Procore Championship Scores

Friday At Silverado Resort and Spa (North Course) Napa, Calif. Purse: $6 million Yardage: 7,138; Par: 72 Second Round Ben…
Friday
At Silverado Resort and Spa (North Course)
Napa, Calif.
Purse: $6 million
Yardage: 7,138; Par: 72
Second Round
|Ben Griffin
|64-66—130
|Russell Henley
|65-68—133
|Jackson Koivun
|67-66—133
|Lanto Griffin
|65-70—135
|J.J. Spaun
|67-68—135
|Rico Hoey
|68-68—136
|Zac Blair
|69-68—137
|Emiliano Grillo
|68-69—137
|Justin Hastings
|69-68—137
|Garrick Higgo
|69-68—137
|Mackenzie Hughes
|63-74—137
|Matthew McCarty
|64-73—137
|Taylor Montgomery
|67-70—137
|Anders Albertson
|66-72—138
|Austin Eckroat
|68-70—138
|Ben Kohles
|69-69—138
|Matt Kuchar
|68-70—138
|Scottie Scheffler
|70-68—138
|Sahith Theegala
|68-70—138
|Patrick Fishburn
|70-69—139
|Ryo Hisatsune
|69-70—139
|Mark Hubbard
|71-68—139
|Maverick McNealy
|69-70—139
|Trey Mullinax
|70-69—139
|Cameron Young
|72-67—139
|Jonathan Byrd
|68-72—140
|Ricky Castillo
|71-69—140
|Max Homa
|71-69—140
|Martin Laird
|70-70—140
|Collin Morikawa
|72-68—140
|Seamus Power
|71-69—140
|Isaiah Salinda
|74-66—140
|Greyson Sigg
|69-71—140
|Davis Thompson
|70-70—140
|Michael Thorbjornsen
|69-71—140
|Tyler Watts
|70-70—140
|Byeong Hun An
|70-71—141
|Akshay Bhatia
|68-73—141
|Vince Covello
|68-73—141
|Quade Cummins
|73-68—141
|Keith Mitchell
|73-68—141
|Chad Ramey
|69-72—141
|Brandt Snedeker
|72-69—141
|Hayden Springer
|69-72—141
|Joseph Bramlett
|71-71—142
|Trevor Cone
|72-70—142
|Jason Dufner
|71-71—142
|Harris English
|72-70—142
|Steven Fisk
|70-72—142
|Doug Ghim
|71-71—142
|Jim Knous
|69-73—142
|Luke List
|71-71—142
|Thomas Rosenmueller
|68-74—142
|Adam Schenk
|72-70—142
|David Skinns
|69-73—142
|Kevin Streelman
|71-71—142
|Justin Thomas
|72-70—142
|Braden Thornberry
|72-70—142
|Kevin Velo
|70-72—142
|Gary Woodland
|72-70—142
|Sam Burns
|71-72—143
|Patrick Cantlay
|72-71—143
|Will Chandler
|73-70—143
|Eric Cole
|73-70—143
|Beau Hossler
|73-70—143
|Tom Kim
|72-71—143
|Peter Malnati
|69-74—143
|Mac Meissner
|71-72—143
|Troy Merritt
|68-75—143
|John Pak
|71-72—143
|Karl Vilips
|73-70—143
|Vince Whaley
|74-69—143
Missed Cut
|Adam Hadwin
|69-75—144
|Harry Higgs
|76-68—144
|Takumi Kanaya
|72-72—144
|Paul Peterson
|70-74—144
|Chandler Phillips
|72-72—144
|Scott Piercy
|74-70—144
|Andrew Putnam
|72-72—144
|Sami Valimaki
|73-71—144
|Carson Young
|73-71—144
|Cameron Champ
|74-71—145
|David Ford
|70-75—145
|Chan Kim
|72-73—145
|Patton Kizzire
|72-73—145
|Ben Martin
|72-73—145
|George McNeill
|71-74—145
|Thorbjorn Olesen
|71-74—145
|Jeremy Paul
|69-76—145
|Ben Silverman
|76-69—145
|Mason Andersen
|74-72—146
|Hayden Buckley
|73-73—146
|Noah Goodwin
|71-75—146
|James Hahn
|76-70—146
|Nick Hardy
|74-72—146
|Tom Hoge
|70-76—146
|Ryan Moore
|81-65—146
|Matthew NeSmith
|69-77—146
|Henrik Norlander
|72-74—146
|Ryan Palmer
|74-72—146
|Corey Pereira
|73-73—146
|Rafael Campos
|78-69—147
|Joel Dahmen
|69-78—147
|Nicolas Echavarria
|74-73—147
|Harrison Endycott
|72-75—147
|Taylor Moore
|80-67—147
|Sangha Park
|73-74—147
|Victor Perez
|73-74—147
|Chez Reavie
|75-72—147
|Matthew Riedel
|75-72—147
|Kevin Roy
|72-75—147
|Gordon Sargent
|74-73—147
|Ethan Fang
|74-74—148
|Tommy Gainey
|73-75—148
|David Lipsky
|76-72—148
|Miles Russell
|73-75—148
|Webb Simpson
|74-74—148
|Alex Smalley
|75-73—148
|Jackson Suber
|73-75—148
|Adam Svensson
|71-77—148
|Camilo Villegas
|79-69—148
|Nick Watney
|76-72—148
|Frankie Capan
|75-74—149
|Luke Clanton
|76-73—149
|Austin Cook
|75-74—149
|Brice Garnett
|78-71—149
|Philip Knowles
|69-80—149
|Max McGreevy
|75-74—149
|Brian Campbell
|75-75—150
|Joe Highsmith
|72-78—150
|Justin Lower
|72-78—150
|Danny Walker
|75-75—150
|Tim Widing
|76-74—150
|Matthew Adams
|73-78—151
|Will Gordon
|77-74—151
|Max Greyserman
|76-75—151
|Kris Ventura
|75-76—151
|Chesson Hadley
|75-77—152
|Kaito Onishi
|77-75—152
|Sam Ryder
|70-82—152
|Tom Johnson
|76-79—155
|Gunner Wiebe
|79-76—155
|Cristobal Del Solar
|74-82—156
|Taylor Dickson
|77-80—157
