Live Radio
Home » Sports » Procore Championship Par Scores

Procore Championship Par Scores

The Associated Press

September 14, 2025, 9:04 PM

Sunday

At Silverado Resort and Spa (North Course)

Napa, Calif.

Purse: $6 million

Yardage: 7,138; Par: 72

Final Round

Scottie Scheffler 70-68-64-67—269 -19
Ben Griffin 64-66-70-70—270 -18
Lanto Griffin 65-70-71-65—271 -17
Emiliano Grillo 68-69-69-66—272 -16
Jackson Koivun 67-66-68-71—272 -16
J.J. Spaun 67-68-72-66—273 -15
Garrick Higgo 69-68-66-71—274 -14
Mackenzie Hughes 63-74-69-68—274 -14
Rico Hoey 68-68-72-68—276 -12
Cameron Young 72-67-70-67—276 -12
Akshay Bhatia 68-73-70-66—277 -11
Austin Eckroat 68-70-68-71—277 -11
Sam Burns 71-72-68-67—278 -10
Ryo Hisatsune 69-70-69-70—278 -10
Matt Kuchar 68-70-74-66—278 -10
Maverick McNealy 69-70-70-69—278 -10
Isaiah Salinda 74-66-71-67—278 -10
Michael Thorbjornsen 69-71-69-69—278 -10
Jonathan Byrd 68-72-68-71—279 -9
Russell Henley 65-68-74-72—279 -9
Max Homa 71-69-73-66—279 -9
Greyson Sigg 69-71-69-70—279 -9
Brandt Snedeker 72-69-70-68—279 -9
Davis Thompson 70-70-69-70—279 -9
Gary Woodland 72-70-69-68—279 -9
Joseph Bramlett 71-71-69-69—280 -8
Doug Ghim 71-71-68-70—280 -8
Justin Hastings 69-68-71-72—280 -8
Ben Kohles 69-69-72-70—280 -8
Patrick Cantlay 72-71-69-69—281 -7
Ricky Castillo 71-69-73-68—281 -7
Jason Dufner 71-71-71-68—281 -7
Steven Fisk 70-72-71-68—281 -7
Luke List 71-71-69-70—281 -7
Taylor Montgomery 67-70-73-71—281 -7
Chad Ramey 69-72-73-67—281 -7
Adam Schenk 72-70-69-70—281 -7
Patrick Fishburn 70-69-72-71—282 -6
Mark Hubbard 71-68-70-73—282 -6
Sahith Theegala 68-70-75-69—282 -6
Kevin Velo 70-72-68-72—282 -6
Vince Whaley 74-69-71-68—282 -6
Eric Cole 73-70-73-67—283 -5
Harris English 72-70-71-70—283 -5
Matthew McCarty 64-73-70-76—283 -5
Collin Morikawa 72-68-72-71—283 -5
Zac Blair 69-68-72-75—284 -4
Beau Hossler 73-70-71-70—284 -4
Mac Meissner 71-72-73-68—284 -4
Trey Mullinax 70-69-72-73—284 -4
Seamus Power 71-69-70-74—284 -4
Karl Vilips 73-70-71-70—284 -4
Troy Merritt 68-75-66-76—285 -3
Keith Mitchell 73-68-73-71—285 -3
David Skinns 69-73-74-69—285 -3
Tyler Watts 70-70-74-71—285 -3
Byeong Hun An 70-71-74-71—286 -2
Vince Covello 68-73-74-71—286 -2
Martin Laird 70-70-71-75—286 -2
Peter Malnati 69-74-72-71—286 -2
Hayden Springer 69-72-67-78—286 -2
Kevin Streelman 71-71-71-73—286 -2
Braden Thornberry 72-70-74-70—286 -2
Quade Cummins 73-68-71-75—287 -1
John Pak 71-72-72-72—287 -1
Thomas Rosenmueller 68-74-75-70—287 -1
Anders Albertson 66-72-74-76—288 E
Trevor Cone 72-70-74-72—288 E
Justin Thomas 72-70-72-75—289 +1
Will Chandler 73-70-73-74—290 +2
Jim Knous 69-73-77-71—290 +2
Tom Kim 72-71-77-73—293 +5

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up