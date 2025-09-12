Live Radio
Procore Championship Scores

The Associated Press

September 12, 2025, 10:30 PM

Friday

At Silverado Resort and Spa (North Course)

Napa, Calif.

Purse: $6 million

Yardage: 7,138; Par: 72

Second Round

Ben Griffin 64-66—130
Russell Henley 65-68—133
Jackson Koivun 67-66—133
Lanto Griffin 65-70—135
J.J. Spaun 67-68—135
Rico Hoey 68-68—136
Zac Blair 69-68—137
Emiliano Grillo 68-69—137
Justin Hastings 69-68—137
Garrick Higgo 69-68—137
Mackenzie Hughes 63-74—137
Matthew McCarty 64-73—137
Taylor Montgomery 67-70—137
Anders Albertson 66-72—138
Austin Eckroat 68-70—138
Ben Kohles 69-69—138
Matt Kuchar 68-70—138
Scottie Scheffler 70-68—138
Sahith Theegala 68-70—138
Patrick Fishburn 70-69—139
Ryo Hisatsune 69-70—139
Mark Hubbard 71-68—139
Maverick McNealy 69-70—139
Trey Mullinax 70-69—139
Cameron Young 72-67—139
Jonathan Byrd 68-72—140
Ricky Castillo 71-69—140
Max Homa 71-69—140
Martin Laird 70-70—140
Collin Morikawa 72-68—140
Seamus Power 71-69—140
Isaiah Salinda 74-66—140
Greyson Sigg 69-71—140
Davis Thompson 70-70—140
Michael Thorbjornsen 69-71—140
Tyler Watts 70-70—140
Byeong Hun An 70-71—141
Akshay Bhatia 68-73—141
Vince Covello 68-73—141
Quade Cummins 73-68—141
Keith Mitchell 73-68—141
Chad Ramey 69-72—141
Brandt Snedeker 72-69—141
Hayden Springer 69-72—141
Joseph Bramlett 71-71—142
Trevor Cone 72-70—142
Jason Dufner 71-71—142
Harris English 72-70—142
Steven Fisk 70-72—142
Doug Ghim 71-71—142
Jim Knous 69-73—142
Luke List 71-71—142
Thomas Rosenmueller 68-74—142
Adam Schenk 72-70—142
David Skinns 69-73—142
Kevin Streelman 71-71—142
Justin Thomas 72-70—142
Braden Thornberry 72-70—142
Kevin Velo 70-72—142
Gary Woodland 72-70—142
Sam Burns 71-72—143
Patrick Cantlay 72-71—143
Will Chandler 73-70—143
Eric Cole 73-70—143
Beau Hossler 73-70—143
Tom Kim 72-71—143
Peter Malnati 69-74—143
Mac Meissner 71-72—143
Troy Merritt 68-75—143
John Pak 71-72—143
Karl Vilips 73-70—143
Vince Whaley 74-69—143

Missed Cut

Adam Hadwin 69-75—144
Harry Higgs 76-68—144
Takumi Kanaya 72-72—144
Paul Peterson 70-74—144
Chandler Phillips 72-72—144
Scott Piercy 74-70—144
Andrew Putnam 72-72—144
Sami Valimaki 73-71—144
Carson Young 73-71—144
Cameron Champ 74-71—145
David Ford 70-75—145
Chan Kim 72-73—145
Patton Kizzire 72-73—145
Ben Martin 72-73—145
George McNeill 71-74—145
Thorbjorn Olesen 71-74—145
Jeremy Paul 69-76—145
Ben Silverman 76-69—145
Mason Andersen 74-72—146
Hayden Buckley 73-73—146
Noah Goodwin 71-75—146
James Hahn 76-70—146
Nick Hardy 74-72—146
Tom Hoge 70-76—146
Ryan Moore 81-65—146
Matthew NeSmith 69-77—146
Henrik Norlander 72-74—146
Ryan Palmer 74-72—146
Corey Pereira 73-73—146
Rafael Campos 78-69—147
Joel Dahmen 69-78—147
Nicolas Echavarria 74-73—147
Harrison Endycott 72-75—147
Taylor Moore 80-67—147
Sangha Park 73-74—147
Victor Perez 73-74—147
Chez Reavie 75-72—147
Matthew Riedel 75-72—147
Kevin Roy 72-75—147
Gordon Sargent 74-73—147
Ethan Fang 74-74—148
Tommy Gainey 73-75—148
David Lipsky 76-72—148
Miles Russell 73-75—148
Webb Simpson 74-74—148
Alex Smalley 75-73—148
Jackson Suber 73-75—148
Adam Svensson 71-77—148
Camilo Villegas 79-69—148
Nick Watney 76-72—148
Frankie Capan 75-74—149
Luke Clanton 76-73—149
Austin Cook 75-74—149
Brice Garnett 78-71—149
Philip Knowles 69-80—149
Max McGreevy 75-74—149
Brian Campbell 75-75—150
Joe Highsmith 72-78—150
Justin Lower 72-78—150
Danny Walker 75-75—150
Tim Widing 76-74—150
Matthew Adams 73-78—151
Will Gordon 77-74—151
Max Greyserman 76-75—151
Kris Ventura 75-76—151
Chesson Hadley 75-77—152
Kaito Onishi 77-75—152
Sam Ryder 70-82—152
Tom Johnson 76-79—155
Gunner Wiebe 79-76—155
Cristobal Del Solar 74-82—156
Taylor Dickson 77-80—157

