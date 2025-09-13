Live Radio
Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

September 13, 2025, 1:02 PM

Stanford at Pittsburgh — ACCNX

Kansas City at Philadelphia — FDSN Kansas City, FDSN Midwest KC, FDSN MW Extra MO, MLBN, NBCS Philadelphia, Fubo Sports US, MLB.TV

Philadelphia at Kansas City — FOX, FOX Deportes, NFL Sunday Ticket, Fox Sports App, Fubo Sports US, NFL+

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Sports
