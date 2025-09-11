Live Radio
Procore Championship Scores

The Associated Press

September 11, 2025, 10:28 PM

Thursday

At Silverado Resort and Spa (North Course)

Napa, Calif.

Purse: $6 million

Yardage: 7,138; Par: 72

First Round

Mackenzie Hughes 29-34—63
Ben Griffin 32-32—64
Matthew McCarty 30-34—64
Lanto Griffin 32-33—65
Russell Henley 31-34—65
Anders Albertson 33-33—66
Jackson Koivun 34-33—67
Taylor Montgomery 33-34—67
J.J. Spaun 31-36—67
Akshay Bhatia 33-35—68
Jonathan Byrd 37-31—68
Vince Covello 34-34—68
Austin Eckroat 33-35—68
Emiliano Grillo 34-34—68
Rico Hoey 33-35—68
Matt Kuchar 31-37—68
Troy Merritt 34-34—68
Thomas Rosenmueller 34-34—68
Sahith Theegala 33-35—68
Zac Blair 34-35—69
Joel Dahmen 32-37—69
Adam Hadwin 35-34—69
Justin Hastings 32-37—69
Garrick Higgo 34-35—69
Ryo Hisatsune 35-34—69
Jim Knous 35-34—69
Philip Knowles 33-36—69
Ben Kohles 35-34—69
Peter Malnati 36-33—69
Maverick McNealy 33-36—69
Matthew NeSmith 33-36—69
Jeremy Paul 31-38—69
Chad Ramey 33-36—69
Greyson Sigg 35-34—69
David Skinns 34-35—69
Hayden Springer 36-33—69
Michael Thorbjornsen 34-35—69
Byeong Hun An 35-35—70
Patrick Fishburn 34-36—70
Steven Fisk 35-35—70
David Ford 34-36—70
Tom Hoge 33-37—70
Martin Laird 34-36—70
Trey Mullinax 32-38—70
Paul Peterson 33-37—70
Sam Ryder 34-36—70
Scottie Scheffler 34-36—70
Davis Thompson 35-35—70
Kevin Velo 35-35—70
Tyler Watts 35-35—70
Joseph Bramlett 35-36—71
Sam Burns 34-37—71
Ricky Castillo 34-37—71
Jason Dufner 36-35—71
Doug Ghim 34-37—71
Noah Goodwin 36-35—71
Max Homa 33-38—71
Mark Hubbard 36-35—71
Luke List 33-38—71
George McNeill 36-35—71
Mac Meissner 36-35—71
Thorbjorn Olesen 35-36—71
John Pak 36-35—71
Seamus Power 32-39—71
Kevin Streelman 37-34—71
Adam Svensson 35-36—71
Patrick Cantlay 33-39—72
Trevor Cone 36-36—72
Harrison Endycott 37-35—72
Harris English 34-38—72
Joe Highsmith 35-37—72
Takumi Kanaya 36-36—72
Chan Kim 34-38—72
Tom Kim 35-37—72
Patton Kizzire 34-38—72
Justin Lower 36-36—72
Ben Martin 37-35—72
Collin Morikawa 35-37—72
Henrik Norlander 38-34—72
Chandler Phillips 37-35—72
Andrew Putnam 36-36—72
Kevin Roy 35-37—72
Adam Schenk 38-34—72
Brandt Snedeker 36-36—72
Justin Thomas 32-40—72
Braden Thornberry 36-36—72
Gary Woodland 38-34—72
Cameron Young 36-36—72
Matthew Adams 36-37—73
Hayden Buckley 36-37—73
Will Chandler 35-38—73
Eric Cole 34-39—73
Quade Cummins 37-36—73
Tommy Gainey 35-38—73
Beau Hossler 38-35—73
Keith Mitchell 35-38—73
Sangha Park 38-35—73
Corey Pereira 36-37—73
Victor Perez 35-38—73
Miles Russell 36-37—73
Jackson Suber 34-39—73
Sami Valimaki 36-37—73
Karl Vilips 36-37—73
Carson Young 34-39—73
Mason Andersen 37-37—74
Cameron Champ 36-38—74
Cristobal Del Solar 38-36—74
Nicolas Echavarria 37-37—74
Ethan Fang 35-39—74
Nick Hardy 36-38—74
Ryan Palmer 35-39—74
Scott Piercy 36-38—74
Isaiah Salinda 36-38—74
Gordon Sargent 34-40—74
Webb Simpson 36-38—74
Vince Whaley 34-40—74
Brian Campbell 38-37—75
Frankie Capan 39-36—75
Austin Cook 37-38—75
Chesson Hadley 35-40—75
Max McGreevy 36-39—75
Chez Reavie 35-40—75
Matthew Riedel 36-39—75
Alex Smalley 38-37—75
Kris Ventura 37-38—75
Danny Walker 36-39—75
Luke Clanton 38-38—76
Max Greyserman 36-40—76
James Hahn 37-39—76
Harry Higgs 35-41—76
Tom Johnson 39-37—76
David Lipsky 36-40—76
Ben Silverman 38-38—76
Nick Watney 39-37—76
Tim Widing 35-41—76
Taylor Dickson 39-38—77
Will Gordon 38-39—77
Kaito Onishi 40-37—77
Rafael Campos 36-42—78
Brice Garnett 39-39—78
Camilo Villegas 37-42—79
Gunner Wiebe 38-41—79
Taylor Moore 42-38—80
Ryan Moore 40-41—81

