Procore Championship Par Scores

The Associated Press

September 12, 2025, 10:21 PM

Friday

At Silverado Resort and Spa (North Course)

Napa, Calif.

Purse: $6 million

Yardage: 7,138; Par: 72

Second Round

Ben Griffin 64-66—130 -14
Russell Henley 65-68—133 -11
Jackson Koivun 67-66—133 -11
Lanto Griffin 65-70—135 -9
J.J. Spaun 67-68—135 -9
Rico Hoey 68-68—136 -8
Zac Blair 69-68—137 -7
Emiliano Grillo 68-69—137 -7
Justin Hastings 69-68—137 -7
Garrick Higgo 69-68—137 -7
Mackenzie Hughes 63-74—137 -7
Matthew McCarty 64-73—137 -7
Taylor Montgomery 67-70—137 -7
Anders Albertson 66-72—138 -6
Austin Eckroat 68-70—138 -6
Ben Kohles 69-69—138 -6
Matt Kuchar 68-70—138 -6
Scottie Scheffler 70-68—138 -6
Sahith Theegala 68-70—138 -6
Patrick Fishburn 70-69—139 -5
Ryo Hisatsune 69-70—139 -5
Mark Hubbard 71-68—139 -5
Maverick McNealy 69-70—139 -5
Trey Mullinax 70-69—139 -5
Cameron Young 72-67—139 -5
Jonathan Byrd 68-72—140 -4
Ricky Castillo 71-69—140 -4
Max Homa 71-69—140 -4
Martin Laird 70-70—140 -4
Collin Morikawa 72-68—140 -4
Seamus Power 71-69—140 -4
Isaiah Salinda 74-66—140 -4
Greyson Sigg 69-71—140 -4
Davis Thompson 70-70—140 -4
Michael Thorbjornsen 69-71—140 -4
Tyler Watts 70-70—140 -4
Byeong Hun An 70-71—141 -3
Akshay Bhatia 68-73—141 -3
Vince Covello 68-73—141 -3
Quade Cummins 73-68—141 -3
Keith Mitchell 73-68—141 -3
Chad Ramey 69-72—141 -3
Brandt Snedeker 72-69—141 -3
Hayden Springer 69-72—141 -3
Joseph Bramlett 71-71—142 -2
Trevor Cone 72-70—142 -2
Jason Dufner 71-71—142 -2
Harris English 72-70—142 -2
Steven Fisk 70-72—142 -2
Doug Ghim 71-71—142 -2
Jim Knous 69-73—142 -2
Luke List 71-71—142 -2
Thomas Rosenmueller 68-74—142 -2
Adam Schenk 72-70—142 -2
David Skinns 69-73—142 -2
Kevin Streelman 71-71—142 -2
Justin Thomas 72-70—142 -2
Braden Thornberry 72-70—142 -2
Kevin Velo 70-72—142 -2
Gary Woodland 72-70—142 -2
Sam Burns 71-72—143 -1
Patrick Cantlay 72-71—143 -1
Will Chandler 73-70—143 -1
Eric Cole 73-70—143 -1
Beau Hossler 73-70—143 -1
Tom Kim 72-71—143 -1
Peter Malnati 69-74—143 -1
Mac Meissner 71-72—143 -1
Troy Merritt 68-75—143 -1
John Pak 71-72—143 -1
Karl Vilips 73-70—143 -1
Vince Whaley 74-69—143 -1
Adam Hadwin 69-75—144 E
Harry Higgs 76-68—144 E
Takumi Kanaya 72-72—144 E
Paul Peterson 70-74—144 E
Chandler Phillips 72-72—144 E
Scott Piercy 74-70—144 E
Andrew Putnam 72-72—144 E
Sami Valimaki 73-71—144 E
Carson Young 73-71—144 E
Cameron Champ 74-71—145 +1
David Ford 70-75—145 +1
Chan Kim 72-73—145 +1
Patton Kizzire 72-73—145 +1
Ben Martin 72-73—145 +1
George McNeill 71-74—145 +1
Thorbjorn Olesen 71-74—145 +1
Jeremy Paul 69-76—145 +1
Ben Silverman 76-69—145 +1
Mason Andersen 74-72—146 +2
Hayden Buckley 73-73—146 +2
Noah Goodwin 71-75—146 +2
James Hahn 76-70—146 +2
Nick Hardy 74-72—146 +2
Tom Hoge 70-76—146 +2
Ryan Moore 81-65—146 +2
Matthew NeSmith 69-77—146 +2
Henrik Norlander 72-74—146 +2
Ryan Palmer 74-72—146 +2
Corey Pereira 73-73—146 +2
Rafael Campos 78-69—147 +3
Joel Dahmen 69-78—147 +3
Nicolas Echavarria 74-73—147 +3
Harrison Endycott 72-75—147 +3
Taylor Moore 80-67—147 +3
Sangha Park 73-74—147 +3
Victor Perez 73-74—147 +3
Chez Reavie 75-72—147 +3
Matthew Riedel 75-72—147 +3
Kevin Roy 72-75—147 +3
Gordon Sargent 74-73—147 +3
Ethan Fang 74-74—148 +4
Tommy Gainey 73-75—148 +4
David Lipsky 76-72—148 +4
Miles Russell 73-75—148 +4
Webb Simpson 74-74—148 +4
Alex Smalley 75-73—148 +4
Jackson Suber 73-75—148 +4
Adam Svensson 71-77—148 +4
Camilo Villegas 79-69—148 +4
Nick Watney 76-72—148 +4
Frankie Capan 75-74—149 +5
Luke Clanton 76-73—149 +5
Austin Cook 75-74—149 +5
Brice Garnett 78-71—149 +5
Philip Knowles 69-80—149 +5
Max McGreevy 75-74—149 +5
Brian Campbell 75-75—150 +6
Joe Highsmith 72-78—150 +6
Justin Lower 72-78—150 +6
Danny Walker 75-75—150 +6
Tim Widing 76-74—150 +6
Matthew Adams 73-78—151 +7
Will Gordon 77-74—151 +7
Max Greyserman 76-75—151 +7
Kris Ventura 75-76—151 +7
Chesson Hadley 75-77—152 +8
Kaito Onishi 77-75—152 +8
Sam Ryder 70-82—152 +8
Tom Johnson 76-79—155 +11
Gunner Wiebe 79-76—155 +11
Cristobal Del Solar 74-82—156 +12
Taylor Dickson 77-80—157 +13

