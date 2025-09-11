Procore Championship Par Scores

Live Radio
The Associated Press

September 11, 2025, 10:28 PM

Thursday

At Silverado Resort and Spa (North Course)

Napa, Calif.

Purse: $6 million

Yardage: 7,138; Par: 72

First Round

Mackenzie Hughes 29-34—63 -9
Ben Griffin 32-32—64 -8
Matthew McCarty 30-34—64 -8
Lanto Griffin 32-33—65 -7
Russell Henley 31-34—65 -7
Anders Albertson 33-33—66 -6
Jackson Koivun 34-33—67 -5
Taylor Montgomery 33-34—67 -5
J.J. Spaun 31-36—67 -5
Akshay Bhatia 33-35—68 -4
Jonathan Byrd 37-31—68 -4
Vince Covello 34-34—68 -4
Austin Eckroat 33-35—68 -4
Emiliano Grillo 34-34—68 -4
Rico Hoey 33-35—68 -4
Matt Kuchar 31-37—68 -4
Troy Merritt 34-34—68 -4
Thomas Rosenmueller 34-34—68 -4
Sahith Theegala 33-35—68 -4
Zac Blair 34-35—69 -3
Joel Dahmen 32-37—69 -3
Adam Hadwin 35-34—69 -3
Justin Hastings 32-37—69 -3
Garrick Higgo 34-35—69 -3
Ryo Hisatsune 35-34—69 -3
Jim Knous 35-34—69 -3
Philip Knowles 33-36—69 -3
Ben Kohles 35-34—69 -3
Peter Malnati 36-33—69 -3
Maverick McNealy 33-36—69 -3
Matthew NeSmith 33-36—69 -3
Jeremy Paul 31-38—69 -3
Chad Ramey 33-36—69 -3
Greyson Sigg 35-34—69 -3
David Skinns 34-35—69 -3
Hayden Springer 36-33—69 -3
Michael Thorbjornsen 34-35—69 -3
Byeong Hun An 35-35—70 -2
Patrick Fishburn 34-36—70 -2
Steven Fisk 35-35—70 -2
David Ford 34-36—70 -2
Tom Hoge 33-37—70 -2
Martin Laird 34-36—70 -2
Trey Mullinax 32-38—70 -2
Paul Peterson 33-37—70 -2
Sam Ryder 34-36—70 -2
Scottie Scheffler 34-36—70 -2
Davis Thompson 35-35—70 -2
Kevin Velo 35-35—70 -2
Tyler Watts 35-35—70 -2
Joseph Bramlett 35-36—71 -1
Sam Burns 34-37—71 -1
Ricky Castillo 34-37—71 -1
Jason Dufner 36-35—71 -1
Doug Ghim 34-37—71 -1
Noah Goodwin 36-35—71 -1
Max Homa 33-38—71 -1
Mark Hubbard 36-35—71 -1
Luke List 33-38—71 -1
George McNeill 36-35—71 -1
Mac Meissner 36-35—71 -1
Thorbjorn Olesen 35-36—71 -1
John Pak 36-35—71 -1
Seamus Power 32-39—71 -1
Kevin Streelman 37-34—71 -1
Adam Svensson 35-36—71 -1
Patrick Cantlay 33-39—72 E
Trevor Cone 36-36—72 E
Harrison Endycott 37-35—72 E
Harris English 34-38—72 E
Joe Highsmith 35-37—72 E
Takumi Kanaya 36-36—72 E
Chan Kim 34-38—72 E
Tom Kim 35-37—72 E
Patton Kizzire 34-38—72 E
Justin Lower 36-36—72 E
Ben Martin 37-35—72 E
Collin Morikawa 35-37—72 E
Henrik Norlander 38-34—72 E
Chandler Phillips 37-35—72 E
Andrew Putnam 36-36—72 E
Kevin Roy 35-37—72 E
Adam Schenk 38-34—72 E
Brandt Snedeker 36-36—72 E
Justin Thomas 32-40—72 E
Braden Thornberry 36-36—72 E
Gary Woodland 38-34—72 E
Cameron Young 36-36—72 E
Matthew Adams 36-37—73 +1
Hayden Buckley 36-37—73 +1
Will Chandler 35-38—73 +1
Eric Cole 34-39—73 +1
Quade Cummins 37-36—73 +1
Tommy Gainey 35-38—73 +1
Beau Hossler 38-35—73 +1
Keith Mitchell 35-38—73 +1
Sangha Park 38-35—73 +1
Corey Pereira 36-37—73 +1
Victor Perez 35-38—73 +1
Miles Russell 36-37—73 +1
Jackson Suber 34-39—73 +1
Sami Valimaki 36-37—73 +1
Karl Vilips 36-37—73 +1
Carson Young 34-39—73 +1
Mason Andersen 37-37—74 +2
Cameron Champ 36-38—74 +2
Cristobal Del Solar 38-36—74 +2
Nicolas Echavarria 37-37—74 +2
Ethan Fang 35-39—74 +2
Nick Hardy 36-38—74 +2
Ryan Palmer 35-39—74 +2
Scott Piercy 36-38—74 +2
Isaiah Salinda 36-38—74 +2
Gordon Sargent 34-40—74 +2
Webb Simpson 36-38—74 +2
Vince Whaley 34-40—74 +2
Brian Campbell 38-37—75 +3
Frankie Capan 39-36—75 +3
Austin Cook 37-38—75 +3
Chesson Hadley 35-40—75 +3
Max McGreevy 36-39—75 +3
Chez Reavie 35-40—75 +3
Matthew Riedel 36-39—75 +3
Alex Smalley 38-37—75 +3
Kris Ventura 37-38—75 +3
Danny Walker 36-39—75 +3
Luke Clanton 38-38—76 +4
Max Greyserman 36-40—76 +4
James Hahn 37-39—76 +4
Harry Higgs 35-41—76 +4
Tom Johnson 39-37—76 +4
David Lipsky 36-40—76 +4
Ben Silverman 38-38—76 +4
Nick Watney 39-37—76 +4
Tim Widing 35-41—76 +4
Taylor Dickson 39-38—77 +5
Will Gordon 38-39—77 +5
Kaito Onishi 40-37—77 +5
Rafael Campos 36-42—78 +6
Brice Garnett 39-39—78 +6
Camilo Villegas 37-42—79 +7
Gunner Wiebe 38-41—79 +7
Taylor Moore 42-38—80 +8
Ryan Moore 40-41—81 +9

