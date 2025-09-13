Live Radio
Procore Championship Par Scores

The Associated Press

September 13, 2025, 9:05 PM

Saturday

At Silverado Resort and Spa (North Course)

Napa, Calif.

Purse: $6 million

Yardage: 7,138; Par: 72

Third Round

Ben Griffin 64-66-70—200 -16
Jackson Koivun 67-66-68—201 -15
Scottie Scheffler 70-68-64—202 -14
Garrick Higgo 69-68-66—203 -13
Austin Eckroat 68-70-68—206 -10
Lanto Griffin 65-70-71—206 -10
Emiliano Grillo 68-69-69—206 -10
Mackenzie Hughes 63-74-69—206 -10
Russell Henley 65-68-74—207 -9
Matthew McCarty 64-73-70—207 -9
J.J. Spaun 67-68-72—207 -9
Jonathan Byrd 68-72-68—208 -8
Justin Hastings 69-68-71—208 -8
Ryo Hisatsune 69-70-69—208 -8
Rico Hoey 68-68-72—208 -8
Hayden Springer 69-72-67—208 -8
Zac Blair 69-68-72—209 -7
Mark Hubbard 71-68-70—209 -7
Maverick McNealy 69-70-70—209 -7
Troy Merritt 68-75-66—209 -7
Greyson Sigg 69-71-69—209 -7
Davis Thompson 70-70-69—209 -7
Michael Thorbjornsen 69-71-69—209 -7
Cameron Young 72-67-70—209 -7
Doug Ghim 71-71-68—210 -6
Ben Kohles 69-69-72—210 -6
Taylor Montgomery 67-70-73—210 -6
Seamus Power 71-69-70—210 -6
Kevin Velo 70-72-68—210 -6
Akshay Bhatia 68-73-70—211 -5
Joseph Bramlett 71-71-69—211 -5
Sam Burns 71-72-68—211 -5
Patrick Fishburn 70-69-72—211 -5
Martin Laird 70-70-71—211 -5
Luke List 71-71-69—211 -5
Trey Mullinax 70-69-72—211 -5
Isaiah Salinda 74-66-71—211 -5
Adam Schenk 72-70-69—211 -5
Brandt Snedeker 72-69-70—211 -5
Gary Woodland 72-70-69—211 -5
Anders Albertson 66-72-74—212 -4
Patrick Cantlay 72-71-69—212 -4
Quade Cummins 73-68-71—212 -4
Matt Kuchar 68-70-74—212 -4
Collin Morikawa 72-68-72—212 -4
Ricky Castillo 71-69-73—213 -3
Jason Dufner 71-71-71—213 -3
Harris English 72-70-71—213 -3
Steven Fisk 70-72-71—213 -3
Max Homa 71-69-73—213 -3
Kevin Streelman 71-71-71—213 -3
Sahith Theegala 68-70-75—213 -3
Beau Hossler 73-70-71—214 -2
Keith Mitchell 73-68-73—214 -2
Chad Ramey 69-72-73—214 -2
Justin Thomas 72-70-72—214 -2
Karl Vilips 73-70-71—214 -2
Tyler Watts 70-70-74—214 -2
Vince Whaley 74-69-71—214 -2
Byeong Hun An 70-71-74—215 -1
Vince Covello 68-73-74—215 -1
Peter Malnati 69-74-72—215 -1
John Pak 71-72-72—215 -1
Will Chandler 73-70-73—216 E
Eric Cole 73-70-73—216 E
Trevor Cone 72-70-74—216 E
Mac Meissner 71-72-73—216 E
David Skinns 69-73-74—216 E
Braden Thornberry 72-70-74—216 E
Thomas Rosenmueller 68-74-75—217 +1
Jim Knous 69-73-77—219 +3
Tom Kim 72-71-77—220 +4

