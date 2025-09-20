Live Radio
Home » Sports » PURE Insurance Championship Par Scores

PURE Insurance Championship Par Scores

The Associated Press

September 20, 2025, 9:45 PM

Saturday

Pebble Beach, Calif.

a-Spyglass Hill Golf Course (Host Course)

7,000 yards; Par 72

b-Pebble Beach Golf Links

6,828 yards; Par 72

Purse: $2.4 million

Second Round

Note: Tournament is played on two courses.

Steven Alker 67a-67b—134 -10
Mike Weir 66b-68a—134 -10
Stewart Cink 70b-66a—136 -8
Vijay Singh 67a-69b—136 -8
David Bransdon 67b-70a—137 -7
Mario Tiziani 69b-68a—137 -7
Doug Barron 71a-67b—138 -6
Fred Couples 69a-69b—138 -6
Justin Leonard 69b-69a—138 -6
Cameron Percy 66b-72a—138 -6
Y.E. Yang 68a-70b—138 -6
Heath Slocum 71b-68a—139 -5
Ken Tanigawa 67b-72a—139 -5
Mark Wilson 69b-70a—139 -5
Angel Cabrera 68b-72a—140 -4
Steve Allan 73b-68a—141 -3
Stephen Ames 70a-71b—141 -3
Stuart Appleby 68b-73a—141 -3
Mathew Goggin 69b-72a—141 -3
Retief Goosen 70a-71b—141 -3
Jeff Maggert 73b-68a—141 -3
Paul Broadhurst 71a-71b—142 -2
Ken Duke 72a-70b—142 -2
Steve Flesch 72a-70b—142 -2
Tommy Gainey 68a-74b—142 -2
Matt Gogel 68b-74a—142 -2
Fredrik Jacobson 73b-69a—142 -2
Jerry Kelly 68a-74b—142 -2
Tom Pernice 68a-74b—142 -2
John Senden 70b-72a—142 -2
Paul Stankowski 71a-71b—142 -2
Shane Bertsch 72a-71b—143 -1
Chad Campbell 71b-72a—143 -1
Alex Cejka 71b-72a—143 -1
Kirk Triplett 70b-73a—143 -1
Michael Wright 72a-71b—143 -1
Jay Haas 70b-74a—144 E
Thongchai Jaidee 67a-77b—144 E
Timothy O’Neal 68b-76a—144 E
Rod Pampling 67b-77a—144 E
Dicky Pride 71b-73a—144 E
Glen Day 74a-71b—145 +1
Ernie Els 72a-73b—145 +1
Brendan Jones 69a-76b—145 +1
John Rollins 71b-74a—145 +1
Bo Van Pelt 70a-75b—145 +1
Greg Chalmers 70a-76b—146 +2
K.J. Choi 74b-72a—146 +2
Chris DiMarco 72a-74b—146 +2
Scott Dunlap 71a-75b—146 +2
Rocco Mediate 70b-76a—146 +2
Billy Andrade 73b-74a—147 +3
Jason Caron 72b-75a—147 +3
Hiroyuki Fujita 71a-76b—147 +3
Ricardo Gonzalez 74b-73a—147 +3
Robert Karlsson 74a-73b—147 +3
Tim Petrovic 73a-74b—147 +3
Felipe Aguilar 73a-75b—148 +4
David Duval 73a-75b—148 +4
Brian Gay 75a-73b—148 +4
David Morland 71a-77b—148 +4
Mark Walker 75a-73b—148 +4
Woody Austin 72a-77b—149 +5
Thomas Bjorn 77a-72b—149 +5
Russ Cochran 72a-77b—149 +5
J.J. Henry 73a-76b—149 +5
Lee Janzen 79b-70a—149 +5
Scott McCarron 73b-76a—149 +5
Scott Verplank 81a-68b—149 +5
Olin Browne 72b-78a—150 +6
Harrison Frazar 74b-76a—150 +6
David Frost 76b-74a—150 +6
John Huston 78a-72b—150 +6
Joe Durant 76b-75a—151 +7
Duffy Waldorf 77a-74b—151 +7
Charlie Wi 73b-78a—151 +7
Boo Weekley 78b-78a—156 +12
Michael Allen 76b-81a—157 +13
Tom Lehman 78b-80a—158 +14
Paul Goydos 74a-WD

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Sports
