Procore Championship Par Scores

Friday
At Silverado Resort and Spa (North Course)
Napa, Calif.
Purse: $6 million
Yardage: 7,138; Par: 72
Second Round
|Ben Griffin
|64-66—130
|-14
|Russell Henley
|65-68—133
|-11
|Jackson Koivun
|67-66—133
|-11
|Lanto Griffin
|65-70—135
|-9
|J.J. Spaun
|67-68—135
|-9
|Rico Hoey
|68-68—136
|-8
|Zac Blair
|69-68—137
|-7
|Emiliano Grillo
|68-69—137
|-7
|Justin Hastings
|69-68—137
|-7
|Garrick Higgo
|69-68—137
|-7
|Mackenzie Hughes
|63-74—137
|-7
|Matthew McCarty
|64-73—137
|-7
|Taylor Montgomery
|67-70—137
|-7
|Anders Albertson
|66-72—138
|-6
|Austin Eckroat
|68-70—138
|-6
|Ben Kohles
|69-69—138
|-6
|Matt Kuchar
|68-70—138
|-6
|Scottie Scheffler
|70-68—138
|-6
|Sahith Theegala
|68-70—138
|-6
|Patrick Fishburn
|70-69—139
|-5
|Ryo Hisatsune
|69-70—139
|-5
|Mark Hubbard
|71-68—139
|-5
|Maverick McNealy
|69-70—139
|-5
|Trey Mullinax
|70-69—139
|-5
|Cameron Young
|72-67—139
|-5
|Jonathan Byrd
|68-72—140
|-4
|Ricky Castillo
|71-69—140
|-4
|Max Homa
|71-69—140
|-4
|Martin Laird
|70-70—140
|-4
|Collin Morikawa
|72-68—140
|-4
|Seamus Power
|71-69—140
|-4
|Isaiah Salinda
|74-66—140
|-4
|Greyson Sigg
|69-71—140
|-4
|Davis Thompson
|70-70—140
|-4
|Michael Thorbjornsen
|69-71—140
|-4
|Tyler Watts
|70-70—140
|-4
|Byeong Hun An
|70-71—141
|-3
|Akshay Bhatia
|68-73—141
|-3
|Vince Covello
|68-73—141
|-3
|Quade Cummins
|73-68—141
|-3
|Keith Mitchell
|73-68—141
|-3
|Chad Ramey
|69-72—141
|-3
|Brandt Snedeker
|72-69—141
|-3
|Hayden Springer
|69-72—141
|-3
|Joseph Bramlett
|71-71—142
|-2
|Trevor Cone
|72-70—142
|-2
|Jason Dufner
|71-71—142
|-2
|Harris English
|72-70—142
|-2
|Steven Fisk
|70-72—142
|-2
|Doug Ghim
|71-71—142
|-2
|Jim Knous
|69-73—142
|-2
|Luke List
|71-71—142
|-2
|Thomas Rosenmueller
|68-74—142
|-2
|Adam Schenk
|72-70—142
|-2
|David Skinns
|69-73—142
|-2
|Kevin Streelman
|71-71—142
|-2
|Justin Thomas
|72-70—142
|-2
|Braden Thornberry
|72-70—142
|-2
|Kevin Velo
|70-72—142
|-2
|Gary Woodland
|72-70—142
|-2
|Sam Burns
|71-72—143
|-1
|Patrick Cantlay
|72-71—143
|-1
|Will Chandler
|73-70—143
|-1
|Eric Cole
|73-70—143
|-1
|Beau Hossler
|73-70—143
|-1
|Tom Kim
|72-71—143
|-1
|Peter Malnati
|69-74—143
|-1
|Mac Meissner
|71-72—143
|-1
|Troy Merritt
|68-75—143
|-1
|John Pak
|71-72—143
|-1
|Karl Vilips
|73-70—143
|-1
|Vince Whaley
|74-69—143
|-1
|Adam Hadwin
|69-75—144
|E
|Harry Higgs
|76-68—144
|E
|Takumi Kanaya
|72-72—144
|E
|Paul Peterson
|70-74—144
|E
|Chandler Phillips
|72-72—144
|E
|Scott Piercy
|74-70—144
|E
|Andrew Putnam
|72-72—144
|E
|Sami Valimaki
|73-71—144
|E
|Carson Young
|73-71—144
|E
|Cameron Champ
|74-71—145
|+1
|David Ford
|70-75—145
|+1
|Chan Kim
|72-73—145
|+1
|Patton Kizzire
|72-73—145
|+1
|Ben Martin
|72-73—145
|+1
|George McNeill
|71-74—145
|+1
|Thorbjorn Olesen
|71-74—145
|+1
|Jeremy Paul
|69-76—145
|+1
|Ben Silverman
|76-69—145
|+1
|Mason Andersen
|74-72—146
|+2
|Hayden Buckley
|73-73—146
|+2
|Noah Goodwin
|71-75—146
|+2
|James Hahn
|76-70—146
|+2
|Nick Hardy
|74-72—146
|+2
|Tom Hoge
|70-76—146
|+2
|Ryan Moore
|81-65—146
|+2
|Matthew NeSmith
|69-77—146
|+2
|Henrik Norlander
|72-74—146
|+2
|Ryan Palmer
|74-72—146
|+2
|Corey Pereira
|73-73—146
|+2
|Rafael Campos
|78-69—147
|+3
|Joel Dahmen
|69-78—147
|+3
|Nicolas Echavarria
|74-73—147
|+3
|Harrison Endycott
|72-75—147
|+3
|Taylor Moore
|80-67—147
|+3
|Sangha Park
|73-74—147
|+3
|Victor Perez
|73-74—147
|+3
|Chez Reavie
|75-72—147
|+3
|Matthew Riedel
|75-72—147
|+3
|Kevin Roy
|72-75—147
|+3
|Gordon Sargent
|74-73—147
|+3
|Ethan Fang
|74-74—148
|+4
|Tommy Gainey
|73-75—148
|+4
|David Lipsky
|76-72—148
|+4
|Miles Russell
|73-75—148
|+4
|Webb Simpson
|74-74—148
|+4
|Alex Smalley
|75-73—148
|+4
|Jackson Suber
|73-75—148
|+4
|Adam Svensson
|71-77—148
|+4
|Camilo Villegas
|79-69—148
|+4
|Nick Watney
|76-72—148
|+4
|Frankie Capan
|75-74—149
|+5
|Luke Clanton
|76-73—149
|+5
|Austin Cook
|75-74—149
|+5
|Brice Garnett
|78-71—149
|+5
|Philip Knowles
|69-80—149
|+5
|Max McGreevy
|75-74—149
|+5
|Brian Campbell
|75-75—150
|+6
|Joe Highsmith
|72-78—150
|+6
|Justin Lower
|72-78—150
|+6
|Danny Walker
|75-75—150
|+6
|Tim Widing
|76-74—150
|+6
|Matthew Adams
|73-78—151
|+7
|Will Gordon
|77-74—151
|+7
|Max Greyserman
|76-75—151
|+7
|Kris Ventura
|75-76—151
|+7
|Chesson Hadley
|75-77—152
|+8
|Kaito Onishi
|77-75—152
|+8
|Sam Ryder
|70-82—152
|+8
|Tom Johnson
|76-79—155
|+11
|Gunner Wiebe
|79-76—155
|+11
|Cristobal Del Solar
|74-82—156
|+12
|Taylor Dickson
|77-80—157
|+13
