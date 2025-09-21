Live Radio
PURE Insurance Championship Par Scores

The Associated Press

September 21, 2025, 9:16 PM

Sunday

Pebble Beach, Calif.

a-Spyglass Hill Golf Course (Host Course)

7,000 yards; Par 72

b-Pebble Beach Golf Links

6,828 yards; Par 72

Purse: $2.4 million

Final Round

Note: Tournament is played on two courses.

Doug Barron 71a-67b-66b—204 -12
Vijay Singh 67a-69b-69b—205 -11
Steven Alker 67a-67b-72b—206 -10
Retief Goosen 70a-71b-65b—206 -10
Stewart Cink 70b-66a-72b—208 -8
Fred Couples 69a-69b-70b—208 -8
Justin Leonard 69b-69a-70b—208 -8
Y.E. Yang 68a-70b-70b—208 -8
Mike Weir 66b-68a-75b—209 -7
Mark Wilson 69b-70a-70b—209 -7
Steve Allan 73b-68a-69b—210 -6
Cameron Percy 66b-72a-72b—210 -6
Stuart Appleby 68b-73a-70b—211 -5
Angel Cabrera 68b-72a-71b—211 -5
Paul Stankowski 71a-71b-69b—211 -5
Ernie Els 72a-73b-67b—212 -4
Tommy Gainey 68a-74b-70b—212 -4
Fredrik Jacobson 73b-69a-70b—212 -4
Dicky Pride 71b-73a-68b—212 -4
Stephen Ames 70a-71b-72b—213 -3
Paul Broadhurst 71a-71b-71b—213 -3
Steve Flesch 72a-70b-71b—213 -3
Greg Chalmers 70a-76b-68b—214 -2
Matt Gogel 68b-74a-72b—214 -2
Jerry Kelly 68a-74b-72b—214 -2
Jeff Maggert 73b-68a-73b—214 -2
Heath Slocum 71b-68a-75b—214 -2
Kirk Triplett 70b-73a-71b—214 -2
Mathew Goggin 69b-72a-74b—215 -1
Thongchai Jaidee 67a-77b-71b—215 -1
John Rollins 71b-74a-70b—215 -1
Mario Tiziani 69b-68a-78b—215 -1
Michael Wright 72a-71b-72b—215 -1
Alex Cejka 71b-72a-73b—216 E
Scott Dunlap 71a-75b-70b—216 E
Timothy O’Neal 68b-76a-72b—216 E
Ken Tanigawa 67b-72a-77b—216 E
David Bransdon 67b-70a-80b—217 +1
Chad Campbell 71b-72a-74b—217 +1
K.J. Choi 74b-72a-71b—217 +1
Ken Duke 72a-70b-75b—217 +1
Tom Pernice 68a-74b-75b—217 +1
John Senden 70b-72a-75b—217 +1
Rod Pampling 67b-77a-74b—218 +2
Jay Haas 70b-74a-75b—219 +3
Bo Van Pelt 70a-75b-74b—219 +3
Shane Bertsch 72a-71b-77b—220 +4
Glen Day 74a-71b-75b—220 +4
Brendan Jones 69a-76b-77b—222 +6
Chris DiMarco 72a-74b-77b—223 +7
Rocco Mediate 70b-76a-81b—227 +11
Billy Andrade 73b-74a—147 +3
Jason Caron 72b-75a—147 +3
Hiroyuki Fujita 71a-76b—147 +3
Ricardo Gonzalez 74b-73a—147 +3
Robert Karlsson 74a-73b—147 +3
Tim Petrovic 73a-74b—147 +3
Felipe Aguilar 73a-75b—148 +4
David Duval 73a-75b—148 +4
Brian Gay 75a-73b—148 +4
David Morland 71a-77b—148 +4
Mark Walker 75a-73b—148 +4
Woody Austin 72a-77b—149 +5
Thomas Bjorn 77a-72b—149 +5
Russ Cochran 72a-77b—149 +5
J.J. Henry 73a-76b—149 +5
Lee Janzen 79b-70a—149 +5
Scott McCarron 73b-76a—149 +5
Scott Verplank 81a-68b—149 +5
Olin Browne 72b-78a—150 +6
Harrison Frazar 74b-76a—150 +6
David Frost 76b-74a—150 +6
John Huston 78a-72b—150 +6
Joe Durant 76b-75a—151 +7
Duffy Waldorf 77a-74b—151 +7
Charlie Wi 73b-78a—151 +7
Boo Weekley 78b-78a—156 +12
Michael Allen 76b-81a—157 +13
Tom Lehman 78b-80a—158 +14

