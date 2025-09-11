Procore Championship Par Scores

Thursday
At Silverado Resort and Spa (North Course)
Napa, Calif.
Purse: $6 million
Yardage: 7,138; Par: 72
First Round
|Mackenzie Hughes
|29-34—63
|-9
|Ben Griffin
|32-32—64
|-8
|Matthew McCarty
|30-34—64
|-8
|Lanto Griffin
|32-33—65
|-7
|Russell Henley
|31-34—65
|-7
|Anders Albertson
|33-33—66
|-6
|Jackson Koivun
|34-33—67
|-5
|Taylor Montgomery
|33-34—67
|-5
|J.J. Spaun
|31-36—67
|-5
|Akshay Bhatia
|33-35—68
|-4
|Jonathan Byrd
|37-31—68
|-4
|Vince Covello
|34-34—68
|-4
|Austin Eckroat
|33-35—68
|-4
|Emiliano Grillo
|34-34—68
|-4
|Rico Hoey
|33-35—68
|-4
|Matt Kuchar
|31-37—68
|-4
|Troy Merritt
|34-34—68
|-4
|Thomas Rosenmueller
|34-34—68
|-4
|Sahith Theegala
|33-35—68
|-4
|Zac Blair
|34-35—69
|-3
|Joel Dahmen
|32-37—69
|-3
|Adam Hadwin
|35-34—69
|-3
|Justin Hastings
|32-37—69
|-3
|Garrick Higgo
|34-35—69
|-3
|Ryo Hisatsune
|35-34—69
|-3
|Jim Knous
|35-34—69
|-3
|Philip Knowles
|33-36—69
|-3
|Ben Kohles
|35-34—69
|-3
|Peter Malnati
|36-33—69
|-3
|Maverick McNealy
|33-36—69
|-3
|Matthew NeSmith
|33-36—69
|-3
|Jeremy Paul
|31-38—69
|-3
|Chad Ramey
|33-36—69
|-3
|Greyson Sigg
|35-34—69
|-3
|David Skinns
|34-35—69
|-3
|Hayden Springer
|36-33—69
|-3
|Michael Thorbjornsen
|34-35—69
|-3
|Byeong Hun An
|35-35—70
|-2
|Patrick Fishburn
|34-36—70
|-2
|Steven Fisk
|35-35—70
|-2
|David Ford
|34-36—70
|-2
|Tom Hoge
|33-37—70
|-2
|Martin Laird
|34-36—70
|-2
|Trey Mullinax
|32-38—70
|-2
|Paul Peterson
|33-37—70
|-2
|Sam Ryder
|34-36—70
|-2
|Scottie Scheffler
|34-36—70
|-2
|Davis Thompson
|35-35—70
|-2
|Kevin Velo
|35-35—70
|-2
|Tyler Watts
|35-35—70
|-2
|Joseph Bramlett
|35-36—71
|-1
|Sam Burns
|34-37—71
|-1
|Ricky Castillo
|34-37—71
|-1
|Jason Dufner
|36-35—71
|-1
|Doug Ghim
|34-37—71
|-1
|Noah Goodwin
|36-35—71
|-1
|Max Homa
|33-38—71
|-1
|Mark Hubbard
|36-35—71
|-1
|Luke List
|33-38—71
|-1
|George McNeill
|36-35—71
|-1
|Mac Meissner
|36-35—71
|-1
|Thorbjorn Olesen
|35-36—71
|-1
|John Pak
|36-35—71
|-1
|Seamus Power
|32-39—71
|-1
|Kevin Streelman
|37-34—71
|-1
|Adam Svensson
|35-36—71
|-1
|Patrick Cantlay
|33-39—72
|E
|Trevor Cone
|36-36—72
|E
|Harrison Endycott
|37-35—72
|E
|Harris English
|34-38—72
|E
|Joe Highsmith
|35-37—72
|E
|Takumi Kanaya
|36-36—72
|E
|Chan Kim
|34-38—72
|E
|Tom Kim
|35-37—72
|E
|Patton Kizzire
|34-38—72
|E
|Justin Lower
|36-36—72
|E
|Ben Martin
|37-35—72
|E
|Collin Morikawa
|35-37—72
|E
|Henrik Norlander
|38-34—72
|E
|Chandler Phillips
|37-35—72
|E
|Andrew Putnam
|36-36—72
|E
|Kevin Roy
|35-37—72
|E
|Adam Schenk
|38-34—72
|E
|Brandt Snedeker
|36-36—72
|E
|Justin Thomas
|32-40—72
|E
|Braden Thornberry
|36-36—72
|E
|Gary Woodland
|38-34—72
|E
|Cameron Young
|36-36—72
|E
|Matthew Adams
|36-37—73
|+1
|Hayden Buckley
|36-37—73
|+1
|Will Chandler
|35-38—73
|+1
|Eric Cole
|34-39—73
|+1
|Quade Cummins
|37-36—73
|+1
|Tommy Gainey
|35-38—73
|+1
|Beau Hossler
|38-35—73
|+1
|Keith Mitchell
|35-38—73
|+1
|Sangha Park
|38-35—73
|+1
|Corey Pereira
|36-37—73
|+1
|Victor Perez
|35-38—73
|+1
|Miles Russell
|36-37—73
|+1
|Jackson Suber
|34-39—73
|+1
|Sami Valimaki
|36-37—73
|+1
|Karl Vilips
|36-37—73
|+1
|Carson Young
|34-39—73
|+1
|Mason Andersen
|37-37—74
|+2
|Cameron Champ
|36-38—74
|+2
|Cristobal Del Solar
|38-36—74
|+2
|Nicolas Echavarria
|37-37—74
|+2
|Ethan Fang
|35-39—74
|+2
|Nick Hardy
|36-38—74
|+2
|Ryan Palmer
|35-39—74
|+2
|Scott Piercy
|36-38—74
|+2
|Isaiah Salinda
|36-38—74
|+2
|Gordon Sargent
|34-40—74
|+2
|Webb Simpson
|36-38—74
|+2
|Vince Whaley
|34-40—74
|+2
|Brian Campbell
|38-37—75
|+3
|Frankie Capan
|39-36—75
|+3
|Austin Cook
|37-38—75
|+3
|Chesson Hadley
|35-40—75
|+3
|Max McGreevy
|36-39—75
|+3
|Chez Reavie
|35-40—75
|+3
|Matthew Riedel
|36-39—75
|+3
|Alex Smalley
|38-37—75
|+3
|Kris Ventura
|37-38—75
|+3
|Danny Walker
|36-39—75
|+3
|Luke Clanton
|38-38—76
|+4
|Max Greyserman
|36-40—76
|+4
|James Hahn
|37-39—76
|+4
|Harry Higgs
|35-41—76
|+4
|Tom Johnson
|39-37—76
|+4
|David Lipsky
|36-40—76
|+4
|Ben Silverman
|38-38—76
|+4
|Nick Watney
|39-37—76
|+4
|Tim Widing
|35-41—76
|+4
|Taylor Dickson
|39-38—77
|+5
|Will Gordon
|38-39—77
|+5
|Kaito Onishi
|40-37—77
|+5
|Rafael Campos
|36-42—78
|+6
|Brice Garnett
|39-39—78
|+6
|Camilo Villegas
|37-42—79
|+7
|Gunner Wiebe
|38-41—79
|+7
|Taylor Moore
|42-38—80
|+8
|Ryan Moore
|40-41—81
|+9
