlap 36a-35a—71 -1
Hiroyuki Fujita 36a-35a—71 -1
David Morland 36a-35a—71 -1
Dicky Pride 34b-37b—71 -1
John Rollins 34b-37b—71 -1
Heath Slocum 34b-37b—71 -1
Paul Stankowski 35a-36a—71 -1
Woody Austin 36a-36a—72 E
Shane Bertsch 35a-37a—72 E
Olin Browne 36b-36b—72 E
Jason Caron 37b-35b—72 E
Russ Cochran 37a-35a—72 E
Chris DiMarco 39a-33a—72 E
Ken Duke 38a-34a—72 E
Ernie Els 36a-36a—72 E
Steve Flesch 34a-38a—72 E
Michael Wright 34a-38a—72 E
Felipe Aguilar 37a-36a—73 +1
Steve Allan 39b-34b—73 +1
Billy Andrade 37b-36b—73 +1
David Duval 38a-35a—73 +1
J.J. Henry 35a-38a—73 +1
Fredrik Jacobson 36b-37b—73 +1
Jeff Maggert 36b-37b—73 +1
Scott McCarron 35b-38b—73 +1
Tim Petrovic 36a-37a—73 +1
Charlie Wi 33b-40b—73 +1
K.J. Choi 36b-38b—74 +2
Glen Day 37a-37a—74 +2
Harrison Frazar 37b-37b—74 +2
Ricardo Gonzalez 36b-38b—74 +2
Paul Goydos 36a-38a—74 +2
Robert Karlsson 38a-36a—74 +2
Brian Gay 37a-38a—75 +3
Mark Walker 37a-38a—75 +3
Michael Allen 37b-39b—76 +4
Joe Durant 40b-36b—76 +4
David Frost 38b-38b—76 +4
Thomas Bjorn 37a-40a—77 +5
Duffy Waldorf 39a-38a—77 +5
John Huston 38a-40a—78 +6
Tom Lehman 40b-38b—78 +6
Boo Weekley 40b-38b—78 +6
Lee Janzen 40b-39b—79 +7
Scott Verplank 42a-39a—81 +9

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up